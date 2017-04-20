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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Мая, 07:42 |
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Банк "Открытие" предложит кредиты на льготных условиях предприятиям Дальнего Востока
В рамках совместной программы Фонд предоставляет финансирование банку «Открытие», который в свою очередь будет осуществлять кредитование компаний сегмента малого и среднего бизнеса на условиях льготных процентных ставок – на 4-6% ниже среднерыночных. Это поможет увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет) и повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам. Кредиты можно использовать для финансирования текущей и инвестиционной деятельности предприятий. «Банк «Открытие» стал первым частным банком в России, который присоединился к программе «Доступный кредит для МСП» Фонда развития Дальнего Востока, – подчеркнул в ходе подписания договора член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий ЖУЖЛЕВ. – Программы поддержки малого и среднего предпринимательства уже показали свою пользу для развития этого важнейшего сегмента экономики.
Заключенный договор – результат эффективной работы департамента госпрограмм и проектов с господдержкой банка «Открытие», который обладает высокой экспертизой в реализации подобных проектов».
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