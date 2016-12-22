|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:41 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Шелковый путь лежит через Россию
Председатель совета директоров АО «Банк Интеза», профессор Антонио ФАЛЛИКО рассказал о перспективах развития рынка на азиатском направлении и необходимости создания Ассоциации евразийских банков.
- Г-н Фаллико, какие проекты, с вашей точки зрения, могли бы стать «прорывными» для Дальнего Востока и для России в целом?
- Этот форум был очень важен для России и потому, что его участники - лидеры государств, каждый из которых высказал свои позиции о мировых процессах, имел диалог с президентом России. В целом, этот форум чрезвычайно полезен для формирования Большой Евразии, в его контексте можно объединить интересы Евросоюза, азиатских стран, ЕврАзЭС.
Если мы говорим о важнейших экономических проектах в Большой Евразии, то это прежде всего энергетика и транспорт. С энергетическими проектами все очевидно. Россия обладает большой ресурсной базой за Уралом и до Сахалина. Страны Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии нуждаются в энергоресурсах. Сейчас расширяются возможности по их разработке и доставке на рынок, речь идет о гигантских инвестициях и возможностях. Европейцы территориально далеки от вашего региона, но, естественно, их внимание привлечено к развитию этих проектов, учитывая прибыль, которую они также могли бы получить. Наш банк очень заинтересован в проектах, которые предусматривают строительство новых инфраструктур, нацеленных на развитие энергетического комплекса, альтернативных источников энергии, в том числе на Дальнем Востоке.
С транспортной составляющей сложнее. Система доставки товаров из Китая в Европу существовала с давних пор, китайским шелком пользовались еще древние римляне. По этим путям позже путешествовал и мой соотечественник Марко Поло. Сейчас Китай развивает несколько маршрутов в Европу, один из них должен пролегать через Россию. Именно он представляется наиболее безопасным с точки зрения геополитических рисков. Но теперь России надо работать над тем, чтобы это политическое и географическое преимущество стало экономически и технологически более выгодным: на сегодняшний день этот маршрут представляется слишком дорогим для пользователей.
В регионе есть несколько крупных интеграционных проектов. Ведутся поиски точек соприкосновения между двумя из них - Евразийским экономическим союзом и Экономическим поясом Шелкового пути. Процесс будет сложным, участников многое объединяет, но многие их интересы пока не совпадают. Придется находить компромиссы, сглаживать противоречия, чтобы увидела свет Большая Евразия - от Лиссабона до Владивостока и Сингапура.
Со своей стороны я как президент итальянской некоммерческой ассоциации «Познаем Евразию» стараюсь внести вклад в строительство Большой Евразии. Большую роль в этом плане играет Евразийский форум, который пройдет в Вероне 20-21 октября уже в пятый раз. На нем мы ждем политических и экономических лидеров из стран Большой Евразии.
- Банковская группа «Интеза Санпаоло» представлена в Китае, ее бизнес там действительно успешен. Расскажите, какие вопросы в контексте финансовой системы КНР решать легче, чем в России?
- Группа «Интеза Санпаоло» широко присутствует в регионе. В Пекине активно работает большое представительство. У группы уже более ста лет есть филиалы в Шанхае и Гонконге. Есть также 20-процентное долевое участие в муниципальном Банке Циндао - это самая крупная доля, которую позволяют иностранцам иметь в Китае. Эти банки активно работают и с китайскими корпоративными клиентами, которые стремятся выйти на внешние рынки, в том числе и Италии.
Половина итальянских компаний, присутствующих в Китае, являются клиентами группы. Это касается как крупных предприятий, так и малых и средних. В целом, «китайский бизнес» группы «Интеза Санпаоло» развивается довольно успешно.
Полагаю, что российское законодательство не менее либерально, чем банковское законодательство Китая. Мы понимаем, что мы, как иностранцы, не имеем права указывать на то, что могло бы быть правильным. Контекст законодательств Китая и России позволяет нам работать эффективно и развивать свой бизнес.
Как глава российского подразделения группы «Интеза Санпаоло», отмечу, что мы с большим интересом рассматриваем проекты, которые находятся на стыке Китая и России.
Например, могу упомянуть про формирование Российско-Китайского фонда агропромышленного развития (РКФАР). Он позволит соединить капитал, назревший спрос и существующий громадный потенциал по созданию новых сельскохозяйственных предприятий на Дальнем Востоке, а также усилит эффект от налоговых и таможенных преференций в регионе.
Естественно, нас живо интересует финансирование бизнеса между Китаем и Россией. Поэтому мы внимательно наблюдаем за развитием производственного и инвестиционного сотрудничества Китая с российским Дальним Востоком. Это связано с возможностью перевода китайских предприятий на территорию Дальнего Востока. В качестве приоритетных отраслей, мощности которых могут пойти «на экспорт», КНР называет строительную индустрию, металлургию, энергетику, машиностроение, судостроение, химическую, текстильную, цементную промышленность, сферу телекоммуникаций, сельское хозяйство.
Сотрудничество с Китаем развивается достаточно быстро во многих отраслях. Возьмем топливно-энергетический комплекс, где активно задействованы «Газпром», «Росатом», «Роснефть», «РусГидро» и другие крупные компании, транспортную отрасль (соглашения с РЖД), развитие инфраструктуры и производства строительных материалов (сотрудничество с «Ростелекомом», «Евроцементгрупп»). Это, как вы понимаете, я назвал те проекты, которые на слуху, в которых задействованы крупные российские компании.
Упомяну также, что наш банк «Интеза» имеет счет в юанях, открытый в шанхайском филиале «Интеза Санпаоло», что позволяет нашим клиентам осуществлять расчеты в этой валюте. Расчеты в юанях - востребованная нашими клиентами услуга. Объем расчетов в китайской валюте динамично растет.
- В одном из ваших выступлений вы отмечаете, что неким первым шагом для крепкого единого банковского пространства в рамках ЕврАзЭС может стать создание Ассоциации евразийских банков? Выходит, основных инвестиций стоит ждать от стран бывшего Советского Союза и, нарастив потенциал в этом контексте, обращаться к иностранным инвесторам, соответственно строить то самое общее пространство от Лиссабона до Владивостока?
- Для успеха экономической интеграции Большой Евразии необходимы прозрачность, предсказуемость и отсутствие дискриминации. Для обсуждения этих вопросов нужна общественная площадка, такая как, например, ВЭФ, где можно честно и откровенно обсудить многие вопросы. Так, Шелковый путь не может выступать лишь в качестве эксклюзивного интереса Китая, он напрямую связан с Россией. Если Китай желает действительно построить три транспортных маршрута - на Север, на Запад и на Юг, обеспечить транспортный коридор в Европу, невозможно игнорировать вашу страну. Скажу больше, даже Польша, которая не испытывает любви к России, сейчас осознает: чтобы получить из Китая и Казахстана сырье и товары, дешевле и без рисков она может это сделать через Россию. И в данном случае риск минимален, по сравнению с транспортным коридором через Украину. Иногда складывается впечатление, что политики совершенно не думают о географии, а это реальность, с которой необходимо считаться. Поэтому если Шелковый путь - проект, который объединяет страны, то Европа также должна понять, что ЕврАзЭС - это партнер, с которым можно и нужно сотрудничать.
В этом смысле, как мне кажется, вкладом в строительство единого банковского пространства в ЕврАзЭС стало бы создание Ассоциации евразийских банков. Она стала бы также инструментом для взаимодействия с аналогичными структурами у соседей, в том числе в Евросоюзе, и могла бы активно способствовать созданию условий для работы банков, помочь интеграционным процессам в банковской сфере, выработке общих норм и правил финансовой и инвестиционной деятельности.
Но такое объединение не занимается инвестициями или конкретной банковской деятельностью. Этим должны заниматься сами банки.
- Будет ли банк «Интеза» рассматривать в части финансирования проекты, реализуемые в контексте Свободного порта Владивосток и других подобных программ?
- Уже сейчас можно сказать, что первыми ласточками Свободного порта являются компании - лидеры рынка, у которых есть цель не только развиваться самостоятельно, но и развивать экономику Дальнего Востока. Банк «Интеза» уже финансирует компании, которые возрождают такие отрасли, как судоходство и портовое хозяйство, рыболовство, производство продовольствия, и являются флагманами в регионе. Мы охотно поддержим новых партнеров, которые будут работать и развиваться в рамках Свободного порта.
- Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке
- Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность
- Банк "Восточный" будет работать без бумаг
- Кредиты МСП от больших партнеров
- Ася СЫСОЕВА, директор филиала "Дальневосточный" АО "ОТП Банк": ОТП Банк готов делать специальные предложения
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной
- Новогодняя акция Сбербанка продлится до 31 января 2017 года
- Альфа-Банк запустил онлайн-регистрацию бизнеса в регионах
- Банк "Открытие" запустил акцию для участников ВЭД - представителей среднего бизнеса
- Страховая группа "ХОСКА" отметила юбилей - 25 лет с момента основания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.