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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:16 |
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Рынок Дальнего Востока избавится от недобросовестных и слабых страховых компаний
Обороты снижаются
Как отметили эксперты, по большинству видов страхования премии почти не росли, уровень проникновения страхования снижался. Тем не менее страховые компании закончили год с прибылью.
«В ряде сегментов обороты страхового бизнеса упали, следуя общим кризисным тенденциям, - говорит директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах» Татьяна МЕЖУЕВА. - Речь в первую очередь идет о секторах каско и страхования имущества юрлиц. В первом случае основным фактором стал выраженный рост цен на программы автострахования из-за ослабления рубля, а также роста стоимости запчастей и ремонтных работ. Во втором случае речь идет о тенденции сокращения расходов компаниями разных сегментов экономики и минимизации страховых бюджетов. Пострадал также рынок страхования выезжающих за рубеж. Несмотря на то что для дальневосточников ситуация вокруг Египта и Турции не сыграла значимой роли, спад продаж произошел из-за сокращения поездок на отдых за границу.
Тем не менее в страховых портфелях остались виды страхования, сохранившие позитивную динамику. Это в первую очередь ОСАГО. Данный сектор стал прирастать по объемам и оборотам после корректировки тарифов и преодоления затяжной кризисной ситуации. Существенно выросли мы также в страховании морских судов, грузов и технических рисков, но это больше связано с международным авторитетом и опытом работы «Ингосстраха» в данных видах страхования, чем с улучшением ситуации на рынке».
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в компании «ВСК», по предварительным оценкам, прирост страховых взносов в Дальневосточном регионе в 2015 году замедлился до 2% и оказался ниже, чем в целом по Российской Федерации. При том, что в период с 2011 по 2014 годы страховой рынок ДФО рос темпами, опережающими общероссийские. Тем не менее доля региона в объеме российского страхового рынка остается неизменной (2,2%), по сумме страховых взносов он занимает 7 место среди федеральных округов страны. В структуре страхового портфеля округа наибольшие доли у ОСАГО (36%), страхования жизни (16%), страхования от несчастных случаев и болезней (12%), автокаско (8%) и ДМС (7%), что в целом соответствует структуре рынка РФ.
В то же время компании, лидирующие на рынке ДФО, показали в отдельных видах страхования уверенный рост в прошлом году, что, в общем-то, позволило им сохранить свои позиции. В компании «ВСК», занимающей вторую строчку в рейтинге крупнейших страховщиков Дальнего Востока с долей рынка 12%, отмечают рост сбора премий за 9 месяцев прошлого года почти на 18%.
«Наши сборы в Дальневосточном регионе по итогам 9 месяцев 2015 года достигли 2 млрд рублей, - говорит вице-президент, директор Дальневосточного филиала САО «ВСК» Армен САРКИСЯН. - Наибольшую динамику показали ДМС, ОСАГО и страхование имущества физических лиц. Объем начисленной премии по этим видам страхования в ВСК достиг 108,9 млн рублей (+99%), 1,1 млрд рублей (+51,2%) и 102,2 млн рублей (+20,8%) соответственно».
Региональный тренд
Сохранилась в прошлом году также тенденция концентрации рынка, которая, очевидно, продолжится и в этом году. Доля лидера - компании «Росгосстрах» - только в Приморском крае по результатам 9 месяцев 2015 года выросла почти на 4% и составила более 23%. «Нам удалось значительно усилить позиции по добровольным видам: к примеру, по страхованию жизни мы вышли на первое место и увеличили свою долю почти в два раза - до 60,5%», - сообщила директор Приморского филиала компании Ольга ОСИПОВА.
Но, пожалуй, наибольшую динамику в сборах показали некоторые региональные компании. Именно в региональных компаниях в последние годы происходили наиболее заметные на дальневосточном рынке события. После 23 лет успешной работы под брендом «Дальлесстрах» эта хабаровская компания перешла под управление группы других инвесторов и получила новое имя - страховая группа «ХОСКА». И буквально за год существенно упрочила свои позиции по ряду показателей, впервые войдя по объемам сборов страховой премии в ТОП-3 региональных страховых компаний Дальнего Востока и Восточной Сибири (без учета ОМС и страхования жизни). Всего компания собрала в прошедшем году более 607 млн рублей, обеспечив рост по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.
«Стратегия ПАО «Страховая группа «ХОСКА» - сохранить традиции успешной региональной компании с безупречной репутацией и превратить ее в центр страховой группы, осуществляющей все виды страховых операций и являющейся одним из лидеров рынка страхования на территориях присутствия, - рассказала о стратегии обновленной компании генеральный директор Татьяна МЕДВЕДЕВА. - Прошедший год для нас ознаменован «перезагрузкой» по всем направлениям деятельности. Прежде всего мы активно занимались расширением территории присутствия компании - открыли офисы в 7 регионах Сибири и Дальнего Востока, в Москве. Филиалы и представительства компании работают сейчас в 55 городах в 16 регионах России. В числе клиентов компании - порядка 100 000 физических и юридических лиц».
О намерениях увеличить свое присутствие на Дальнем Востоке в следующем году говорят и в компании «ВСК». По словам Армена Саркисяна, большие возможности для дальнейшего развития по-прежнему дают обязательное условие страхования трудовых мигрантов для получения российского патента и повышение привлекательности России для туристов из соседних Китая и Южной Кореи. Увеличение турпотока в страну ожидается в связи со снижением курса рубля, открытием игорной зоны во Владивостоке и грядущим открытием нового океанариума на острове Русском. В корпоративном сегменте компания связывает надежды с дальнейшим развитием таких глобальных проектов, как Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития.
Останутся сильные
В то же время страховой рынок страны в этом году ждут существенные перемены, связанные с началом санации страховых компаний. По некоторым оценкам, рынок за год могут покинуть порядка 130 компаний. В общем, ожидается, что к концу года на рынке останется только 200 страховщиков. Возможно, санация приведет к сокращению количества региональных компаний, которых и без того в ДФО почти не осталось. На сегодняшний день на Дальнем Востоке остается немногим больше 10 страховых компаний, зарегистрированных в регионе. «2015 год обострил обстановку, - отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС. - Консолидация, укрупнение, выживание лишь сильнейших - объективный процесс».
«Нынешний год будет сложным для компаний рынка, - говорит Татьяна Межуева. - Этому будет способствовать не только нарастание кризисных тенденций, но и стратегия ЦБ РФ по усилению контроля за страховщиками. Регулятор уже совершил ряд выездных проверок, в частности, на территориях Сибири и Дальнего Востока с целью в реальных условиях проверить качество активов и резервов страховщиков. Многие местные компании оказались под пристальным вниманием Центробанка, им предстоит привести свои показатели к нормативам. Понятно, что далеко не для всех игроков эти условия окажутся выполнимыми. Соответственно, мы увидим сокращение числа страховых компаний региона. Если оценивать данные процессы стратегически, то можно говорить о позитивных трендах. Рынок региона избавится от недобросовестных и слабых страховых компаний, которые не могут отвечать по своим обязательствам. Их ниши займут более стабильные и сильные игроки. Для потребителей это несомненный плюс, поскольку качество страховой защиты в регионе будет улучшаться».
Собственно, региональный рынок не первый раз пытаются избавить от местных компаний под видом заботы о потребителе. Резкое сокращение региональных страховщиков в 2011-2012 годах случилось после того, как были приняты решения о повышении минимального размера уставного капитала в 4 раза, что оказалось невыполнимо для ряда компаний. Тогда региональные страховщики уступили свое место на рынке, но их клиенты, перейдя в другие компании, столкнулись с практикой переноса центра решений по страховым случаям в московские офисы, что никак не могло способствовать повышению качества обслуживания.
Кроме того, как показали последующие события, страхователи столкнулись также с такими негативными явлениями на дальневосточном рынке, как перенос страховщиками своих филиалов и центров урегулирования убытков в отдаленные населенные пункты. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», проводившие мониторинг предоставления автострахователям услуг по оформлению страховых выплат, в прошлом году заявили о том, что 3 из 25 компаний Амурской области вынесли свои филиалы из Благовещенска в отдаленные районы. Рекорд по удаленности побит в Камчатском крае, где филиал одной из страховых компаний расположен в селе Эссо Быстринского района, расстояние до которого от Петропавловска-Камчатского составляет 530 км. В то же время ни одна из трех региональных компаний - членов РСА не прибегала к подобной практике.
Впрочем, региональные страховые компании не видят особых причин для беспокойства. Как сообщили в компании «ХОСКА», в 2015 году они успешно прошли комплексные проверки Центрального банка и Российского союза автостраховщиков. В 2016 году до 1 июля компания осуществит дополнительную эмиссию уставного капитала на сумму 89,8 млн рублей, уставный капитал после увеличения составит 287,7 млн рублей.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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