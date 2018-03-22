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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Альфа-Банк выдаст под 6,5% малым и средним
Данные условия предусмотрены программой субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу (МСП) из федерального бюджета, утвержденной Минэкономразвития РФ. Альфа-Банк был аккредитован в качестве уполномоченного банка для участия в этой программе, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Получить льготные кредиты могут субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям 209-ФЗ. Финансирование выделяется на проекты в приоритетных отраслях: в том числе, в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, в строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.
Кредиты могут быть выданы на пополнение оборотных средств в размере не более 100 млн руб. на одного заемщика, а также на инвестиционные цели. Объем инвестиционного финансирования может достигать 1 млрд руб. на одного заемщика. При этом, согласно условиям программы, кредитный договор должен быть заключен в 2018 году. Рефинансированию не подлежат кредиты, предоставленные в рамках других программ господдержки (например, корпорации МСП и Минсельхоза РФ).
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