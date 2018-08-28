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24 Ноября 2014, 11:35 | Финансы

В жизни всегда есть место открытию!

Так звучит слоган "Открытия", крупнейшей российской частной банковской группы. На Дальнем Востоке банковскую группу и новый для региона бренд представляет РЕГИОБАНК - филиал банка "ФК Открытие".

Банковский бизнес является одним из ключевых направлений деятельности холдинга «Открытие». Головной организацией банковской группы «Открытие» является Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (до июня 2014 года НОМОС-БАНК), основанный в 1993 году. Также в группу входят Ханты-Мансийский банк, банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный банк. В 2015 году в состав группы войдет банк «Петрокоммерц» - сделка по его покупке холдингом «Открытие» должна завершиться до конца текущего года.

Банковская группа «Открытие» входит в число лидеров в основных сегментах российского рынка банковских услуг:

ТОП-10 крупнейших корпоративных кредиторов**

ТОП-5 по объему средств на счетах физических лиц***

ТОП-10 на рынке потребительского кредитования***

ТОП-10 по объемам кредитования предприятий МСБ****

ТОП-3 на рынке ипотечного кредитования*****

Банковский бизнес группы «Открытие» занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 5-е - среди всех российских банковских групп по размеру активов (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 1 июля 2014). Суммарные активы банковской группы составляют 1,84 трлн рублей (по данным Интерфакс-ЦЭА, с учетом показателей банка «Петрокоммерц»*). Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2014 года составили 1396,6 млрд рублей, собственный капитал - 141,8 млрд рублей.

Банку «ФК Открытие» как головной организации группы присвоены рейтинги международных агентств Moody’s на уровне «Ba3» и Standard & Poor’s на уровне «ВВ-» - одни из самых высоких среди российских частных банков.

Группа предоставляет широкий спектр банковских услуг как розничным, так и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 июня 2014 года клиентская база банка «ФК Открытие» составляет 18 643 корпоративных клиента, 138 201 клиент малого бизнеса и около 3,2 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.

Региональная сеть группы - около 1000 офисов разного формата и 4000 банкоматов в 60 наиболее значимых с экономической точки зрения регионах России.

На Дальнем Востоке интересы группы успешно представляет филиал РЕГИОБАНК. Его офисы работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске, Биробиджане и Ванино.

В дальнейшем стратегическое развитие банковского бизнеса «Открытия» будет осуществляться на базе двух банков, каждый из которых будет сфокусирован на определенном клиентском сегменте.

Корпоративно-инвестиционный бизнес будет развиваться на базе банка «Финансовая Корпорация Открытие». В 2015 году к нему будет присоединен банк «Петрокоммерц».

Розничный бизнес - на базе Ханты-Мансийского банка «Открытие», который будет создан в 2014 году в результате присоединения банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального банка к Ханты-Мансийскому банку.

В ДФО руководство корпоративным бизнесом будет осуществлять Сергей ГРЕБЕНЮК, управляющий РЕГИОБАНКом - филиалом банка «ФК Открытие», а филиал «Хабаровский» банка «ХМБ Открытие» в ДФО возглавит Дмитрий ГРИДНЕВ, который на текущий момент занимает пост директора по розничному и малому бизнесу филиала РЕГИОБАНК. Таким образом, команда, за годы работы зарекомендовавшая себя как одна из самых профессиональных в регионе, останется без изменений.

Социальные и культурные проекты «Открытия»

Компания поддерживает проекты в области культуры, спорта, социальной помощи и здравоохранения.

Совместным проектом банка «Открытие» и Фонда помощи хосписам «Вера» является благотворительная программа «Добрые дела». В рамках проекта «Открытие» выпустило сувенирную продукцию и банковские карты с персонажами сказки «Ежик в тумане». Cash-back по картам и средства, собранные от распространения сувениров, идут на помощь неизлечимо больным людям.

При поддержке банка «Открытие» был построен стадион футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена» в Тушино.

«Открытие» стало меценатом личной библиотеки ученых-египтологов XX века Аллы Еланской и Олега Берлева, которая находится в культурном центре - библиотеке им. Волошина. Любой профессионал или любитель может абсолютно бесплатно работать с редчайшим собранием книг по египтологии и востоковедению.

«Открытие» является генеральным спонсором популярной телепередачи «КВН».

Поддержке искусства также уделяется большое внимание. «Открытие» - официальный спонсор фестиваля «Москва встречает друзей» - самого масштабного проекта Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который собирает на одной сцене одаренных детей со всего мира, - и Международного конкурса пианистов имени Скрябина.

* по данным Интерфакс-ЦЭА, с учетом показателей банка «Петрокоммерц», интеграция которого в состав группы «Открытие» будет осуществлена в 2014 году

** Источник - сайт ЦБ РФ на 01.01.2014

*** Источник - «Эксперт РА» на 01.01.2014

**** РБК-Рейтинг на 01.07.2013

***** РБК-Рейтинг на 01.07.2013

На правах рекламы. ОАО Банк «ФК Открытие», ген. лиц. ЦБ РФ № 2209.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

 

Теги: Петрокоммерц  РЕГИОБАНК  ФК Открытие 


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