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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:51 |
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Сбербанк запустил программу урегулирования задолженности
Программа предусматривает два варианта урегулирования задолженности. При использовании первого варианта Сбербанк может аннулировать неустойку при погашении просроченной задолженности, во втором варианте возможно уменьшение ежемесячного платежа путем предоставления льготного периода по оплате кредита и/или увеличения срока действия кредитного договора.
Для того чтобы воспользоваться программой, клиенту необходимо обратиться в филиал ОАО «Сбербанк России» и совместно со специалистом банка выбрать вариант урегулирования задолженности.
«Сбербанк всегда идет навстречу клиенту, - подчеркнул Сергей КОВАЛЕВ, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - Главное, чтобы клиент обратился максимально оперативно, на той стадии, когда он предвидит возникновение проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при добросовестном исполнении которой кредитная история клиента останется положительной».
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