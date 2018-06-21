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21 Октября 2015, 10:40 | Финансы

На Дальнем Востоке реализуется стратегия разделения корпоративного и розничного бизнеса между двумя банками группы "Открытие"

Региобанк - филиал банка "Финансовая корпорация Открытие" - сосредоточился на работе с корпоративными клиентами и сегментом Private banking. Основной же задачей филиала "Дальневосточный" банка "Открытие" стала специализация на розничных клиентах и малом бизнесе. О том, как проходит этот процесс и что предлагает банк "Открытие" частным клиентам, "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий филиалом "Дальневосточный" банка "Открытие" Дмитрий ГРИДНЕВ.

- Дмитрий Юрьевич, что из планов, связанных с разделением бизнеса между банком «ФК Открытие» и банком «Открытие» уже состоялось?

- Разделение было серьезной задачей: и программное обеспечение, и переход на новые продукты, и конвертация офисов, и запуск кассовых узлов, и все юридические переименования - это очень трудоемкий процесс. Мы постарались, чтобы он прошел максимально гладко. И сейчас уже можем подводить первые итоги. За три месяца в Хабаровске, Комсомольске, Биробиджане, Владивостоке и Благовещенске на базе офисов филиала «Региобанк» были открыты офисы «Дальневосточного» филиала, которые уже функционируют в полном режиме и предлагают весь спектр услуг, включая кассовые операции.

При этом в Хабаровске и Комсомольске оба банка территориально работают в одном офисе, но операционные и кассовые зоны уже разделены. Это важно как раз для правильного понимания клиентами, с каким именно банком он работает в момент получения консультации, оформления услуги или открытия вклада.

- Как будет организовано обслуживание частных клиентов, которые имеют карты, вклады, кредиты, оформленные в банке «ФК Открытие»?

- Я уже говорил: для обоих банков важно, чтобы процесс интеграции прошел как можно более комфортно для наших клиентов. Именно поэтому в каждом розничном офисе банка «Открытие» еще длительное время будут работать специалисты Региобанка - филиала банка «ФК Открытие», чтобы решать все вопросы в рамках обслуживания текущих договоров. И, что самое важное, клиентам банка «ФК Открытие» не нужно переоформлять никакие действующие договоры и счета. Все обязательства по всем действующим договорам, в т. ч. вкладам, картам, счетам, банк «ФК Открытие» будет выполнять до истечения их сроков. А вот по их завершении именно банк «Открытие» сделает розничным клиентам новое предложение.

Что касается срока перевода зарплатных проектов из банка «ФК Открытие» в банк «Открытие», то он продлен ориентировочно до апреля 2016 года. Составлен план перевыпуска карт. Этот процесс индивидуален для каждого предприятия, и каждый участник зарплатного проекта будет оповещен о нем заранее. Кстати, все зарплатные карты банка «Открытие» будут оформляться не ниже статуса «Сlassiс» и выдаваться сразу со сроком действия 4 года.

- В чем заключается специализация модели и стратегия розничного банка?

- Розничная стратегия банка «Открытие» состоит в том, чтобы увеличить ассортимент некредитных продуктов. Такой подход определяет и растущая финансовая грамотность людей, и их потребность в непростой экономической ситуации более тщательно планировать свой бюджет, меньше тратить, формировать личный резервный фонд в виде накоплений и инвестиций.

Ассортимент банка «Открытие» позволяет подбирать продукты для людей с разным достатком. Здесь на первое место выходит профессиональное умение специалиста банка вместе с клиентом определить его личные финансовые цели и стратегии, в т. ч. с позиции рисков, и только после этого предложить конкретный набор банковских инструментов.

- А всегда ли сам человек понимает, что именно ему следует выбрать в данный момент?

- А вы попробуйте определить - какой вариант финансовой стратегии вам ближе: копить (сохранять), инвестировать (приумножать) или тратить? Для начала можно проанализировать свои траты и просто начать откладывать, сохранять часть денег на банковских счетах или вкладах, затем - пробовать различные инвестиционные инструменты.

Могу посоветовать для первых накоплений открыть «Копилку» - это расходно-пополняемый счет, привязанный к карте. На нем можно хранить деньги, «перебрасывать» их с карты на этот счет и обратно, используя интернет-банк, при этом на неснижаемый остаток средств начисляются проценты.

Правда, если вы не полагаетесь на свою силу воли, то накопления лучше начинать с обычного вклада без права частичного расходования средств. Кстати, по таким вкладам проценты обычно выше, чем по расходно-пополняемым.

В любом случае розничные продукты банка «Открытие» легко пакетируются под любые цели и личные стратегии.

- Наверное, сложно предлагать банковские продукты, которые еще плохо знакомы и понятны людям?

- Сегодня на розничном рынке работать интересно, ведь ряд банковских продуктов, которые раньше существовали только для состоятельных клиентов, сегодня оказались востребованными в более широком круге, в том числе за счет очень приемлемого минимального порога.

Например, новый прогрессивный инструмент - индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). ИИС разработан при поддержке государства (предусмотрен возврат 13% подоходного налога) с целью поощрить долгосрочные инвестиции в российские активы и призван сделать их более доступными для обычных граждан.

Однако не стоит забывать, что инвестиционная деятельность не страхуется, и риски возможных потерь клиент берет на себя.

Вот почему банк «Открытие» огромное внимание уделяет обучению специалистов и обеспечивает технологию обслуживания по инвестиционным продуктам таким образом, чтобы у сотрудника и клиента было достаточно времени разобраться в условиях и возможных рисках. Чтобы решение клиента было взвешенным, а не спонтанным.

- Что можно посоветовать обычному клиенту, который готов к повышенному риску и рассматривает альтернативу вкладам?

- В любой рисковый инструмент инвестирования ни в коем случае нельзя вкладывать «последние» деньги. Азарт - плохой советчик в этом случае. Я считаю, что в норме не менее 50% свободных средств размещать именно во вкладах, так как это хоть и более низкая, но гарантированная и защищенная доходность с возможностью досрочного изъятия при непредвиденных обстоятельствах.

- А в премиальном сегменте есть новые предложения?

- Мы предлагаем премиальный пакет услуг на базе карты Black Edition с начислением процентов на остаток по карте, дополнительными сервисами и привилегиями. Для состоятельных клиентов разработаны «инвестиционные стратегии» - это целевые вложения в тот или иной актив. Такие предложения формируются несколько раз в год, у них достаточно высокий входной порог и ограниченные сроки. Зачастую в этих банковских продуктах включена функция защиты капитала - гарантированный возврат 100% первоначально вложенных средств. Причем по ряду стратегий устанавливается и гарантированная доходность. Такая мощная комбинация доходов и защиты капитала.

У нас появились услуги, связанные с драгоценными металлами: обезличенный металлический счет, возможность покупки памятных и инвестиционных монет.

- Все большую популярность набирают страховые продукты. Каков формат предложений банка «Открытие»?

- В нашем банке клиент может выбрать инвестиционно-накопительную программу страхования жизни «Открытие. Актив» или «Наследие» - накопительную программу страхования жизни. Такие продукты позволяют копить, защищают от рисков и формируют инвестиционный доход. Программа «Медицина без границ» позволяет оплачивать лечение и сопутствующие расходы в лучших европейских клиниках при серьезных заболеваниях. Комплексная программа «Все и сразу» защищает от несчастного случая, проблем с недвижимостью и имуществом. «Страхование пластика» страхует сразу все карты одного владельца от кражи, потери или мошеннических операций, а также от кражи денег и сумки с документами возле банкомата.

И вроде как совсем нефинансовый проект «Адвосервис» - это тоже своеобразная страховка от неприятных или сложных ситуаций, в которых может потребоваться круглосуточная квалифицированная помощь адвоката. В банке можно приобрести сертификат на предъявителя.

Банк «Открытие» сотрудничает не только со страховыми компаниями. Партнер банка - негосударственный пенсионный фонд «Лукойл-Гарант». На это стоит обратить внимание тем, кому до конца этого года нужно определиться и оформить заявление на перечисление накопительной части пенсии. Заявление можно оформить у нас в банке.

- Банковские карты сегодня есть практически у всех - у школьников и студентов, работающих и пенсионеров. Есть ли здесь место открытиям?

- Я рад, что в августе банком «Открытие» выпущена кобрендинговая карта «Аэрофлот» и мы уже предлагаем ее дальневосточникам. Популярна «Автокарта», она позволяет получать «cashback» при расчетах на автозаправках и автосервисах. Карта «Travel» обеспечит льготный курс конверсии при расчетах в путешествиях, а карта «Много.ру» - отличный вариант для покупок в интернете.

Обязательно стоит сказать и о благотворительной карте «Добрые дела». За счет банка часть средств от каждой покупки клиента перечисляется в Фонд помощи хосписам «Вера». Такой хоспис открыт уже и в Хабаровске.

Есть отдельная пенсионная программа, в рамках которой оформляется пенсионная карта для зачисления пенсионных поступлений. Недавно банк «Открытие» заключил договор с Пенсионным фондом РФ, который дал возможность получать пенсию на счета и на карты нашего банка. Фактически предложения для наших клиентов пенсионного возраста вполне сопоставимы с условиями для клиентов премиум-класса. И это справедливо.

Банк «Открытие» уже сейчас позиционирует себя как карточный банк, но уверен, что ассортимент по картам будет расти и дальше. Это не просто разнообразие, это такая выверенная архитектура предложений, которая позволяет нашему клиенту получить оптимальное решение.

Подводя итог, хочется сказать, что розничный бизнес в банке обязывает прежде всего нас самих быть современными, грамотными, готовыми к открытиям и инновациям. Но главное - быть ответственными за свои решения, рекомендации, суждения, консультации и гарантировать их качество своим профессионализмом. 

Ксения Егорова.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.

 

Теги: Открытие 


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