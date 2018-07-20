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24 Августа 2012, 15:10 | Финансы

От чего застрахованы стройки саммита АТЭС во Владивостоке?

Все чаще государство выбирает страхование в качестве наиболее эффективного инструмента управления финансовыми рисками строительного процесса. Практически все объекты, которые строились к саммиту АТЭС во Владивостоке, были застрахованы в рамках страхования СМР.
Первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН

 

 

 

 

 

 

О специфике работы страховщиков с объектами саммита рассказал первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН.

- Под страховой защитой САО «ГЕФЕСТ» проходило строительство большинства транспортных объектов, приуроченных к саммиту АТЭС: реконструкция М-60 «Уссури», участков автомагистрали от аэропорта Кневичи до ст. Санаторная и другие. Есть ли особенность в страховании объектов, которые должны быть сданы в определенный срок, в частности, к сентябрю 2012 года?

- Да, конечно, особенность есть. И заключается она, прежде всего, в том, что, как вы правильно заметили, объект должен быть сдан в определенный срок, несмотря ни на что. В противном случае под угрозой могут оказаться само мероприятие и имидж страны. Понимая это, организаторы саммита серьезно подошли к вопросам страхования строящихся объектов. От страховщиков требовалось в короткие сроки урегулировать убытки, чтобы строительство не замораживалось.

Кроме того, на примере объектов саммита, в частности, океанариума на острове Русском, театра оперы и балета во Владивостоке, ответственность за строительство которых также несет «ГЕФЕСТ», могу отметить еще одну особенность - подобные объекты уникальны и очень сложны с технической точки зрения. Страхование таких единичных по своему исполнению объектов не допускает использования стандартных, «коробочных» полисов и требует уникальной разработки страхового покрытия, индивидуальной тарификации.

- Строительство на Дальнем Востоке, как правило, осложняется не самыми благоприятными климатическими условиями. Учитывалось ли это при разработке страховых продуктов?

- Конечно. В страховом покрытии для объектов саммита необходимо было учесть все нюансы. И климатическим, и геологическим особенностям региона мы уделяли особое внимание. Для Владивостока характерны интенсивные осадки, которые, например, смыли участок строящейся дороги с полуострова Де-Фриз. Кроме того, большая часть территории Дальнего Востока находится в сейсмически активной зоне, поэтому региону свойственны и риски землетрясения. Также есть риски, которые вызваны необходимостью доставки материалов и конструкций на значительные расстояния.

- Помимо стихийных бедствий, от чего еще застрахованы объекты саммита?

- Объекты саммита с нашей стороны застрахованы по полному пакету рисков СМР, куда входят стихийные бедствия, риски нарушения технологической последовательности производства работ и отступления от проекта производства работ, нарушения правил производства работ и техники безопасности, перерывы в бетонировании, противоправные действия третьих лиц, ошибки проектирования. Причем риски непреднамеренного нарушения норм и правил работ, ошибок проектирования входят в базовый полис «ГЕФЕСТа», в то время как другие страховщики предлагают застраховать их за отдельную плату. Как показывает наша почти 20-летняя статистика, ошибки при проектировании часто становятся причиной серьезного ущерба при строительстве сложных инфраструктурных сооружений.

- Неужели при строительстве таких значимых дорогостоящих объектов используется труд неквалифицированных рабочих, которые могут допустить ошибки?

- К сожалению, при нынешней технической и инновационной сложности ошибки могут допустить даже самые высококлассные специалисты. И стоят эти ошибки, как показывает практика, очень дорого. Например, 8 млн руб. «ГЕФЕСТ» выплатил в прошлом году за повреждение наземного пешеходного перехода при реконструкции участка автомобильной дороги аэропорт Кневичи - станция Санаторная, которое произошло при ДТП. Водитель грузового автомобиля допустил самопроизвольный подъем кузова, в результате чего он повредил балку пролетного строения и конструкции опор недостроенного пешеходного перехода.

«Дальневосточный капитал».

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