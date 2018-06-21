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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:12 |
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Управленческие технологии помогают повысить эффективность
Весной этого года маркетинговое консалтинговое агентство, имеющее американских партнеров, проводило в России опрос генеральных директоров компаний в области малого, среднего и крупного бизнеса по поводу того, какую технологию управления они используют. 95% опрошенных сказали, что не используют никакую технологию управления, 2% используют собственные технологии управления, еще 2% - технологию ИСО 9001 и 1% - MBA (прим. «ДК»- не опрашивались компании, применяющие технологию управления Л.Р. Хаббарда). Эту ситуацию комментирует консультант по построению организаций, специализирующийся на формировании четкой структуры компании, иерархии подчинения каждого сотрудника, каждого отдела, Ирина Н. ВЫСОЦКАЯ. Технология, по которой она консультирует, используют такие крупные компании, как «Дисней», «Мерседес», «Тойота», «Кока-Кола» в Мексике, «Форема кухни», «Ортомед» и многие другие.
- Не стоит забывать, что Россия вступает в ВТО. Чтобы успешно встроиться в мировой рынок, многим российским компаниям будет недостаточно традиционной для них практики ведения бизнеса. При поиске партнера у вас могут спросить, какова цель вашего бизнеса, стратегия ее достижения и какова структура вашей компании. Если не последует внятных ответов, то партнерство может не состояться. Между тем российский бизнес имеет очень высокий потенциал, фундаментом которого являются сотрудники. Хочу отметить, что сотрудники дальневосточных компаний очень профессиональны. Это заметно по тому, с какой легкостью дальневосточники, уезжающие в центральную часть России, в Москву, находят высокооплачиваемую работу. Приморский край отличается развитой системой обучения, большая часть продуктивных специалистов местных компаний получает дополнительное образование.
И все же в своей массе российский бизнес недостаточно обучен управленческим технологиям. Одна моя коллега по этому поводу отметила: «Меня всегда поражают владельцы российского бизнеса, когда денег нет, связей нет, с персоналом проблемы, говорят: «Я верю, что это тема». Вместо того чтобы воспользоваться управленческими технологиями, они загоняют себя в долги и зачастую безрезультатно тратят время и деньги».
Владельцы бизнеса часто проблемы невысокого дохода видят в недостаточной работе отдела продаж. Но это не всегда так. Мой опыт свидетельствует, что иногда достаточно структурировать и систематизировать всю работу сотрудников компании, чтобы ее эффективность возросла в несколько раз.
С вхождением России в ВТО многие российские компании, заинтересованные в международных отношениях, будут испытывать затруднения в поиске партнеров из-за отсутствия четкой системы управления. Уже сейчас иностранные партнеры отдают предпочтение тем компаниям, где используется система качества ИСО. Это дает им определенную гарантию, что здесь идет контроль над качеством предоставления услуг, производством товаров и т. д. Поэтому российскому бизнесу стоит задуматься над внедрением управленческих технологий.
- С какого уровня бизнеса желательно, а возможно, и необходимо структурирование компании?
- Технология, по которой я консультирую, позволяет структурировать деятельность в уже успешно работающей компании, удержать завоеванные позиции и развиваться дальше. Компаниям, только начинающим работать на рынке, сначала необходимо четко отработать технологию производства и только потом структурировать свою деятельность. Хотя мне приходилось помогать и начинающим бизнесменам, которые на стадии бизнес-планирования хотели представить общую картину своей будущей деятельности. Но практика показала, что после года работы они изменяли первоначально созданную ими структуру под более успешный производственный процесс, позволяющий зарабатывать больше.
- Что можно сказать сегодня о консалтинговой сфере в России и за рубежом?
- Если сравнивать консалтинговую сферу, то в средней полосе России потребность в этой услуге более развита, чем здесь, на Дальнем Востоке. В России, как и за рубежом, стали появляться консалтинговые компании, которые специализируются только на одном виде деятельности, допустим, на маркетинге, но я еще не встречала, чтобы у нас консалтинговые компании начали консультировать только определенную сферу бизнеса. Это на нашем рынке еще не развито.
Ирина Н. ВЫСОЦКАЯ,консультант по построению организаций+7 (914) 656-63-50, e-mail: IrinaV.vl@gmail.com
«Дальневосточный капитал».
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