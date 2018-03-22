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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Соблюсти баланс интересов
Документарный аккредитив является апробированным финансовым инструментом, хорошо зарекомендовавшим себя среди участников внешнеэкономической деятельности. В настоящее время фиксируется интенсивный и устойчивый рост интереса к этому инструменту, особенно при расчетах на территории Российской Федерации. О том, с чем связан активизировавшийся спрос, об особенностях, преимуществах и, возможно, подводных камнях финансового продукта корреспондент журнала «Дальневосточный капитал» беседует со специалистами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк России, директором управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Романом БАЛАШОВЫМ и менеджером этого управления Викторией КОНСТАНТИНОВОЙ.
- Аналитики финансового рынка обратили внимание на рост популярности документарных аккредитивов при расчетах на территории Российской Федерации. На ваш взгляд, с чем это связано?
- Этот продукт уже давно используется банками, он хорошо зарекомендовал себя. Напомним, что главный принцип аккредитива - платеж против документов, подтверждающих отгрузку товаров, выполнения работ, оказания услуг. То есть, фактически аккредитив можно использовать всегда, когда есть сделка по покупке, продаже, оказанию услуг, выполнению работ. Его применение позволяет соблюдать баланс интересов покупателя и продавца. Продавец уверен в оплате, покупатель уверен в переходе права собственности, отгрузке товара, выполнении работ. К тому же, все чаще клиенты открывают непокрытые аккредитивы, не отвлекая свои и не привлекая заемные средства в момент открытия аккредитива.
Как следствие, спрос на расчеты в форме аккредитивов ежегодно увеличивается, особенно в последнее время. Например, количество клиентов Сбербанка - пользователей аккредитивов на территории Дальневосточного региона в 2017 году выросло в два раза по отношению к 2016 году. Если ранее аккредитивы ассоциировались только с международными отношениями, то в настоящее время все большей популярностью они пользуются для расчетов на территории Российской Федерации. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что бизнес, который всегда нуждается в оборотном капитале, увидел, с помощью каких инструментов им можно управлять.
- Можно об этом подробнее: у аккредитива появились некие новые функции, дополняющие апробированный набор опций?
- Да, совершенно верно, аккредитив в настоящее время выполняет не только гарантийные функции, выступая обязательством банка заплатить по предоставлении определенных документов, но и является эффективным способом управления оборотным капиталом. Оборотный капитал - это самый важный ресурс организации. Если его недостает, предприятию необходимо брать займы, что ведет к появлению дополнительных банковских расходов и увеличению объемов заемных средств в отчетности. Как правило, непокрытые аккредитивы учитываются в кредиторской задолженности, в соответствии с учетной политикой предприятия, поэтому использование данного финансового инструмента позволяет еще и не утяжелять структуру баланса ни для одной из сторон сделки, что в реалиях современного бизнеса чрезвычайно важно.
- Из чего исходит эта, скажем так, модернизация уже хорошо работающего инструмента? Под какие потребности бизнеса шла «подстройка» документарного аккредитива?
- Стремление банка усовершенствовать свои продукты в существующих экономических условиях приводит к разработке новых продуктов, предложению дополнительных опций для управления оборотным капиталом компании. Таким образом мы вывели на рынок эксклюзивный продукт Сбербанка - непокрытый аккредитив с дисконтированием (опция досрочного платежа в рамках аккредитива). Суть его в следующем. Покупатель открывает непокрытый аккредитив в пользу продавца/подрядчика с платежом на условиях отсрочки платежа, зафиксированной в контракте. Сбербанк вместо покупателя/заказчика в рамках данного аккредитива оплачивает продавцу/подрядчику стоимость товара/услуг сразу после отгрузки/исполнения работ. Покупатель/заказчик возвращает денежные средства банку после истечения отсрочки платежа, предусмотренной контрактом между покупателем и продавцом.
Например, вы работаете с покупателем/заказчиком и у вас есть отсрочка платежа. Вам необходимо сократить или полностью убрать эту отсрочку. Ваш покупатель не готов сокращать данную отсрочку, потому что ему необходимо время на реализацию продукции и формирование необходимого объема денежных средств. Непокрытый аккредитив с опцией досрочного платежа идеально подойдет для обеих компаний: покупатель откроет непокрытый аккредитив с условиями отсрочки платежа, предусмотренной в контракте, а у вас появится возможность, предъявив документы в банк, получить денежные средства сразу послу отгрузки/выполнения работ.
Также данный продукт можно рассматривать для группы компаний. Например, в группе есть компания с хорошим финансовым состоянием, и есть взаиморасчеты и займы между компаниями группы. Зачастую это приводит к утяжелению финансовой модели внутри группы. Чтобы оптимизировать структуру финансирования группы, можно использовать предлагаемый нами финансовый инструмент.
- За все надо платить, и, естественно, банк также берет комиссию за свои услуги. Не вызовет ли появление этого продукта в схеме расчетов увеличение стоимости самого контракта и появление дополнительных банковских расходов?
- Ни для кого не секрет, что расходы по финансированию на период отсрочки косвенно ложатся на покупателя. Происходит это путем увеличения стоимости контракта именно на размер расходов по финансированию, связанных с кредитованием продавца на период отсрочки. Если продавец не использует кредитование, то он, как правило, включает в договор стоимость своих ресурсов, а они, как известно, еще дороже. С помощью непокрытого аккредитива с дисконтированием мы можем снизить данные расходы, а, значит, появится возможность снизить стоимость контракта с соблюдением интересов обоих участников сделки. Покупатель сможет варьировать срок отсрочки, а продавец, зная этот срок, может варьировать цену с учетом стоимости ресурсов.
Таким образом, у двух сторон сделки появляется возможность управлять оборотным капиталом, используя данный финансовый инструмент, и в итоге применение аккредитива с учетом всех факторов дает новые возможности и большой потенциал к развитию.
Посмотрим более детально на цифрах - разберем один из возможных примеров. Допустим, Вы покупаете товар. Если оплата происходит по факту отгрузки - цена за кг составляет 36,8 руб/кг, если отсрочка будет 90 дней, то цена - 38 руб/кг. Необходимо закупить 400 тонн товара. Стоимость без отсрочки - 14 720 000 рублей, с отсрочкой - 15 200 000 рублей. Итого стоимость отсрочки - 13,22% годовых. Стоимость досрочного платежа составляет 8-10%. Разница существенна. Схематично данный продукт выглядит так.
- Для расчета стоимости банк также анализирует финансовое состояние двух участников сделки, проверяет их платежеспособность и способность платить по истечению отсрочки?
- Важно понимать, что лимит устанавливается непосредственно на покупателя. Банк осуществляет платеж в пользу поставщика/подрядчика без анализа его финансового состояния в размере 100% суммы поставки/работ (суммы открытого аккредитива) по ставкам, рассчитанным для покупателя. К примеру, если продавец ограничен в привлечении ресурсов, а покупатель финансово устойчив, то для продавца предложенные ставки могут быть достаточно привлекательны.
- А если продавец и покупатель работают без отсрочки, допустим, с использованием авансирования?
- Эта схема подходит и в случае, когда отсрочки по контракту нет. Продавец требует аванс, но отсрочка необходима покупателю. Покупатель сможет открыть непокрытый аккредитив, не отвлекая собственных и не привлекая заемных ресурсов, а продавец получить денежные средства сразу и без дополнительных затрат, увеличив стоимость контракта и, как следствие, размер основного платежа, на размер комиссии за досрочный платеж в рамках аккредитива.
- На какую сумму, как правило, открывают аккредитивы клиенты Дальневосточного Сбербанка, и на какой вид бизнеса они больше рассчитаны: малый, средний, крупный?
- На любой. Сложно говорить о средних суммах аккредитивов, потому что данный продукт подходит как для малых предприятий, так и для крупнейшего бизнеса. В сбербанке был опыт открытия аккредитивов с опцией досрочного платежа как в сумме 5 млн руб. , так и свыше 300 млн рублей. Все зависит от конкретных потребностей участников сделки.
- Что необходимо для использования данного продукта? Это сложно - открывать аккредитивы? Дороже ли этот продукт, чем кредитование с учетом предоставления такой уникальной опции?
- Сбербанк предлагает своим клиентам открывать непокрытые аккредитивы в рамках установленного лимита. Мы практикуем установление долгосрочных возобновляемых лимитов - на срок до двух - трех лет. Это позволяет единожды пройти кредитную процедуру установления лимита в банке, и потом два или даже три года не возвращаться к данному процессу. Каждый аккредитив открывается под отдельную сделку/поставку/контракт (в зависимости от вашей потребности) на основании только одного заявления. То есть, у компании-покупателя не будет необходимости заново подготавливать всю документацию для анализа, чтобы получить финансирование от банка, пока действует генеральное соглашение. Это значительно экономит время сделки, а время, как известно, это деньги.
С продавцом же подписывается соглашение о досрочных платежах. Плата за досрочный платеж рассчитывается, исходя из суммы и срока отсрочки по контракту. Но данный продукт не дороже обычного кредитования. А в случае наличия крупных покупателей - продавцу данный продукт будет дешевле обычных кредитных продуктов.
Отлаженная технология проведения подобных операций позволяет компаниям оптимизировать структуру расчетов с контрагентами, дает возможность управлять оборотным капиталом, а наши сотрудники окажут им всестороннюю помощь при подготовке необходимых документов. Все клиентские менеджеры Сбербанка знают об этом продукте и проконсультируют своих клиентов об особенностях и преимуществах его применения.
Также Вы можете обратиться напрямую к специалистам Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений по телефону 8 (4212) 37-85-03 в г. Хабаровске и 8 (4232) 42-48-80 в г. Владивостоке.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год.
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