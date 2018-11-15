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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Августа 2012, 08:10 | Финансы
Fitch повысило рейтинг устойчивости Росбанка
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Росбанка на уровне «BBB+» со «Стабильным» прогнозом. Кроме того, был повышен рейтинг устойчивости банка с «bb-» до «bb».
Оценка рейтинга устойчивости была основана, в первую очередь, на консолидированной отчетности за 2011 год. По итогам прошлого года чистая прибыль Росбанка по МСФО составила более 8,52 млрд рублей. По этому показателю банк вошел в топ-5 российских частных финансовых институтов.
Повышение рейтинга устойчивости связано с наличием у Росбанка обширной розничной клиентской базы по всей стране, которая обеспечивает банку лидирующие позиции в сегментах ипотеки и автокредитов. Агентство также отметило высокие показатели ликвидности и рост качества корпоративного управления в банке.
«Дальневосточный капитал».
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