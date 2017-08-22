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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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Александр МЕЩЕРЯКОВ, зам. руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка: Важна не только продуктовая линейка, но и подход банка к решению задач экспортеров
- Бизнес Дальнего Востока сегодня ориентируют на создание производств с экспортным потенциалом. Это позволяет расширять рынки сбыта, а значит, обеспечивается потенциал роста предприятий. Насколько Промсвязьбанк готов поддерживать этот тренд финансовыми инструментами?
- Для Промсвязьбанка поддержка российских экспортеров является одним из ключевых направлений, для них мы предлагаем целый комплекс решений. Если компании-экспортеру необходима финансовая поддержка для закупки сырья, производства и отгрузки готовой продукции, а также возникает временной лаг до получения экспортной выручки от иностранного контрагента, мы предоставляем предэкспортное и экспортное финансирование на необходимый срок. Если экспортер готов работать со своими контрагентами исключительно на условиях оплаты авансовыми платежами и финансирование не требуется, Промсвязьбанк выпускает гарантии возврата аванса, а также гарантии исполнения экспортного контракта. С целью уменьшения коммерческих рисков стороны часто используют аккредитивную форму расчетов, в данных кейсах банк выступает исполняющим и авизующим банком.
В случае создания экспортноориентированного производства бизнесу может понадобиться инвестиционный кредит для закупки необходимого оборудования, который банк также готов предоставить с использованием инструментов торгового и долгосрочного финансирования.
- Какие предложения банка наиболее востребованы бизнесом, ведущим внешнеэкономическую деятельность? В чем на этом рынке ваши конкурентные преимущества?
- Доля экспортных сделок в нашем портфеле растет из года в год. Еще в 2013 году мы были ориентированы на поддержку импортеров. Тогда в нашем портфеле финансирования внешнеэкономических сделок экспорт занимал 10%, год назад - 30%, сейчас - около 40%. Отчасти это связано с появлением работающих инструментов поддержки экспорта со стороны государства. Сыграла на руку и экономическая обстановка. Поэтому рост экспорта закономерен. При этом все инструменты финансирования импорта остались и нашими клиентами по-прежнему используются.
Наши конкурентные преимущества - это и сбалансированная линейка продуктов, накопленный опыт и обширные связи с иностранными банками-партнерами.
Продукты для экспортеров можно разделить на две части. Во-первых, это предэкспортное финансирование. Оно может быть предоставлено как в виде кредита на производство и поставку продукции за рубеж, так и в виде гарантийного лимита - гарантии возврата аванса, исполнения контракта и других. Во-вторых, финансирование сбыта, для предприятий, которые сначала производят продукцию, и работают с отсрочкой платежа - это экспортный факторинг и кредитование напрямую зарубежного покупателя с целевым назначением «оплата российского экспорта».
Однако, для клиентов важна не только продуктовая линейка, но и готовность банка находить нестандартные решения задач экспортеров. Мы всегда анализируем потребность бизнеса, входим в его положение, ищем совместные выходы из различных ситуаций, досконально изучаем взаимодействие покупателя с поставщиком и выдаем уже готовое решение. Есть очень сложные сделки, где шаблонный подход невозможен, под такие сделки мы разрабатываем индивидуальные решения.
- Уже несколько лет российский бизнес испытывает проблемы с международным финансированием, которое обеспечивало более комфортные условия для крупных проектов и сделок. Промсвязьбанк является одним из лидеров на этом рынке. За счет чего удается сохранять на нем прочные позиции? Кто является вашими зарубежными партнерами?
- Вы правы, до начала 2017 года это было очень серьезным ограничением. Но, как я сказал выше, государство сделало несколько шагов для улучшения положения экспортеров. С этого года Министерство экономического развития запустило программу по субсидированию процентных ставок по кредитам, предоставленным иностранным покупателям наших экспортеров коммерческими банками. По этой программе можно субсидировать ставку до 3% годовых в иностранной валюте на срок до трех лет. Главный результат - фондирование в европейских и российских банках на эти сроки стало почти одинаковым. Этот инструмент повышает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках. Программа запущена на три года, но если она будет действительно давать результаты, мы надеемся, что ее продлят.
Промсвязьбанк - один из лидеров на рынке международного финансирования. Мы уже более 10 лет активно развиваем сеть банков-корреспондентов, отрабатываем механизм работы на азиатском направлении, отлично знаем рынок Европы и имеем там прочные связи. Также не забываем про американские банки. Кроме этого, наш банк - частный, и нам до сих пор открыты рынки иностранного капитала, и мы можем привлекать льготное фондирование, что является огромным плюсом для наших клиентов.
- На государственном уровне создаются институты и программы по поддержке экспорта. Насколько Промсвязьбанк встроен в эту систему? Как доводите до клиентов возможности господдержки в развитии экспорта? Насколько эти меры уже востребованы вашими клиентами и являются эффективными?
- Сейчас Российский экспортный центр работает практически также как аналогичная модель в Западной Европе. Кроме финансовых инструментов, экспортерам нужны консультации, помощь в выстраивании отношений с иностранными поставщиками, сертификации продукции и так далее. Далеко не каждая компания может позволить себе затраты на сертификацию оборудования за рубежом, а это может быть одним из основных условий выхода на международные рынки. Центр разработал очень много эффективных программ, которые снижают стоимость выхода на зарубежные рынки для бизнеса. Например, программа по компенсации логистических издержек для машиностроительной продукции: все расходы по доставке такого товара до конечного потребителя могут быть покрыты структурами Российского экспортного центра.
- Расскажите о ваших дальневосточных клиентах? Какие отрасли они представляют, каковы их интересы с точки зрения выхода на внешние рынки?
- Географическая близость Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона открывает широкие перспективы с точки зрения развития бизнеса и экспортного потенциала компаний. Как правило, любая компания заинтересована в диверсификации рынков сбыта, в условиях текущей макроэкономической конъюнктуры, это придает больше стабильности деятельности компании и комфорта в части планирования финансовых потоков. Клиенты данного региона не являются исключением. Дальневосточные клиенты банка представлены в таких отраслях, как рыболовство и сельское хозяйство и значительная доля клиентов занимается ВЭД, что обусловлено стабильно высоким потребительским спросом стран АТР, развитой деловой средой и инфраструктурой.
- Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, находятся под влиянием валютного риска, причем риска, которым они управлять совсем не могут, поскольку он для них как стихийное бедствие. Какие инструменты хеджирования рисков предлагает Промсвязьбанк?
- Линейка стратегий хеджирования ПСБ включает как стандартные продукты, так и сложноструктурированные решения, разработанные в соответствии с потребностями компании, в точном соответствии с денежными потоками и платежным календарем.
Самыми распространенными инструментами хеджирования валютного риска являются форвард и опцион. В первом случае стороны заключают твердое соглашение о будущей купле-продаже валюты по определенным в момент заключения сделки условиям, а во втором - покупатель инструмента покупает право на заключение контракта на продажу или покупку валюты на определенных условиях в будущем. Эти условия покупатель может обозначить сам - в зависимо-сти от того, насколько условия соответствуют рыночным реалиям, опцион будет стоить дешевле или дороже.
Чтобы нагляднее объяснить, приведу примеры: компания закупает товары за валюту и реализует свою продукцию в России за рубли. Покупает валюту по факту получения выручки, через 3 месяца. Текущий курс - 60 рублей за доллар США. Доход компании зависит от курса доллара на момент покупки валюты. Компания хочет зафиксировать выгодный курс. Решение - форвард (фиксация валютного курса). Компания заключает валютный форвард сроком на 3 месяца по цене 61,5 рубля за доллар США. Доход компании в рублях больше не зависит от валютного курса.
Другой вариант - компания закупает товары за валюту и реализует свою продукцию в России за рубли. Покупает валюту по факту получения выручки, через 3 месяца. Текущий курс - 70 рублей за доллар США. Доход компании зависит от курса доллара на момент покупки валюты. Фиксировать высокий курс рискованно. Решение - опцион (фиксация права покупки валюты). Компания покупает валютный опцион, дающий право покупки долларов по курсу 71,72 рубля за доллар США по цене 2,5% (1,79 р.). Валютный риск минимизирован. В случае укрепления рубля компания отказывается от использования опциона.
Узнать более подробную информацию по продуктам международного финансирования вы можете в офисах Промсвязьбанка:
г. Хабаровск, ул. Запарина, 57, +7(4212) 74-77-99;
г. Благовещенск, ул. Ленина, 106а, +7(4162) 22-41-17;
г. Владивосток, ул. Алеутская, 14, +7(423) 243-08-67.
Юрий РОГОВ.
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