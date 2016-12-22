Алина Карпинская, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка на Дальнем Востоке: Нам дорог каждый клиент, и этим отличается Альфа-Банк

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 23:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
21 Октября 2016, 11:00 | Финансы |

Алина Карпинская, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка на Дальнем Востоке: Нам дорог каждый клиент, и этим отличается Альфа-Банк

Практически все банки в работе с малым бизнесом идут по традиционному пути, предлагая в первую очередь свои кредитные продукты. Альфа-Банк изначально выбрал другую бизнес-модель и сделал ставку на расчетные инструменты и нефинансовые сервисы. В таком формате банк работает уже шестой год, ежегодно увеличивая долю на рынке.

Почему Альфа-Банк продолжает успешно работать с малым бизнесом несмотря на сложную экономическую ситуацию и кому из предпринимателей он уже помог стать миллионером, рассказала в интервью «ДК» директор по массовому бизнесу Альфа-Банка на Дальнем Востоке Алина КАРПИНСКАЯ.

- Когда мы начинали работать с массовым бизнесом, в первую очередь задали себе вопрос: а есть ли еще что-нибудь важное для предпринимателя, кроме кредита? Ответ оказался очень простым. Предприниматель готов выбрать банк, который будет надежным партнером, обеспечит сохранность средств, а также поможет быть более мобильным в текущей деятельности. Поэтому мы для себя выбрали модель обслуживающего банка для малого бизнеса и с этой моделью пришли к предпринимателям. В 2010 году банк начал активно разворачивать сеть отделений по обслуживанию малого бизнеса во всех городах. Для каждого типа бизнеса мы находили лучшие решения и с ними шли к предпринимателям. В таком формате мы движемся уже шесть лет. За это время наша команда выросла в несколько раз.

- Будут ли новинки в сервисе и продуктах, которые бы как раз облегчали жизнь клиентам Альфа-Банка?

- Не буду раскрывать все секреты, но вспомню про те продукты, которыми мы уже гордимся и которые обеспечивают наши конкурентные преимущества. Например, весной мы обновили карту для бизнеса «Альфа-Cash Ультра», совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» начав выпускать ее в качестве аффинити-карты. «Альфа-Cash Ультра» уже сама по себе уникальна: с ее помощью предприниматель может снимать наличные и вносить выручку круглосуточно через банкоматы Альфа-Банка и банков-партнеров. Мы же пошли дальше, сделав кобрендовую карту и дав возможность бизнесу помогать больным детям. Альфа-Банк часть заработанных средств, которые он получает от обслуживания по этой карте клиентов, перечисляет в благотворительный фонд. Все очень просто. Чем больше бизнесмен будет совершать операций по карте, тем причастнее он будет к помощи больным детям.

Кроме того, мы активно развиваем digital-решения, понимая, что бизнесу сейчас важна оперативность. Это в первую очередь наш мобильный банк - «Альфа-Бизнес Мобайл». Сегодня он включает в себя практически полный функционал, благодаря которому предприниматель может управлять своим бизнесом только с помощью смартфона.

- Какие нефинансовые сервисы для клиентов уже оправдали себя?

- Предприниматели часто выбирают Альфа-Банк именно потому, что мы к расчетному счету предлагаем нефинансовые сервисы поддержки малого бизнеса. Все началось с создания «Клуба Клиентов». Это уникальный проект, который помогает предпринимателям установить взаимовыгодные деловые контакты друг с другом, получать скидки на товары и услуги у компаний - партнеров банка.

Следующим нашим шагом стала совместная программа с компанией «Яндекс». Теперь клиенты Альфа-Банка, открывшие счет или оформившие кредит, получили возможность бесплатного размещения контекстной рекламы в «Яндекс.Директе». Дальше мы поняли, что не каждая компания может позволить себе штатного юриста. И Альфа-Банк запустил программу с юридическими компаниями, благодаря которой наши клиенты могут получить юридическую поддержку.

Мы запустили уникальную программу «Сравни себя», в рамках которой разработаны и опубликованы брошюры, посвященные отраслевой экспертизе, по сути это лучшие практики из разных сегментов рынка. Мы уже выпустили пособия, посвященные магазину у дома, ресторанному бизнесу, интернет-магазину и оптовым продажам. Кроме того, подготовили брошюру, которая рассказывает о клиентоориентированности. К сожалению, сегодня, когда мы спрашиваем наших клиентов о том, что такое сервис в их магазине, они чаще всего отвечают: это когда наши продавцы улыбаются. Поэтому мы решили рассказать предпринимателям о том, что такое, например, CRM-система и программа лояльности.

Мы всегда готовы делиться накопленным опытом с предпринимателями. Понятно, что мы не будем вести ваш бизнес за вас, но мы подскажем, покажем, как это делают другие успешные предприниматели. Может, я скажу банальную вещь, но клиенты ценят такую заботу.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год. 

Теги: Альфа-Банк  банки 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика