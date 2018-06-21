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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:39 |
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Сегодня Дальний Восток - территория преимуществ
- Какие преимущества сопровождения ВЭД предлагает клиентам Сбербанк сегодня?
- Задача Сбербанка - предложить весь перечень банковских услуг для развития бизнеса на Дальнем Востоке, обеспечить самое активное сотрудничество с контрагентами как из разных регионов страны, так и из разных стран мира.
Ключевая потребность клиентов в области ВЭД - это индивидуальный подход в решении всех задач - от первичного структурирования контракта до совершения платежей в рамках заключенного договора. В Сбербанке существует специальная служба - персональных менеджеров ВЭД. Менеджер ВЭД покрывает весь цикл внешней деятельности клиентов, помогая выбирать наиболее выгодные экономические структуры совершения расчетов по контрактам, оптимальные варианты конверсионных операций, условий отгрузки товаров или страхования грузов.
Также мы предлагаем такую услугу, как «Полное сопровождение клиентов» - в этом случае банк фактически становится сотрудником компании и полностью осуществляет все операции в рамках ВЭД, принимая на себя все риски по соответствию требованиям действующего законодательства.
Кроме того, Сбербанк работает со всеми свободно конвертируемыми валютами мира и располагает широкой базой корреспондентских счетов с более чем 10 банками Китая, Южной Кореи и Японии. Благодаря этому, мы можем существенно минимизировать стоимость платежа, совершаемого клиентом, предоставить ему лучший тариф, а также совершить платеж максимально быстро. Зачастую он проходит в течение нескольких часов.
Другое наше очевидное преимущество - наличие широкой филиальной сети на Дальнем Востоке: почти в каждом даже небольшом населенном пункте присутствует отделение банка. Бизнес, вступивший на стезю внешнеэкономической деятельности, является «вседальневосточным», что повышает требования к оперативности принятия решений, заключению контрактов и осуществлению платежей. Поэтому, выбирая Сбербанк как банк сопровождения внешнеэкономических операций, клиент понимает, что ему не потребуются длительные коммуникации с партнерами и кредитными организациями. Благодаря нашей операционной системе мы работаем фактически 24 часа в сутки.
Сегодня 80% внешнеэкономических сделок наших клиентов осуществляются именно в АТР. Отмечу, что, после введения ограничительных мер в отношении России со стороны европейских стран, США и др., наши клиенты переориентировались и сделали свой выбор в пользу контрагентов в АТР. Тем не менее Сбербанк сохранил хорошие отношения с рядом банков Европы, Азии, Америки. Все каналы работают, но их востребованность уменьшилась в силу понятных причин.
- Многие банки декларируют ряд опций для своих клиентов: членство в валютных секциях ММВБ, хеджирование разнообразных рисков, выгодный конверсионный курс…
- На самом деле предоставление услуг по операциям на глобальных рынках - будь то анализ внешнеэкономических тенденций, внешних торговых сырьевых и валютных площадок, кросс-курсов валют, структурирование сделок с деривативами или разработка продуктов финансовой инженерии - весьма и весьма затратная опция для любой кредитной организации. На Дальнем Востоке, пожалуй, таким инструментарием в полном объеме обладает лишь Сбербанк. У нас успешно действует подразделение глобальных рынков - специализированная финансовая структура, которая имеет полномочия заключать контракты по поручению клиента на сырьевых и валютных биржах, в частности на МВБ, а также обладает глубокой экспертизой в этой области. Сотрудники банка регулярно обновляют линейку предложений и функционал торговой системы. В прошлом году именно наши дальневосточные специалисты разработали 6 эксклюзивных финансовых инструментов (в области хеджирования валютных рисков и управления доходностью), которые сегодня Сбербанк предлагает клиентам в любой точке России. В настоящий момент клиенты имеют возможность хеджировать стоимость базовых товарных активов: зерновых культур, нефти, газа и нефтегазопродуктов, драгоценных и черных металлов, а также стоимость любых свободно конвертируемых валют.
- Часовые пояса не являются ограничением?
- Ключевая задача Сбербанка - предоставление 100% услуг в режиме реального времени. Уже сейчас операционный режим Сбербанка не заканчивается рабочим днем, все операции совершаются 24 часа в сутки. Сбербанк сегодня - это большая digital-компания. 100% валютных операций возможно проводить через удаленные каналы.
Предоставление выгодного кросс-курса валют, возможность в реальном времени покупать и продавать от собственного имени в любом объеме ту или иную валюту на биржах страны и мира - это и привлекает дальневосточных клиентов Сбербанка. Ключевая особенность валютного рынка нашего региона: мы уже работаем, пока основная валютная биржа страны, МВБ, закрыта по причине часовой разницы. Фактически банки не видят в режиме реального времени курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, и эту неопределенность закладывают в курс валют, максимально его «расширяя». В то же время система формирования курсов в Дальневосточном Сбербанке такова, что наши клиенты-дальневосточники могут не ждать открытия московской биржи, а получить оптимальный курс валют на основании данных по закрытию европейских, американских, австралийских, азиатских бирж и текущих тенденций. В банке разработан сложнейший математико-аналитический расчет по интерпретации полученных информационных сводок. Расчеты сложны, так как на наш российский рынок влияют показатели нефтяной отрасли, рынка акций, состояние долговых обязательств, цены на драгметаллы и др. Такая финансовая математика позволяет нам прогнозировать курс открытия московской биржи и тем самым предлагать нашим клиентам лучшие курсы конверсии валют.
Интересно, что в сложившейся экономической ситуации американский доллар - не самая лучшая валюта для расчета, но при этом ряд клиентов, как и раньше, заключают контракты и ведут счета именно в долларах США. Использование доллара сегодня удлиняет реализацию переводов, т. к. американский регулятор требует проверки природы сделки и других формальностей. Учитывая близость стран АТР, азиатские валюты сегодня имеют очевидные преимущества по скорости и стоимости платежей.
- Какова динамика спроса на услуги торгового финансирования по работе с экспортерами и импортерами товаров в ДФО?
- Несмотря на сложности в этой сфере, мы, напротив, фиксируем увеличение спроса на торговое финансирование на коммерческих рынках и, соответственно, рост портфеля банка по этой услуге. Клиент осознает, что взаимодействие с банком позволит ему избежать риска непоставки товара либо поставки его в некорректные сроки и ненадлежащего качества, увеличения цены на товар вследствие скачка курса валют. Мы, по существу, предлагаем клиенту уверенность в том, что в сложный период, воспользовавшись продуктами Сбербанка, он будет огражден от экономических стрессов.
Разумеется, в текущих условиях основной наш партнер в сфере торгового финансирования сегодня - КНР. Сотрудничество со всеми ключевыми банками Китая (Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и др.) и наличие корреспондентских отношений облегчают работу дальневосточному бизнесу с китайскими партнерами. Замечу, что Дальневосточный Сбербанк более 10 лет назад одним из первых открыл и успешно сопровождает коррсчета для основных региональных банков Китая. Суммарный объем ресурсов, предоставленных нам банковской системой КНР, сегодня составляет 30 млрд юаней - это сумма кредитных линий, открытых китайскими банками Сбербанку России.
Усилия команды банка направлены и на поиск возможностей удовлетворения пусть и уменьшившихся потребностей клиентов по сопровождению торговых операций с европейскими странами. И мы видим хороший прогресс в этом направлении: уже сегодня есть прецеденты по возобновлению финансирования в евро и долларах США дальневосточного бизнеса. Наши банки-партнеры понимают перспективность данного направления.
- Какой из инструментов кредитования во внешнеэкономической сфере получил наибольшее распространение? Каковы, с вашей точки зрения, перспективы у данной сферы взаимодействия банка и бизнеса в контексте развития Свободного порта Владивосток?
- Сегодня Дальний Восток - территория преимуществ. Запуск таких значимых проектов, как Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития и др., предполагает поиск источников долгосрочного финансирования вплоть до 10 лет. Сбербанк заинтересован в их реализации и продолжает активную работу в этом направлении. Свою главную задачу видим в консультировании клиентов при определении бизнес-моделей инвестпроектов и разработке финансовых решений для минимизации рисков. Одно только соблюдение ключевого правила инвестирования - пропорция валют долга должна быть такой же, как и пропорция валют выручки, - на фоне стремления получить минимальные ставки требует нестандартных решений. Но только так можно правильно локализовать финансовые риски проекта, а не спровоцировать их рост.
Очень важно в период таких стремительных перемен на рынках иметь разумный и взвешенный финансовый подход. Многие, кто взял более дешевый кредит в долларах США еще полтора-два года назад при 100% рублевой выручке, сегодня, точнее уже вчера, стали банкротами. И это только один из факторов влияния, которых, на самом деле, много.
Сейчас важное и технологичное время, любой кредит - это коктейль из многих составляющих, где доля кредита зачастую несущественна. На этой волне среди наших клиентов стали наиболее популярны сложные структуры сделок. Китайские банки дают кредиты под 7% годовых. Мы, в свою очередь, конвертируем юань, переворачиваем его в другие валюты - рубли, доллары США, иены, евро и иные - и получаем на выходе оптимальную структуру для риск-профиля клиента.
Яна МАЛЬЦЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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