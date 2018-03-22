|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Марта, 03:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
Снижение составило 1,4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Минимальная ставка в рамках акции - 11,5% и распространяется на оба продукта. Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо предлагал Сбербанк, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Сегодня мы запустили рекордно низкие для Сбербанка ставки по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции. В декабре-январе выдачи Сбербанка выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли максимального значения для этих месяцев - более 225 млрд рублей», - сообщил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей ШИРОКОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год.
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
- Банк "Открытие" досрочно возвращает средства ЦБ
- Альфа-Банк выдаст под 6,5% малым и средним
- Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%"
- Бизнес без риска. Реальность?
- Правление банка "Восточный" возглавил выходец из "Русского стандарта"
- В Альфа-Банк перешел менеджер из "Открытия"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.