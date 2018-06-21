|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 05:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Альфа-Банк будет обучать руководителей компаний
Программой предусмотрены практические семинары, вебинары и конференции на актуальные темы в области управления, финансов и бухгалтерии, в которых руководители компаний могут принять очное или заочное участие. С начала года банк провел 6 таких мероприятий, до конца года запланированы еще 4 семинара.
Партнерами проекта выступают ведущие эксперты, практикующие консультанты и преподаватели, а также профессиональные издания и справочные системы для генеральных и финансовых директоров, главных бухгалтеров и других руководителей компаний.
«Мы искренне заинтересованы в успешном развитии бизнеса наших клиентов, а потому готовы предложить им нечто большее, чем качественное банковское обслуживание. Надеюсь, что со временем это станет хорошей площадкой для обмена опытом, ведь среди наших клиентов очень много действительно высокопрофессиональных специалистов в области управления, финансов и бухгалтерии. А потому мы будем рады видеть наших клиентов не только в качестве слушателей, но и в качестве спикеров», - говорит Роман МАРИШКИН, директор по развитию зарплатных проектов Альфа-Банка.
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.