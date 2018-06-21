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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Мая 2016, 11:40 | Финансы
На СК "ХОСКА" не жалуются
Согласно данным РСА от 30.03.2016 г. СГ "ХОСКА" сохраняет безупречную репутацию на рынке страхования.
При том, что за 6 месяцев в РСА от физических и юридических лиц поступило 1134 жалобы на страховые компании, на СГ «ХОСКА» поступила лишь одна. Отсутствие жалоб со стороны клиентов и партнеров является одним из критериев оценки качества работы страховщика и его надежности.
Досье «Дальневосточного капитала»: Страховая группа «ХОСКА» осуществляет деятельность с 1991 г. Филиалы и представительства компании работают в 50 городах 16 регионов России. В числе клиентов компании более 100 тыс. физических и юридических лиц.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
Теги: страхование ХОСКА
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