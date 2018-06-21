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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Августа 2012, 08:00 | Финансы
В Дальневосточном Сбербанке растет спрос на ипотеку
По итогам работы в первом полугодии 2012 года розничный кредитный портфель Дальневосточного Сбербанка увеличился на 20 млрд рублей и на 9.07.2012 года составил 88,3 млрд руб., темп роста к началу года превысил 30%. Объем кредитов, выданных физическим лицам за 6 месяцев 2012 года, почти в 2 раза превысил объем выдачи за аналогичный период прошлого года и составил 34 млрд руб.
Наблюдается большой спрос клиентов на ипотечные программы. Несмотря на прогнозы по замедлению роста ипотечного рынка в 2012 году, в первом квартале Дальневосточный Сбербанк увеличил выдачу ипотеки в 2 раза.
В рамках действующих программ жилищного кредитования клиенты Сбербанка могут приобрести не только готовое жилье, но и квартиру в новостройке, земельный участок, индивидуальный жилой дом. До конца августа физические лица по акции «Ключевое предложение» могут получить ипотечный кредит под льготную ставку при условии, что недвижимость приобретается у застройщиков или инвесторов.
«Дальневосточный капитал».
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