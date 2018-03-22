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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Марта, 03:09 |
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Ипотека подросла на 40% за год
Таким образом, региональный рынок ИЖК вырос за год почти на 40% и достиг своего рекордного показателя, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления Банка России.
Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам в ДФО за 2017 год снизилась на 2,1 п. п. и составила 10,6% (в 2016 году - 12,7%), при этом в декабре этот показатель опустился до рекордно низкого значения - 9,7%.
За год дальневосточники оформили почти 47 тысяч ипотечных кредитов. Из девяти субъектов ДФО больше всего кредитов было предоставлено в Приморском крае. Жители Приморья оформили 12 тысяч ИЖК на сумму 24,6 млрд рублей - это, соответственно, на 34 и 44% больше, чем в 2016 году. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в крае, за год составила 10,5% (в 2016 году - 12,7%), в декабре 2017 года - 9,5%.
В тройку лидеров ипотечного жилищного кредитования также входят Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Не пользуется популярностью у жителей ДФО валютная ипотека: за прошедший год в регионе выдан только 1 кредит в иностранной валюте.
Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 01.01.2018 в целом по ДФО составила 264,8 млрд рублей. При этом уровень просроченной задолженности остается низким - менее 1%.
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