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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
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В центре внимания: валютный контроль
Это было обусловлено изменением требований международных соглашений и экономической обстановки в стране. В новых условиях компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, необходима помощь компетентного и надежного банка-партнера как агента валютного контроля.
О комплексе услуг по валютному контролю, предоставляемых предприятиям-участникам ВЭД, в интервью «ДК» рассказывает заместитель регионального директора операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк» Татьяна ДЫМЧЕНКО:
«Промсвязьбанк - прежде всего клиентоориентированный банк. Мы слышим клиентов и оптимизируем работу, ориентируясь на их бизнес-потребности. Учитывая региональную специфику построения бизнеса в Приморском крае, в нашем офисе, которому в этом году исполняется 10 лет, с момента его открытия существует отдел валютного контроля. Сегодня в отделе работают высокопрофессиональные специалисты, а уникальный опыт и наработки структурирования сделок по международному финансированию позволяют нам предвосхищать запросы клиентов.
Услуга валютного контроля востребована представителями абсолютно разных отраслей и объемов бизнеса. Мы можем организовать качественный сервис любой компании, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность: будь то импорт или экспорт товаров, работ, услуг и даже результатов интеллектуальной деятельности. Нам интересны как простые, так и сложноструктурированные сделки: предэкспортное финансирование, международные гарантии, торговое финансирование, долгосрочное финансирование и финансирование под гарантию Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР). Операции также могут проводиться посредством импортного и экспортного факторинга.
Особую роль для успешной работы предприятий-участников ВЭД играет услуга по обработке и оформлению документов, точно соответствующих требованиям валютного законодательства. Мы предлагаем нашим клиентам полностью электронный документооборот по валютным операциям, а также дополнительные сервисы, доступные в нашем интернет-банке PSB On-Line.
Инновационность и функциональность нашего интернет-банка успели по достоинству оценить не только наши клиенты, но и эксперты: в 2013 году PSB On-Line для юридических лиц занял второе место в рейтинге Business Internet Banking Rank агентства Markswebb. Так, в прошлом году в нашем интернет-банке были запущены новые услуги, в числе которых SMS/Email-информирование об изменении статуса обработки документов валютного контроля и предоставление справочной информации со сведениями из таможенных деклараций. Теперь наши клиенты могут в режиме online видеть информацию по своим декларациям, поступившим в банк из Федеральной таможенной службы. Сервис позволяет клиенту выгружать список деклараций на свой компьютер, а также готовить справки о подтверждающих документах на основе этих данных, заполняя вручную минимум информации. В дополнение к этому сервису банк внедрил справочник паспортов сделок (ПС), который автоматически пополняется и корректируется при оформлении или переоформлении ПС банком. Использование справочника существенно экономит время создания документов валютного контроля, позволяет клиентам избегать ошибок ручного ввода данных и выгружать список ПС на свой компьютер для использования в аналитической работе. Все эти новшества предоставляются бесплатно и доступны всем клиентам - юридическим лицам, подключенным к системе.
Также наши клиенты могут осуществлять конверсионные операции в режиме реального времени: при формировании заявки через PSB On-Line клиент сразу видит актуальный курс конвертации. При поступлении этой заявки в банк бухгалтерские проводки по счетам осуществляются незамедлительно и автоматически. Существует возможность оформить заявку по более выгодному курсу, когда клиент сам его устанавливает, и при акцепте банком сделка исполняется. Кроме того, теперь наши клиенты могут проводить конвертацию валют по курсу ЦБ, установленному на следующий день от даты сделки, и по среднему курсу торговой сессии TOD, установленному Московской биржей. Таким образом, сервис позволяет пользователям формировать заявки на совершение конверсионных операций и выбрать тип курса относительно потребностей своего бизнеса и возможностей.
В планах Промсвязьбака на первый квартал 2014 года - реализация еще одного справочного сервиса для клиентов: получение через PSB On-Line информации из ведомости банковского контроля и отчета по операциям с ожидаемыми сроками поступления экспортной выручки или импортируемого товара, работ, услуг. В головном офисе банка уже началось тестирование этих разработок. Нашим клиентам - участникам ВЭД этот сервис наверняка будет интересен: он позволит им самостоятельно отслеживать состояние расчетов по паспортам сделок и контролировать исполнение нерезидентами - контрагентами контрактных сроков». Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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