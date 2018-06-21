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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:44 |
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Кредитный портфель Хабаровского филиала ВТБ за полгода вырос на 54%
Доля филиала на региональном рынке кредитования на 1.07.2012 года оценивается в размере 14% (прирост доли за полугодие - 4%). В отраслевой структуре кредитного портфеля 50% занимает машиностроение, 13% - строительство, 9% - торговля.
Объем привлечения средств клиентов составил 6,5 млрд рублей, по итогам полугодия доля филиала на ресурсном рынке оценивается в размере 15%. Объем конверсионных операций по итогам полугодия составил $ 389 млн (прирост на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Филиал успешно развивает услугу конверсии без открытия счета, данная операция проводится через корреспондентские счета банка.
ВТБ традиционно лидирует в обслуживании внешнеторгового оборота Хабаровского края (доля по итогам 2011 г. 39%). По итогам первого полугодия текущего года объем сопровождения филиалом внешнеторговой деятельности предприятий края составил $725 млн.
В сфере международного обслуживания растет объем расчетов с Китаем в национальных валютах. По итогам полугодия объем расчетов в юанях (импорт и экспорт) составил 24,9 млн юаней, рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - более чем в 2 раза.
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