|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Декабря, 19:02 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Активы Номос-Региобанка достигли 17,2 млрд рублей
Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2012 года увеличился на 2% по сравнению с первым полугодием 2011 и составил 158 млн рублей.
Активы банка по состоянию на 1 июля 2012 года достигли 17,2 млрд рублей. Структура активов банка существенно не изменилась. Ключевым направлением деятельности банка является кредитование. Объем чистой задолженности по ссудам, выданным клиентам, увеличился на 7% по сравнению с 31 декабря 2011 года и составил 9,02 млрд рублей. Наиболее динамичный рост (8%) продемонстрировал портфель кредитов, выданных физическим лицам, в том числе по потребительским кредитам рост составил 23%, а по кредитным картам - 26%.
Норматив «показатель достаточности капитала» в соответствии с требованиями Банка России составил 15,84%, что в 1,5 раза выше законодательно установленного минимума лимита. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности стабильны и превышают установленные предельные значения (Н2 = 43,24%; Н3 = 69,78%).
«Дальневосточный капитал».
- Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами
- Объем выдачи кредитов по программе "Военная ипотека" Промсвязьбанка превысил 1,2 млрд руб.
- Альфа-Банк поможет посчитать риски
- Малый и средний бизнес ДФО нарастил кредитный портфель на четверть
- Денис Синюков: Мы помогаем обеспечить стабильность и предсказуемость финансовых результатов
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Почта России и ВТБ создали совместное предприятие в сфере логистики
- Наталья ПЛАТОНОВА, управляющий дальневосточного филиала Промсвязьбанка: Промсвязьбанк сохранит свою универсальность
- Банк ВТБ: цель - стать банком "первого выбора" для малого бизнеса
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.