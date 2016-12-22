Новогодняя акция Сбербанка продлится до 31 января 2017 года

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:50 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
22.12 |Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
25 Ноября 2016, 17:53В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
22 Ноября 2016, 09:30Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
22 Ноября 2016, 09:10Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
22 Ноября 2016, 09:00Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
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22 Декабря 2016, 12:04 | Финансы
Новогодняя акция Сбербанка продлится до 31 января 2017 года
Сбербанк запустил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными процентными ставками по потребительским кредитам. Дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 п. п. Ставки одинаковы для всех категорий заемщиков, в том числе для новых клиентов, сообщает пресс-служба банка.
«Мы установили одинаковые ставки для всех категорий клиентов - и для тех, кто получает зарплату на счета Сбербанка, и для новых клиентов, - комментирует директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья АЛЫМОВА. - Последний раз мы вводили фиксированные ставки по потребительским кредитам, выданным на срок до 12 месяцев, в конце 2013 года. Акция имела огромный успех: объем выданных кредитов увеличился в 1,6 раза по сравнению аналогичным периодом 2012 года. Мы рассчитываем и в этом году значительно нарастить выдачи благодаря запуску акции».
Акция продлится по 31 января 2017 года.
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Наши партнеры
18 Ноября 2016, 15:02Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
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18 Ноября 2016, 14:57Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
18 Ноября 2016, 09:15Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
18 Ноября 2016, 09:00Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.