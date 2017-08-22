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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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Сбербанк реализует инклюзивные проекты
Первоначально Дальневосточный федеральный округ не значился в списке территорий, где Сбербанк планировал провести кампанию проверки адаптационных услуг кредитной организации. Однако, как рассказала эксперт управления по связям с общественностью и СМИ ПАО «Сбербанк» Наталья КИСЕЛЕВА, в ходе Медиасаммита во Владивостоке, получив от аудитории настоящий живой отклик и услышав желание принять участие в презентации инклюзивных услуг, в банке приняли решение привезти GERT на Дальний Восток. Остров Русский, ДВФУ стали первой презентационной площадкой подобного технологического устройства в нашем регионе.
С одной стороны, примерка такого одежного туалета может показаться неким стендапом, тем более что в народе после известных телевизионных сюжетов, в том числе в юмористической программе «Вечерний Ургант», его уже окрестили «костюмом Греф». Однако подобные аксессуары созданы отнюдь не для развлечений. Развитие чувства эмпатии, понимание проблем маломобильных сограждан и в данном случае создание адаптационных сервисов кредитных организаций являются основными целями в презентации технологических возможностей GERT.
Наталья Киселева обратила внимание, что аналог костюма был разработан для студентов-медиков в Великобритании для понимания трудностей, с которыми сталкивается пациент с проблемами зрения, слуха, движения и т. д. Кстати, уровень диагностики заболеваний среди персонала медицинских заведений, прошедших тестирование, заметно повысился. Первопроходцем использования технологии GERT среди кредитных организаций стал банк Barclays.
Подобную методику работы с клиентами во многом воспринял и Сбербанк. Как известно, в России более 12 млн граждан являются инвалидами и 40 млн маломобильны. 80% из них - клиенты Сбербанка. Наталья Киселева уточнила, что уже сегодня 38% офисов Сбербанка адаптированы для людей с особыми потребностями, 9808 банкоматов оснащены азбукой Брайля и 3200 банкоматов имеют аудиовыход для слабослышащих. 16 856 банкоматов Сбербанка расположены на более низком уровне.
Собравшиеся в офисе Сбербанка на острове Русском в ДВФУ смогли воочию убедиться в так называемой анатомии костюма GERT. Его общий вес составляет 25 кг. Обладая накопительным эффектом, GERT фактически превращает здорового человека в маломобильного через 25 минут. Перчатки вызывают тремор рук за счет легкого покалывания, накладки на локти, колени и руки сковывают движения, корсет для фиксации шеи затрудняет поворот головы. Утяжеляющий жилет ограничивает подвижность (основной дискомфорт приносит именно этот аксессуар, его вес - 20 кг), наушники снижают остроту слуха. Выбрав очки с эффектом глаукомы, катаракты или диабетической ретинопатии, можно убедиться, насколько сложно ориентироваться в пространстве людям с проблемами зрения. К слову, один из популярных вопросов у аудитории - в каких же очках Герман Греф тестировал костюм? Очки с имитацией катаракты стали выбором президента банка.
Это тестирование уже приносит результаты. Разработчикам программ становится понятнее, в какую сторону двигаться, чтобы банковский сервис становился более доступным и лояльным к людям с особыми потребностями. Одним из приоритетов Сбербанка стала разработка онлайн-версий для слабовидящих и слабослышащих VoiceOver. В онлайн-версии сайта пару месяцев назад «докручена» функция для незрячих клиентов, в скором времени она появится в приложении для Android.
Организация Сбербанком первой в мире выставки тактильных картин также является инклюзивным мероприятием для слабовидящих. В ноябре 6 картин БОТТИЧЕЛЛИ и ПИКАССО, копий шедевров из Пушкинского музея Москвы, будут доставлены в Хабаровск.
«Мы видим в костюме GERT в первую очередь процессуальный инструмент, который испытывает на себе банковский персонал, что, несомненно, способствует созданию еще более широкой системы комплиментарных функций для клиентов банка с ограниченными возможностями. Приближению к некому принципу «people first»: сначала человек, а потом - его свойства. Два подобных тренажера пробудут на Дальнем Востоке два месяца, их очередная презентация состоится и на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года», - резюмировала Наталья Киселева.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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