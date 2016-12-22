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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:59 |
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Страховая группа "ХОСКА" отметила юбилей - 25 лет с момента основания
Открытое акционерное общество «Страховая компания «Дальлесстрах» (прежнее название СГ «ХОСКА») начало свою деятельность на страховом рынке с ноября 1991 года. В августе 1993 года к работе приступило подразделение в г. Благовещенске, ознаменовав начало развития филиальной сети. Напомним, на сегодня «ХОСКА» представлена в 16 регионах Дальнего Востока, Сибири, а также в западной части России и Москве.
История компании развивалась практически параллельно истории развития страхового рынка России. Вместе с другими представителями финансовой системы дальневосточные страховщики переживали кризисы и значимо росли в успешные годы. Например, в 1998 году объем собранной страховой премии составлял всего 20 млн руб., а в 2016-м в «ХОСКЕ» ожидают цифры в 1 млрд рублей.
В первом полугодии 2014 года был проведен ребрендинг, при котором была учтена положительная репутация страховой компании «Дальлесстрах»: новое название «ХОСКА» означает «хорошая страховая компания». Всего лишь за 2,5 года «новой жизни» бизнес вырос в 8 раз, а по темпам роста компания «ХОСКА» в последние годы входит в пятерку крупнейших компаний России.
Цель компании - через пять лет войти в пятерку по прибыли и рентабельности и в топ-20 компаний по объему сборов. В честь юбилея «ХОСКА» подготовила льготные условия для своих клиентов, например - возможность оформления полиса со скидкой 25%.
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