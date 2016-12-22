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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:43 |
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Банк "Открытие" и МСП Банк увеличили объем кредитования малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в рамках продукта "МСП-Регион"
Это эффективный инструмент кредитования малых и средних предприятий за счет целевых ресурсов акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
В рамках заключенного договора банку «Открытие» предоставлена новая кредитная линия с лимитом 500 млн рублей для рефинансирования кредитов малых и средних предприятий, зарегистрированных в ДФО.
Рефинансирование кредитов в рамках продукта «МСП-Регион» делает кредитный ресурс более доступным за счет предоставления заемных средств предприятиям по ставке не более 13,5% годовых в суммах до 60 млн рублей.
С начала сотрудничества по состоянию на 09.09.2016 года Региобанк - филиал банка «Открытие» рефинансировал 28 кредитных договоров 24 заемщиков - резидентов ДФО на общую сумму 619 млн рублей.
Продукт «МСП-Регион» реализуется в регионах с приоритетом государственного развития - Дальневосточном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Крымском федеральном округе, а также в моногородах.
- Реализация совместного проекта с МСП Банком позволила не только обеспечить нашим клиентам доступ к более дешевым и долгосрочным ресурсам, но и получить реальный экономический эффект от государственной программы поддержи МСП на Дальнем Востоке, в том числе в рамках своих инвестиционных проектов, - отметил директор департамента развития корпоративного бизнеса филиала Региобанк Юрий ШЕЙКО.
Досье «Дальний Восток»:
Банк «Открытие»* - крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп.** Работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3087,8 млрд рублей, собственный капитал - 217,8 млрд рублей.
«Открытие» - универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления: корпоративный, инвестиционный, розничный бизнес, МСБ и private banking. Особое внимание «Открытие» уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта «Точка» - полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.
Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных, как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».
Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (ВВ-) и Moody’s (Ba3).
Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 64,7% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. www.open.ru
Информация о Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства представлена на официальном сайте АО «МСП Банк» mspbank.ru.
* ПАО Банк «ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие»
** Согласно рейтингу «Интерфакс-ЦЭА» на основании отчетности по РСБУ за II квартал 2016 года
На правах рекламы. ПАО Банк «ФК Открытие», ген. лицензия ЦБ РФ №2209 от 24.11.2014
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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