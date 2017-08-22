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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного Сбербанка: Энергетика региона очень позитивная и созидательная
Конечно, банк первой величины - один из центральных партнеров государства в этих преобразованиях. И речь не только о поддержке новых проектов, дальневосточная экономика - это и крупные компании, и большой круг малого и среднего бизнеса, который демонстрирует свою способность трансформироваться и, по большому счету, обеспечивает трудовую занятость населения. Для каждого экономического субъекта нужен свой сегментированный подход. Что и обеспечивает Сбербанк в сегодняшних экономических условиях.
Гость «Дальневосточного капитала» - председатель Дальневосточного Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
- Дмитрий Евгеньевич, можно начать с личного вопроса? Вы возглавляете Дальневосточный Сбербанк уже более 100 дней. Многое успели за это время? Ранее вы занимали должность управляющего Ростовским отделением Юго-Западного банка Сбербанка. Дальний Восток - это другой полюс нашей огромной страны. Всегда интересно мнение нового человека о нашем регионе, каким он предстал перед вами? Вы ощутили его энергетику и драйв? Или, может быть, на фоне вашего опыта работы в западной части страны ощущается периферийность нашей территории?
- Мне есть с чем сравнивать, поскольку я более 20 лет работаю в разных банках и в разных регионах. Дальний Восток - территория приграничная, молодая и динамично развивающаяся. Сегодня именно Дальний Восток начинает выступать драйвером экономического развития. Это чувствуешь и в общении с бизнесом, с руководителями территорий, в которых я уже побывал. Такие человеческие коммуникации всегда важны, поскольку ты понимаешь, с кем имеешь дело, можешь выстраивать более эффективные партнерские отношения. Я встречаюсь с темпераментными людьми, нацеленными на результат, на реальное развитие своих территорий. Это ответ на вопрос об энергетике региона - она очень позитивная и созидательная.
При том, что каждый субъект Федерации Дальнего Востока имеет свою специфику - регион даже в масштабах нашей страны просто огромный, потенциал для развития бизнеса есть во всех территориях. Сбербанк, уже сегодня являющийся крупнейшим игроком на финансовых рынках Дальнего Востока, будет по-прежнему активно наращивать свою долю участия в инвестиционных проектах. У нас для этого есть и ресурсы, и специально сформулированные предложения, и готовые продукты.
- Если говорить о приоритетах участия банка в «новой экономической политике» на Дальнем Востоке, то как они расставлены? Акцент на крупный бизнес, малый и средний бизнес? Есть ли какие-то направления, которые можно считать прямым поручением государства, являющегося основным акционером банка, по развитию Дальнего Востока?
- Для нас все категории бизнеса - от индивидуальных предпринимателей до крупных транснациональных корпораций - являются приоритетными, исключений здесь нет. При этом важно правильно расставлять акценты, развивать продукты, которые необходимы нашим клиентам на определенном этапе развития их бизнеса. Есть еще задачи, которые определены приоритетными государством. И оно не просто декларирует эти приоритеты, но и предлагает целый спектр мер поддержки, которые мы как банк должны довести до наших клиентов, помочь им воспользоваться этими инструментами.
- Вы, наверное, имеете в виду программу, которая должна обеспечивать доступное финансирование малому и среднему бизнесу. Эта тема сегодня на слуху.
- И эту программу тоже, она представляется как точечный, акцентированный на достижение конкретной цели инструмент. То, что малый и средний бизнес испытывает серьезные затруднения с получением банковского финансирования, было очевидным фактом. В рамках обычных стандартов кредитования банки самостоятельно не могли решить эту проблему. А она уже просто камнем лежала на пути развития предпринимательства. С помощью институтов развития - Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), Корпорации МСП - эту проблему удается успешно решать. Не только предоставив ресурсы, но и разделив с банками риски кредитования, государство помогло сдвинуть препятствие.
Сбербанк в числе первых, в качестве пилотного проекта, совместно с ФРДВ приступил к реализации на Дальнем Востоке программы «Доступный кредит для МСП», в которой отсутствуют ограничения по отраслям, а минимальная сумма кредита соизмерима с потребностями малого бизнеса. Мы увидели высокую заинтересованность предпринимателей в программе. В рамках первого соглашения между организациями финансирование в объеме 2,5 млрд рублей получили порядка 200 предприятий Дальнего Востока и Байкальского региона (из них 178 предприятий Дальнего Востока - на 2,4 млрд рублей). В рамках второго соглашения на поддержку бизнеса со стороны Фонда выделено 5 млрд рублей. Уже получили финансирование 78 предприятий на 1,1 млрд руб. (из них 71 предприятие Дальнего Востока - на 0,9 млрд рублей). На рассмотрении сейчас еще порядка 70 заявок на сумму 3,2 млрд руб.
Также Сбербанком реализуется совместно с АО «Корпорация МСП» программа «6,5», в которой максимальный предел по ставкам составляет не более 10,6% годовых, а сумма финансирования - от 10 млн руб. В портфеле Корпорации Сбербанк занимает 40%, являясь ее ключевым партнером. За 2017 год бизнесу Дальнего Востока по программе выдано более 1,2 млрд рублей.
Есть и определенная политика поддержки государством приоритетных отраслей. На сегодняшний день одна из них - агропромышленный комплекс. Здесь мы тоже предлагаем целый ряд льготных продуктов.
А возвращаясь к вопросу об акцентах, скажу, что, при всем активном участии банка в развитии малого и среднего предпринимательства, работа с крупными компаниями стала настоящим вызовом для специалистов, аналитиков, менеджеров, курирующих определенные отрасли. Именно в этом сегменте формируются наиболее сложные, высокотехнологичные банковские продукты, отвечающие сегодняшним условиям работы российских компаний, в том числе и на зарубежных рынках.
Крупному бизнесу Сбербанк предлагает уникальные для региона услуги: анализ внешнеэкономических тенденций, внешних торговых сырьевых и валютных площадок, кросс-курсов валют, структурирование сделок с деривативами, разработку продуктов финансовой инженерии. В банке существует подразделение глобальных рынков - специализированная финансовая структура, которая имеет полномочия заключать контракты по поручению клиента на сырьевых и валютных биржах, в частности на МВБ, а также обладает глубокой экспертизой в этой области. Сотрудники банка регулярно обновляют линейку предложений и функционал торговой системы. В настоящий момент наши клиенты имеют возможность хеджировать стоимость базовых товарных активов: зерновых культур, нефти, газа и нефтегазопродуктов, драгоценных и черных металлов, а также стоимость любых свободно конвертируемых валют. Все эти возможности в полной мере доступны и дальневосточным клиентам Сбербанка.
- Режимы ТОР уже «выводят в свет» новые предприятия. Как банковский сектор региона может поддержать это движение? Есть ли у Сбербанка особые предложения для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, учитывая, что ставка сделана именно на создание новых предприятий, у которых, как известно, «другая экономика». Им еще предстоит вырасти, банк готов помогать этому росту?
- Продуктовая линейка Сбербанка позволяет кредитовать вновь созданные предприятия, в том числе и на новое направление деятельности в рамках ТОР и свободного порта Владивосток, если у собственников компании уже есть работающий бизнес. Участие Сбербанка в каждом новом проекте - это предмет тесного общения с клиентом, поиск приемлемых условий. При всей, казалось бы, формализованности наших продуктов индивидуальный подход никто не отменял. Тем более что наши специалисты готовы помочь выстроить наиболее оптимальную финансовую модель проекта и уже под нее адаптировать предложения банка.
Мне представляется, для новых проектов интересна такая программа, как «Индустриальный парк», которая позволяет получить финансирование на срок до 12 лет, а при государственной поддержке - до 14 лет. Доля собственного участия клиента должна составлять 25% (20% при государственном участии).
И я уже говорил о программе поддержки малого бизнеса совместной с ФРДВ. Это тоже предложение, которое может адресно работать на проекты резидентов ТОР и СПВ.
- Хочу обсудить с вами тему «дальневосточного гектара». Известно, что Сбербанк от нее в стороне не остался. Кому, как не банку с госучастием и самой разветвленной филиальной сетью, быть рядом с инициативными гражданами, решившими «заземлиться» на Дальнем Востоке. Как складывается это взаимодействие? Не боитесь «закредитовать» еще не вставшие на ноги семьи?
- Владельцы «дальневосточного гектара» могут воспользоваться программами жилищного кредитования для первичного рынка от Сбербанка, специальных программ нет.
А что касается кредитов на развитие бизнеса, то здесь, на мой взгляд, самим владельцам гектаров изначально необходимо сформировать реалистичное представление их будущего. С этой целью Сбербанк и компания Google выступили организаторами масштабной программы «Бизнес класс», к которой присоединилось Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ), которое как раз и отвечает за, прямо скажем, революционную идею привлечения на Дальний Восток населения через предоставление бесплатной земли.
Теперь владельцы «дальневосточных гектаров», которые решили начать свое дело в регионе, имеют возможность заручиться поддержкой ведущих российских бизнес-экспертов и опытных предпринимателей, пройти обучение по вопросам предпринимательской деятельности. В рамках этого проекта им также транслируется вся информация о мерах поддержки. Это крайне важно, поскольку по опросам именно создание собственного дела - одна из основных целей получения «дальневосточного гектара». Так, 18% от всех заявителей планируют заниматься сельским хозяйством, 8% - туристическим бизнесом, 4% - другими видами предпринимательской деятельности.
- Вы довольны тем, как продвигается совместная с Google идея «Бизнес класса»?
- Безусловно. Отзывы наших клиентов самые положительные. В настоящее время на официальном сайте программы - business-class.pro - зарегистрировались более 8000 человек из различных субъектов ДФО. Средний возраст участников из ДФО, присоединившихся к проекту, - 30 лет.
- Вы уже упомянули об ипотечных программах Сбербанка. И это сегодня не просто кредитный продукт, а важнейший фактор, который тоже работает на развитие региона, на закрепление здесь населения. И, конечно же, определенный маркер - если человек покупает квартиру, значит у него есть стабильный источник дохода и желание жить именно на Дальнем Востоке.
- Вы правы. Сбербанк сегодня предлагает достаточно лояльные условия по ипотечным кредитам. У нас сегодня одни из самых конкурентоспособных ставок: на приобретение жилья в новостройке она варьируется от 7,4 до 10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%. В прошлом году Сбербанк и Росреестр запустили совместный сервис электронной регистрации права собственности на недвижимость. Им уже воспользовались более 50% клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе и те, кто приобретал недвижимость без кредитных средств либо в другом регионе.
Но мы продолжаем совершенствовать этот продукт, постоянно улучшаем условия оформления ипотечных сделок. В этой сфере в последнее время мы смогли предложить несколько прорывных технологий. Так, Сбербанк впервые в России запустил онлайн-сервис для оформления ипотеки - «ДомКлик». Теперь любой клиент может подать заявку и получить онлайн-консультацию, решение по заявке на ипотечный кредит в любое время в любом месте. Кроме того, приложение позволяет отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером. Мобильное приложение доступно для iOS и Android.
О востребованности этого сервиса можно судить по цифрам. С начала 2017 года 8% клиентов Дальневосточного Сбербанка оформили заявки на ипотечный кредит с помощью сервиса «ДомКлик», через него выдано 4% объемов ипотечных кредитов. Сам портал «ДомКлик» работает в круглосуточном режиме, и на нем представлено более 300 тысяч объектов из всех регионов России.
Еще один уникальный проект родился именно в Дальневосточном банке: наши клиенты во Владивостоке сегодня могут, не выходя из центров ипотечного кредитования, совершить виртуальную прогулку по жилищным комплексам. Видео в формате 360 градусов позволяет в деталях изучить квартиры различной квадратуры, а виртуальный гид рассказывает всю информацию об объекте. Эту возможность уже оценили застройщики, риелторы и граждане. Мы планируем использовать такой сервис во всех центрах ипотечного кредитования. Так что в деле закрепления населения на Дальнем Востоке Сбербанк тоже стремится быть активным участником.
- Восточный экономический форум уже стал площадкой, где бизнес не просто узнает друг друга, но и заключает соглашения, договаривается о совместных делах. Какие планы у Дальневосточного Сбербанка на дни работы ВЭФ? Будут ли презентация проектов, заключение соглашений, переговоры? Какой результат хотите получить?
- Традиционно Сбербанк принимает активное участие в Восточном экономическом форуме. Мы планируем проведение ряда многосторонних встреч с участием зарубежных партнеров банка, правительств субъектов РФ, бизнеса региона, результатом которых станут подписанные соглашения о сотрудничестве, в том числе по направлению реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Помимо этого, Сбербанк выступает организатором встреч клиентов, заинтересованных в экспорте продукции, произведенной на Дальнем Востоке, с их потенциальными зарубежными партнерами из стран АТР. В настоящий момент Банк Харбина ведет работу по поиску китайских контрагентов для наших клиентов, возможно подписание четырех-двухсторонних соглашений.
Юрий РОГОВ.
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