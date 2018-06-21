|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 04:16 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"ХОСКА" аккредитована в СКБ-Банке
Сотрудничество с СКБ-Банком позволит нарастить объемы сборов и клиентский портфель страховой группы за счет страхования заемщиков, ипотеки, залогового имущества физических лиц и иных направлений, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
ОАО «СКБ-Банк» работает на рынке с 1990 года. Является одним из крупнейших банков Уральского и Сибирского регионов. Сеть продаж насчитывает 7 филиалов, 69 дополнительных и 108 операционных офисов. Банк обслуживает свыше 30 тыс. корпоративных клиентов и более 200 тыс. физических лиц.
Досье «Дальневосточного капитала»: Страховая группа «ХОСКА» - крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991 г. Филиалы и представительства компании работают в 50 городах в 15 регионах России. В числе клиентов компании порядка 100 тыс. физических и юридических лиц.
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.