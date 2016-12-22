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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 21:57 |
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Кредиты МСП от больших партнеров
В этом году Дальневосточный Сбербанк предоставил малому бизнесу порядка 1900 кредитов на сумму 5,7 млрд рублей. И эти цифры будут только расти, уверены в банке. Одним из факторов здесь стало снижение в июне ставок по кредитам для малого бизнеса, которое уже на следующий месяц привело к всплеску кредитования.
В октябре 2016 года в Сбербанке России произошло еще одно снижение ставок. Помимо этого, рынку были предложены новые кредитные продукты.
Представители среднего бизнеса также активно сотрудничают с банком: за 2016 год предприятия получили 251 кредит в общем размере 14,3 млрд рублей.
С ноября 2016 года Сбербанк совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) приступил к реализации программы «Доступный кредит для МСП». Соглашения о совместных действиях были закреплены в ходе второго Восточного экономического форума в сентябре. Как сообщили в Дальневосточном Сбербанке, 22 предприятия Дальневосточного региона уже получили финансирование по программе «Доступный кредит для МСП» на общую сумму около 390 млн рублей. Так, первыми заемщиками стали индивидуальный предприниматель из Хабаровского края, а также компании из Камчатского края и Сахалинской области. Благодаря льготному финансированию ФРДВ будут закуплены высокотехнологичные материалы для производства современных предметов интерьера (корпусной мебели) в Комсомольске-на-Амуре, а также увеличены объемы оптовых закупок продовольствия для снабжения жителей Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Розничные компании получат возможность реализовать широкий ассортимент продуктов питания по более доступным для населения ценам.
Важно отметить, что в данной программе отсутствуют ограничения по отраслям, а основной ее задачей является обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного и Байкальского регионов доступа к кредитным ресурсам.
ФРДВ предоставляет финансирование банку-партнеру, который, в свою очередь, получает возможность снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам. Минимальный диапазон ставок, который сегодня Сбербанк в рамках программы предлагает малому бизнесу, - от 9,9% до 12,5% годовых, получить финансирование на этих условиях можно на текущую деятельность предприятия. Ставки по кредитованию на инвестиционные цели - не дороже 13,5% годовых. Льготная процентная ставка действует в течение всего срока кредитования.
Алексей ЧЕКУНКОВ, генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»:
- Во многих успешных странах малый и средний бизнес является одним из столпов экономики, дает огромное количество рабочих мест, налоги - то есть имеет важное социальное значение. Не случайно, как показывают социологические опросы за рубежом, по уровню доверия среди населения именно малый бизнес нередко занимает верхние строчки рейтингов - около 70%. Несколько большим доверием пользуется только армия.
Одним из барьеров на пути развития МСБ на Дальнем Востоке была высокая стоимость заемного финансирования. Банки давали кредиты ограниченному количеству компаний на срок до года и зачастую под высокие ставки - от 16% годовых даже для успешных предприятий. Доля ДФО в объеме господдержки, предоставленной по линии государственных программ и институтов, была несущественной и составляла от 2 до 8%.
Инициированная Фондом программа «Доступный кредит для МСП» позволила снизить проценты по кредитам. Минимальная ставка по первым займам, выданным в рамках пилотного проекта через дальневосточные отделения Сбербанка России, составила 10,4% годовых. Предпринимателям стали доступны инвестиционные кредиты на срок до 10 лет.
Кроме того, доступные кредиты могут стать важным стимулом деловой активности - наряду с преференциями, которые государство предлагает бизнесу в рамках территорий опережающего развития, свободного порта. Уверен, что повышение доступности кредитных ресурсов подстегнет активных людей к созданию новых производств и сервисов.
Востребованность программы подтверждают также банки и регионы. Объем спроса на средства Фонда со стороны потенциальных банков-партнеров в разы превосходит наш существующий лимит по программе, составляющий 10 млрд рублей. По прогнозам, реализация программы «Доступный кредит для МСП» обеспечит прирост дальневосточного ВРП до 2026 года на 27 млрд рублей. Бюджеты получат около 7,5 млрд рублей дополнительных налогов. Будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест.
Наталья ОСИПЧУК, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:
- Для Дальневосточного Сбербанка работа с малым и средним бизнесом - одно из приоритетных направлений. Многолетний опыт работы обеспечил нам совершенно четкое представление о возможностях и рисках ведения бизнеса в регионе, банк прекрасно осознает потребности предпринимателей. Что ни говори, но на Дальнем Востоке немало факторов, сдерживающих развитие МСП: небольшой потребительский рынок, дорогостоящая логистика, высокие тарифы. Например, электроэнергия в 2,5 раза дороже, чем в среднем в России. Все это заставляет банк не только постоянно совершенствовать свои предложения бизнесу, но и искать новые дополнительные возможности для того, чтобы обеспечить более дешевое финансирование, упростить доступ к кредитным ресурсам.
Одним из таких шагов стало заключение соглашения Сбербанка России и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона по совместной реализации программы «Доступный кредит для МСП», в которой отсутствуют ограничения по отраслям, а минимальная сумма кредита соизмерима с потребностями малого и среднего бизнеса. В настоящее время на рассмотрении Дальневосточного Сбербанка находятся сделки по программе «Доступный кредит для МСП» в размере 1,5 млрд руб. для клиентов «среднего» сегмента, и 1 млрд руб. для малого бизнеса, при этом особую активность проявляют клиенты торговой отрасли, которым интересно финансирование пополнения оборотных средств под минимальную ставку.
Ольга КОЛЧИНА, заместитель финансового директора компании «Шамса», Камчатский край:
- Группа компаний «Шамса» - это сегодня многопрофильный холдинг, основу бизнеса которого составляет оптовая и розничная торговля самым широким спектром товаров. Под нашим брендом работает несколько крупных универсальных магазинов в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Торговый бизнес требует постоянного привлечения банковских кредитов на пополнение оборотных средств, которые идут на расчеты с многочисленными поставщиками. Отмечу, что торговля - это еще и сезонное дело, в котором есть пики спроса. Один из таких пиков - Новый год, когда покупательский спрос существенно вырастает.
В этом году мы очень оперативно и на самых выгодных для камчатского финансового рынка условиях получили финансирование Сбербанка России по программе «Доступный кредит для МСП», которая реализуется банком совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона с ноября этого года.
Особенность Камчатки в том, что здесь нет филиалов банков, они представлены в основном операционными офисами, поэтому обычно на заключение кредитных договоров уходит от трех недель до двух месяцев. В нашем же случае на оформление кредита ушло всего 7 дней! Помимо очень льготной ставки мы получили средства на два года без залогового обеспечения.
«Шамса» уже не один десяток лет работает со Сбербанком, вся оперативная деятельность регулярно анализируется его сотрудниками, поэтому дополнительных вопросов банк не задавал. Никаких особых трудозатрат и предоставления новых документов для банка не потребовалось.
«Доступный кредит для МСП» - уникальное предложение Сбербанка для бизнеса Дальнего Востока, и мы будем активно рекомендовать этот продукт своим партнерам.
Ирина ЛЕОНОВА, директор Управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:
- Востребованность услуг Сбербанка бизнесом во многом определяется гибкой кредитной политикой, которая подстраивается под потребности предпринимателей. В текущей экономической ситуации трудно было всем - и банку, его риски возрастали, и самому бизнесу, который, споткнувшись о высокую цену денег, вынужден был пересматривать планы развития, оптимизировать свою производственную деятельность. Поэтому Сбербанк был сосредоточен на поиске новых возможностей, которые бы сделали кредитные ресурсы более доступными по стоимости и по процедурам для малого бизнеса.
Эта работа дала хорошие результаты. Если сравнить первое полугодие 2016 года со вторым, то те объемы кредитов, которые банк выдавал за месяц в первом полугодии, выдаются уже за неделю сейчас.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.
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