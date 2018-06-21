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22 Августа 2011, 21:48 | Финансы

Деньги идут на запад

По системам денежных переводов без открытия банковского счета с Дальнего Востока, как и из России в целом, личных финансов уходит больше, чем поступает в регион и в страну. Такое положение вещей имеет давнюю историю, разве что со временем увеличиваются средние суммы отправлений. За I кв. 2011 г. в Россию по системам денежных переводов без открытия банковского счета из стран дальнего зарубежья поступило $219 млн (средняя сумма перевода - $596), а было отправлено $475 млн (средняя сумма – $903).

Переводоёмкие

По итогам 2010 года порядка 86% всех переводов частных лиц из России составляют переводы в страны СНГ. Данный сегмент самый динамичный. Объём финансов, поступающих через системы денежных переводов и Почту России из страны за рубеж, по данным ЦБ РФ, составил 390 млрд руб. (рост к 2009 году 23%). Если учесть, что в 2009 г. переводной рынок напротив потерял 40%, тенденция более чем положительная. По мнению руководителя международной системы денежных переводов UNIStream Сурена АЙРИЯНА, в 2012 году рынок переводов достигнет уровня 2008 года, а в 2013 году коридор Россия–СНГ может поставить новый рекорд, превысив отметку $16,27 млрд.

Досье "ДК"

За первый квартал 2011 г. в Россию по системам денежных переводов без открытия банковского счета из стран дальнего зарубежья поступило $219 млн (при этом средняя сумма перевода составила $596), тогда как было отправлено $475 млн (средняя сумма – $903). Одновременно наши бывшие соотечественники продолжают энергично питать экономики своих республик деньгами по системам международных переводов, только за первый квартал текущего года переведено примерно $2 млрд 374 млн, это на 28% больше, чем в прошлом (средняя сумма перевода $433). (Источник: www.cbr.ru.)

Положительное сальдо по системам денежных переводов граждан удается удерживать с США, Италией и Германией, из этих стран в Россию поступает на $17 млн , $9 млн и $5 млн больше соответственно, чем гражданам удается переслать за границу. На $1-4 млн больше приходит в Россию также из Франции, Испании, Великобритании, Канады и Греции. По всем показателям в среднем переводы в этих направлениях на 20% весомее, чем в прошлом году.

Самым активным временем переводов в страны СНГ из России оказывается период с июля по сентябрь (вероятно, именно в это время трудовым мигрантам удается заработать больше). В страны Западной Европы и США наши соотечественники склонны посылать деньги интенсивно также и в III квартале – это период отпусков и скидок, многие россияне отправляются за рубеж отдохнуть и сделать покупки, лишние деньги явно не помешают. Именно такое объяснение напрашивается в ходе изучения статистики по международным переводам частных лиц без открытия счета. К слову, в первом квартале 2011 года наиболее переводоёмкими к деньгам из России оказались Узбекистан ($562 млн), Таджикистан ($438 млн) и Украина ($430 млн).

Самостоятельные, но дочерние

Рынок сегодня максимально насыщен предложениями от систем «переводчиков». В итоге можно констатировать, что на Дальний Восток пришли практически все известные российские бренды – Блиц (Сбербанк), Anelik (ООО КБ «Анелик РУ» – филиал ООО «Банк Анелик» – город Ереван, Республика Армения), BLIZKO (Связь-Банк), Азия Экспресс и Contact (Русславбанк), Migom (Европейский Трастовый Банк), UNIStream (Юниаструм Банк), АЛЛЮР (Росбанк) и Быстрая Почта (доставшаяся Райффайзенбанку по наследству от Импексбанка), Золотая Корона, ЛИДЕР, IntelExpress, (представленные в на Дальнем Востоке в Примтеркомбанке), КиберДеньги и Форсаж (Почта России). Прибыльность данных финансовых услуг привела к тому, что системы переводов постепенно вывели из ряда банковских структур и наделили самостоятельным статусом. Такой сценарий реализовало большинство участников рынка.

Устойчивое место по востребованности на рынке денежных переводов в регионе занимает признанный мировой лидер Western Union. Стабильно чувствует себя MoneyGram, для этой системы наша страна является третьим по значимости локальным рынком после США и Саудовской Аравии. Связано это с большим объёмом трудовой миграции – Россия занимает по этому показателю второе место в мире. Western Union и MoneyGram играют значимую роль на рынке денежных переводов в страны дальнего зарубежья, а денежный трафик по этим направлениям в общем объеме занимает всего 13%. Вполне логично, что MoneyGram (в декабре 2010 г.) и Western Union (в начале 2011 г.) заключили соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, дабы повысить популярность своих услуг через кредитную организацию с максимальной клиентской базой.

Достаточно серьезная конкуренция и большие объемы переводов позволяют системам держать низкие ставки на свои услуги, в некоторых случаях – от 0,5% от суммы перевода. В среднем перевод обойдется в 1,6%.

Досье "ДК"

Оборот системы мгновенных денежных переводов «Золотая Корона – Денежные переводы» по России в 2010 г. превысил $3,85 млрд (рост на 245% по сравнению с 2009 г.); системы денежных переводов ЛИДЕР – $2,3 млрд (рост на 22% по сравнению с 2009 г.). Международная система денежных переводов UNISTREAM продемонстрировала в ушедшем 2010 году рост в 5,9%, достигнув $3,92 млрд. Чистая прибыль компании Western Union за 2010 год выросла на 7%, составив $909 млн. По итогам 1-го квартала 2011 г. переводы по CONTACT из РФ в СНГ выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впечатляющий рост

Если суммировать те показатели, которые предоставили «ДК» банковские эксперты, дальневосточный рынок денежных переводов без открытия банковского счета в среднем за год вырос на 60%. Подобную уверенность подтверждает и официальная информация, предоставленная Главными управлениями Банка России по субъектам ДФО.

Начальник департамента розничного бизнеса ОАО «Дальневосточный банк» Сергей МИХАЙЛЮКОВ говорит, что в 2010 году произошел рост количества и объемов переводов на 30%, и в 2011 году тенденция сохраняется. Количество международных переводов без открытия счета от частных лиц в Дальневосточном банке Сбербанка России в минувшем году выросло почти в два раза по сравнению с 2009-м. Увеличился объем международных переводов в 2-2,3 раза в дальневосточных подразделениях МДМ Банка.

Положительная динамика в области денежных переводов без открытия счета ощущается и в году нынешнем. По наблюдениям начальника отдела продуктов и сети НОМОС-РЕГИОБАНКа Натальи КОВАЛЬЧУК, объем международных денежных переводов в банке в рублях с 1 января по 1 июня 2011 г. по суммовым параметрам вырос более, чем в 2 раза, а по количественным показателям – на 43% (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года).

Досье "ДК"

Объем переводов физических лиц без открытия счета (Данные ГУ ЦБ РФ по регионам ДФО на 1 апреля 2011 г.):

Амурская область – 4002,4 млн руб.

ЕАО – 259, 3 млн руб.

Камчатский край – 2 330,7 млн руб.

Магаданская область – 1 522, 4 млн руб.

Приморский край – 11 857, 6 млн руб.

Сахалинская область – 3 006, 8 млн руб.

Хабаровский край – 7 057, 2 млн руб.

Дальневосточники не скупятся

Судя по комментариям специалистов банков, в 2011 г. среднестатистический перевод дальневосточника «весит» около 20 000 руб. По сравнению с прошлым годом суммы перечислений выросли в среднем на 50%. Как заметили в ВТБ24, cумма среднего перевода в банке по России достаточно стабильна на протяжении нескольких лет – около $600. В свою очередь на Дальнем Востоке сумма перевода больше и составляет в эквиваленте около $800.

В своих комментариях «ДК» Иван СИТНОВ, директор системы «Золотая Корона – Денежные переводы», отмечает, что сумма среднего перевода по системе на Дальнем Востоке превышает 18 000 рублей, что примерно в 1,5 раза выше внутрироссийского показателя.

Данные МДМ Банка в сфере денежных переводов без открытия счета на Дальнем Востоке также достаточно внушительны – $ 2000-2500 весит средний перевод клиента банка. Средняя сумма международного перевода в Дальневосточном банке Сбербанка России на 1 июня 2011 года составила 88080 руб.

В списке зарубежных получателей «дальневосточных» денег верхние строки занимают Узбекистан и Таджикистан. Все чаще дальневосточники стали отправлять деньги в Японию и Китай, еще в прошлом году эти направления встречались достаточно редко.

Российские системы на подъеме

В 2011 г. внушительный рост оборотов наблюдается практически во всех системах, представленных в регионе. Специалисты банковского сектора делают особый акцент – российские системы денежных переводов развиваются динамично. Фаворитами «переводного» сезона-2011 являются CONTACT, «Золотая Корона» и Migom. Порядка 4,484 млрд руб. перевели дальневосточники через систему «Блиц» Сбербанка (данные на 30 июня 2011 г.).

В 2010 году по системе «Золотая Корона – Денежные переводы» из субъектов Федерации на Дальнем Востоке (включая Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область, Чукотский автономный округ и Якутию) было отправлено более 585 000 переводов. Больше всего переводов ушло из Приморья (150 000), Хабаровского края (133 000) и Сахалинской области (120 000). Объем исходящих переводов по системе с Дальнего Востока в 2010 году составил почти 12 млрд рублей. Это порядка 12% от общего оборота по системе «Золотая Корона» в 2010 года.

«Если сравнивать показатели 2009 и 2010 гг., – говорит Иван Ситнов, – то на Дальнем Востоке общий объем переводов по системе увеличился на 150%. В отдельных субъектах прирост составил более 500% (Магаданская область), 330% (Приморский край) и 290% (Амурская область). В 22 раза вырос объем переводов по системе из Еврейской автономной области».

Вместе с тем у отправителей переводов – клиентов различных банков есть свои предпочтения. По словам начальника отдела продаж и клиентского обслуживания ОО «Владивостокский» Хабаровского филиала МДМ Банка Елены КОЛЯКИНОЙ, если анализировать объемы и количество международных переводов физических лиц без открытия счета, то переводы по системе Western Union в банке занимают наибольший удельный вес. Максимальное количество платежей по объему и количеству транзакций в адрес получателей на территории РФ осуществляется клиентами НОМОС-РЕГИОБАНК с использованием возможностей системы денежных переводов «АЛЛЮР». Лидером по количеству транзакций и объему переводов в страны дальнего и ближнего зарубежья является компания Western Union.

Главный специалист управления маркетинга и рекламы Далькомбанка Сергей ЛАЗЕБНЫЙ замечает, что из общего количества отправляемых и выплачиваемых переводов в банке на «Золотую Корону» приходится 75%, на Migom – 17%, Western Union переводит 11% денежных средств клиентов (данные за 2010 г.).

По мнению экспертов, сегодняшняя ситуация характеризуется большим разнообразием предложений по переводу денежных средств без открытия вклада при незначительных расхождениях в тарифах. Выбор клиента в пользу той или иной системы зачастую зависит от близости офиса, в котором можно оформить перевод, степени комфортности обслуживания и набора сопутствующих сервисов.

Новые опции переводов

Необходимыми атрибутами работы систем стали sms-информирование, возможности отслеживания статуса переводов on-line. Хотя «стандартов» рынка не существует. Так, Артем ЧАБАННЫЙ, и.о. директора Хабаровского филиала МДМ Банка, обращает внимание, что система денежных переводов «Золотая Корона» позволяет отслеживать в Интернете статус перевода он-лайн. Кроме того, «Золотая Корона» и Migom предлагают sms-уведомление об отправке/выплате перевода получателю/отправителю. Это выглядит примерно так: «Перевод 126476999 на сумму 16500.00 RUR получен». Система Western Union предлагает отправку мини-послания получателю перевода – sms-сообщения с текстом, например поздравление с днем рождения.

Вместе с тем существует мнение, что дистанционное обслуживание постепенно вытеснит традиционное переводы, и клиент будет проводить операции, что называется, удаленно, через Интернет, банкомат или банковский киоск. И все предпосылки для этого уже созданы. Ряд систем денежных переводов (Contact, Anelik) предлагает отправить перевод через терминалы «Киви», уже работает схема обналичивания денег от систем интернет-переводов Яндекс Деньги, Webmoney и т.д.

Так, НОМОС-РЕГИОБАНК сделал возможным мгновенное перечисление платежей в рублях с карты на карту Visa НОМОС-РЕГИОБАНКа через свои МИНИ-ОФИСы (банкоматы), а также через систему ИНТЕРНЕТ-ОФИС. Владельцы карт Visa НОМОС-РЕГИОБАНКа могут также перечислять денежные средства на карты, эмитированные другими банками. Для это нужно знать лишь реквизиты получателя. При этом абсолютно неважно, в какое время были отправлены деньги – перевод осуществляется автоматически.

Заместитель директора ДВ филиала ОАО «Роял Кредит Банк» Елена ИШМУРАТОВА считает, что, несмотря на то, что «интернет-переводы и банковские киоски набирают обороты, традиционные переводы через банк они не вытеснят. Скорее, они будут уживаться вместе». При переводе небольшой суммы, например, в оплату за телефон, клиенту более важна экономия собственного времени. При переводах крупных сумм на первый план выходит надежность, и с такими платежами клиенты приходят в банк.

Эксперты «ДК» предполагают, что в сферу дистанционного обслуживания (банкоматы, терминалы) уйдут в первую очередь переводы на небольшие суммы (до 15 тыс. руб.). Такая ситуация удобна как клиентам, так и банкам: потребители имеют возможность оперативно перевести деньги во многих местах и не привязаны ко времени работы отделения, а банки снижают издержки, используя для наименее прибыльных операций дистанционные каналы обслуживания. Крупные переводы клиенты будут по-прежнему осуществлять в банковских офисах.

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