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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банк "Открытие" досрочно возвращает средства ЦБ
С учетом погашенных в 2017 году 150 млрд, общая сумма выплаченных обязательств составила 330 млрд рублей. Таким образом, банк «Открытие» досрочно погасил 46,5% от суммы всех кредитов, выданных Банком России. Об этом сообщил председатель правления банка «Открытие» Михаил ЗАДОРНОВ на встрече с крупными клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка.
Как следует из официальной отчетности, в декабре 2017 года средства клиентов «Открытия» впервые с начала второго полугодия выросли на почти 90 млрд рублей до 719,4 млрд руб. Причем существенное увеличение произошло как в корпоративном сегменте, так и в розничном. Средства клиентов - юридических лиц выросли более чем на 67 млрд рублей до 306 млрд. рублей.
Наблюдательный совет банка «Открытие» утвердил бизнес-план на 2018 год. По итогам года банк намерен получить положительный финансовый результат по МСФО, существенно нарастить кредитный портфель и на треть увеличить объем привлеченных средств.
В числе ключевых проектов в 2018 году: разработка и реализация стратегии развития банка и группы «Открытие», развитие региональной сети с учетом интеграционных процессов внутри группы «Открытие», интеграция с Бинбанком, запуск кредитных конвейеров для блоков розничного, малого и среднего бизнеса. Отдельным крупным проектом станет создание банка непрофильных активов.
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