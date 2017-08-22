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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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Павел ВАСИЛЬЕВ, управляющий директор по работе с клиентами ООО "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ": Наши клиенты - наш основной актив
Гость «Дальневосточного капитала» - управляющий директор по работе с клиентами ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Павел ВАСИЛЬЕВ.
- Павел, расскажите об основных принципах работы компании и как они помогают сохранить и приумножить капитал клиентов.
- Мы руководствуемся самым простым подходом, который, на наш взгляд, себя оправдывает. Наши клиенты - наш основной актив, поэтому мы не делим их на категории и уровни значимости, а предоставляем персонализированные услуги самого высокого уровня и делаем все возможное, чтобы выстроить долгосрочные доверительные отношения с каждым. Компания, предоставляющая услуги управления частным капиталом, зарабатывает только в том случае, если зарабатывает ее клиент, поэтому для нас важно, чтобы каждая наша стратегия приносила доход. Мы всегда работаем на результат клиента, при этом бизнес-модель компании позволяет нам быстро и эффективно подбирать инвестиционные инструменты под индивидуальные потребности каждого.
- А кто является вашим клиентом? Рынок инвестиций и управления капиталом многим кажется чем-то сложным и доступным исключительно состоятельным людям, так ли это?
- Наш бизнес можно сравнить с подбором костюма. Основная часть клиентов не шьет себе костюм самостоятельно, а доверяет этот процесс профессионалам или покупает в магазине готовые изделия. Так и у нас есть коробочные предложения, доступные всем, - ОПИФы - и индивидуально созданные продукты под потребность клиента. Продуктовая линейка сформирована так, чтобы покрыть инвестиционные потребности всех клиентских сегментов. Особое внимание - крупным корпоративным клиентам: им мы готовы предложить комплексные решения по управлению капиталом, в том числе рублевые и международные облигации.
- В текущей экономической ситуации многие клиенты не знают, куда и как правильно размещать свой капитал. Недвижимость? Валюта? Акции? Какой актуальный инструмент позволит сохранить капитал и его покупательную способность в перспективе?
- Универсального решения нет, но наши эксперты и финансовые советники помогут подобрать правильный продукт исходя из предпочтений. Экспертиза позволяет нам выступать новаторами в части разработки востребованных на рынке управления активами продуктов. Несколько лет назад мы первыми на рынке создали несколько рыночных фондов недвижимости, которые инвестировали в строительство бюджетного жилья в ближайшем Подмосковье, данные проекты позволили сохранить и прирастить вложения клиентов на 25-35% за 1,5 года. Сейчас разрабатываем проекты в других сегментах этого рынка, так как видим возможности именно там.
- Все больше людей предпочитает хранить деньги в валюте. Есть ли альтернативы валютным депозитам?
- Основная цель инвестирования активов - сохранение и приумножение их покупательской способности. Депозитные ставки за последние несколько лет сильно снизились, и мы ожидаем, что снижение продолжится. На этом фоне инвестирование капитала в продукты УК становится еще более привлекательным. Большая часть наших продуктов обладает низким уровнем риска, сравнимым с риском по депозитам, и ожидаемой доходностью, которая в разы превышает ставки по депозитам.
- Какой продукт наиболее востребован и актуален сегодня?
- В июне 2017 года мы совместно с Промсвязьбанком разработали и запустили эксклюзивный продукт с защитой капитала, который позволил компании принимать самое активное участие в генерировании дохода для клиентов. В итоге родилась идея создать биржевую структурную облигацию с плавающим купоном, привязанным к динамике ОПИФ акций «ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ» - одного из лучших фондов акций в России с наивысшим рейтингом надежности «А» по версии агентства «Эксперт РА». Приобретая данный продукт, клиент получает и защиту капитала, которая гарантируется кредитным качеством Промсвязьбанка, и участие в росте фонда акций. Исторически именно фонды акций за все время существования российского фондового рынка приносят доход, обгоняющий уровень инфляции.
- Какие цели стоят перед компанией сегодня?
- Стать лучшим поставщиком услуг по управлению активами как для частных, так и для институциональных инвесторов. Уверен, что настойчивость, преданность делу, профессионализм сотрудников и доверие клиентов станут основой нашего успеха.
Начать или продолжить сотрудничество с ПАО «Промсвязьбанк» можно связавшись с персональными менеджерами:
г. Хабаровск, ул. Запарина, 57, +7(4212) 74-77-99; +7(914) 547-61-13;
г. Благовещенск, ул. Ленина, 106а, +7(4162) 22-41-06; +7(968) 246-70-45;
г. Владивосток, ул. Алеутская, 14, +7(423) 249-22-34; +7(423) 249-22-29.
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