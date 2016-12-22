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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алина Карпинская, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка на Дальнем Востоке: Нам дорог каждый клиент, и этим отличается Альфа-Банк
Почему Альфа-Банк продолжает успешно работать с малым бизнесом несмотря на сложную экономическую ситуацию и кому из предпринимателей он уже помог стать миллионером, рассказала в интервью «ДК» директор по массовому бизнесу Альфа-Банка на Дальнем Востоке Алина КАРПИНСКАЯ.
- Когда мы начинали работать с массовым бизнесом, в первую очередь задали себе вопрос: а есть ли еще что-нибудь важное для предпринимателя, кроме кредита? Ответ оказался очень простым. Предприниматель готов выбрать банк, который будет надежным партнером, обеспечит сохранность средств, а также поможет быть более мобильным в текущей деятельности. Поэтому мы для себя выбрали модель обслуживающего банка для малого бизнеса и с этой моделью пришли к предпринимателям. В 2010 году банк начал активно разворачивать сеть отделений по обслуживанию малого бизнеса во всех городах. Для каждого типа бизнеса мы находили лучшие решения и с ними шли к предпринимателям. В таком формате мы движемся уже шесть лет. За это время наша команда выросла в несколько раз.
- Будут ли новинки в сервисе и продуктах, которые бы как раз облегчали жизнь клиентам Альфа-Банка?
- Не буду раскрывать все секреты, но вспомню про те продукты, которыми мы уже гордимся и которые обеспечивают наши конкурентные преимущества. Например, весной мы обновили карту для бизнеса «Альфа-Cash Ультра», совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» начав выпускать ее в качестве аффинити-карты. «Альфа-Cash Ультра» уже сама по себе уникальна: с ее помощью предприниматель может снимать наличные и вносить выручку круглосуточно через банкоматы Альфа-Банка и банков-партнеров. Мы же пошли дальше, сделав кобрендовую карту и дав возможность бизнесу помогать больным детям. Альфа-Банк часть заработанных средств, которые он получает от обслуживания по этой карте клиентов, перечисляет в благотворительный фонд. Все очень просто. Чем больше бизнесмен будет совершать операций по карте, тем причастнее он будет к помощи больным детям.
Кроме того, мы активно развиваем digital-решения, понимая, что бизнесу сейчас важна оперативность. Это в первую очередь наш мобильный банк - «Альфа-Бизнес Мобайл». Сегодня он включает в себя практически полный функционал, благодаря которому предприниматель может управлять своим бизнесом только с помощью смартфона.
- Какие нефинансовые сервисы для клиентов уже оправдали себя?
- Предприниматели часто выбирают Альфа-Банк именно потому, что мы к расчетному счету предлагаем нефинансовые сервисы поддержки малого бизнеса. Все началось с создания «Клуба Клиентов». Это уникальный проект, который помогает предпринимателям установить взаимовыгодные деловые контакты друг с другом, получать скидки на товары и услуги у компаний - партнеров банка.
Следующим нашим шагом стала совместная программа с компанией «Яндекс». Теперь клиенты Альфа-Банка, открывшие счет или оформившие кредит, получили возможность бесплатного размещения контекстной рекламы в «Яндекс.Директе». Дальше мы поняли, что не каждая компания может позволить себе штатного юриста. И Альфа-Банк запустил программу с юридическими компаниями, благодаря которой наши клиенты могут получить юридическую поддержку.
Мы запустили уникальную программу «Сравни себя», в рамках которой разработаны и опубликованы брошюры, посвященные отраслевой экспертизе, по сути это лучшие практики из разных сегментов рынка. Мы уже выпустили пособия, посвященные магазину у дома, ресторанному бизнесу, интернет-магазину и оптовым продажам. Кроме того, подготовили брошюру, которая рассказывает о клиентоориентированности. К сожалению, сегодня, когда мы спрашиваем наших клиентов о том, что такое сервис в их магазине, они чаще всего отвечают: это когда наши продавцы улыбаются. Поэтому мы решили рассказать предпринимателям о том, что такое, например, CRM-система и программа лояльности.
Мы всегда готовы делиться накопленным опытом с предпринимателями. Понятно, что мы не будем вести ваш бизнес за вас, но мы подскажем, покажем, как это делают другие успешные предприниматели. Может, я скажу банальную вещь, но клиенты ценят такую заботу.
Юрий РОГОВ.
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