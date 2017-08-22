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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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"Российский капитал": банк, который рядом
При этом на фоне политики общей оптимизации многие банки сократили свое присутствие в регионе, и только банк «Российский капитал» в конце прошлого года открыл первое представительство на Дальнем Востоке - в Хабаровске, а в начале 2017 года офис банка открыл свои двери для клиентов и во Владивостоке.
Банк «Российский капитал» - крупный федеральный финансовый институт, входит в топ-30 российских банков по размеру активов. «Российский капитал» работает и с физическими, и с юридическими лицами, предоставляя полный спектр банковских услуг. В ближайшее время банк планирует занять прочные позиции в потребительском кредитовании и выйти в лидеры ипотечного кредитования. «Российский капитал» активно развивает данное направление, с этой целью по всей стране открывает центры ипотечного кредитования (ЦИК), которые работают по принципу «одного окна»: клиент получает консультацию эксперта банка, выбирает объект недвижимости - квартиру или дом, согласовывает условия кредита, оформляет документы и получает денежные средства в одном офисе.
«За период с января по август 2017 года центры ипотечного кредитования в Хабаровске и Владивостоке выдали ипотечных кредитов на общую сумму более 340 млн рублей. 166 клиентов стали счастливыми обладателями новых квартир. Такие результаты стали возможны благодаря продуктивному сотрудничеству с риэлтерскими компаниями, застройщиками. Помимо совместных проектов банка с девелоперами, мы предлагаем и льготные условия кредитования для клиентов социально важных профессий, таких как врачи, учителя, государственные служащие, военные», - говорит Сергей МАЛКОВ, управляющий филиалом «Хабаровский» банка «Российский капитал» (на верхнем фото).
«Банк присутствует как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Мы предоставляем кредиты не только для покупки квартир, но и апартаментов, машино-мест, таунхаусов, домов с земельными участками, а также для приобретения последних долей и комнат. Кроме того, ипотечные заемщики могут воспользоваться программой «Ставка ниже»: при заключении кредитного договора можно внести единоразовый платеж и получить скидку от базовой процентной ставки по кредиту на весь срок ипотеки, тем самым уменьшив ежемесячные платежи», - добавляет Андрей ВЛАСОВ, управляющий региональным операционным офисом «Владивостокский» банка «Российский капитал».
Банк «Российский капитал» нацелен на индивидуальный подход в работе не только с физическими лицами, но и с корпоративными клиентами. Филиал «Хабаровский» и РОО «Владивостокский» делают ставку на работу с региональным бизнесом. В представительствах банка в Хабаровске и Владивостоке сформирована команда сильных менеджеров, которые знают рынок и клиентов, понимают специфику их бизнеса и особенности развития компаний. Сегодня портфель кредитов и гарантий корпоративных клиентов в Хабаровске и Владивостоке составляет более 4 млрд рублей. Банк финансирует крупнейшие региональные компании из различных отраслей экономики: торговля, недропользование, а также лизинговые, рыбопромышленные предприятия и проекты модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. В планах банка на Дальнем Востоке - рост кредитования строительной отрасли, расширение сотрудничества с органами власти в части финансирования предприятий ЖКХ.
Досье «Дальневосточного капитала»: АКБ «Российский капитал» (ПАО) - универсальный банк с широкой филиальной сетью и акционером в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». По итогам 2016 года банк занимает 23 место в рейтинге надежности 100 ведущих российских банков, составленном журналом Forbes. Банк входит в топ-30 российских банков в финансовом рейтинге Banki.ru по ключевым показателям деятельности. По итогам II квартала 2017 года «Российский капитал» занял 22-е место по размеру активов в ренкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Капитал банка «Российский капитал» (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) на 1 июля 2017 года составил 45,50 млрд рублей. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2312 от 28 ноября 2014 г.
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