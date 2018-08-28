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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:01 |
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В жизни всегда есть место открытию!
Банковский бизнес является одним из ключевых направлений деятельности холдинга «Открытие». Головной организацией банковской группы «Открытие» является Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (до июня 2014 года НОМОС-БАНК), основанный в 1993 году. Также в группу входят Ханты-Мансийский банк, банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный банк. В 2015 году в состав группы войдет банк «Петрокоммерц» - сделка по его покупке холдингом «Открытие» должна завершиться до конца текущего года.
Банковская группа «Открытие» входит в число лидеров в основных сегментах российского рынка банковских услуг:
ТОП-10 крупнейших корпоративных кредиторов**
ТОП-5 по объему средств на счетах физических лиц***
ТОП-10 на рынке потребительского кредитования***
ТОП-10 по объемам кредитования предприятий МСБ****
ТОП-3 на рынке ипотечного кредитования*****
Банковский бизнес группы «Открытие» занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 5-е - среди всех российских банковских групп по размеру активов (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 1 июля 2014). Суммарные активы банковской группы составляют 1,84 трлн рублей (по данным Интерфакс-ЦЭА, с учетом показателей банка «Петрокоммерц»*). Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2014 года составили 1396,6 млрд рублей, собственный капитал - 141,8 млрд рублей.
Банку «ФК Открытие» как головной организации группы присвоены рейтинги международных агентств Moody’s на уровне «Ba3» и Standard & Poor’s на уровне «ВВ-» - одни из самых высоких среди российских частных банков.
Группа предоставляет широкий спектр банковских услуг как розничным, так и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 июня 2014 года клиентская база банка «ФК Открытие» составляет 18 643 корпоративных клиента, 138 201 клиент малого бизнеса и около 3,2 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
Региональная сеть группы - около 1000 офисов разного формата и 4000 банкоматов в 60 наиболее значимых с экономической точки зрения регионах России.
На Дальнем Востоке интересы группы успешно представляет филиал РЕГИОБАНК. Его офисы работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске, Биробиджане и Ванино.
В дальнейшем стратегическое развитие банковского бизнеса «Открытия» будет осуществляться на базе двух банков, каждый из которых будет сфокусирован на определенном клиентском сегменте.
Корпоративно-инвестиционный бизнес будет развиваться на базе банка «Финансовая Корпорация Открытие». В 2015 году к нему будет присоединен банк «Петрокоммерц».
Розничный бизнес - на базе Ханты-Мансийского банка «Открытие», который будет создан в 2014 году в результате присоединения банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального банка к Ханты-Мансийскому банку.
В ДФО руководство корпоративным бизнесом будет осуществлять Сергей ГРЕБЕНЮК, управляющий РЕГИОБАНКом - филиалом банка «ФК Открытие», а филиал «Хабаровский» банка «ХМБ Открытие» в ДФО возглавит Дмитрий ГРИДНЕВ, который на текущий момент занимает пост директора по розничному и малому бизнесу филиала РЕГИОБАНК. Таким образом, команда, за годы работы зарекомендовавшая себя как одна из самых профессиональных в регионе, останется без изменений.
Социальные и культурные проекты «Открытия»
Компания поддерживает проекты в области культуры, спорта, социальной помощи и здравоохранения.
Совместным проектом банка «Открытие» и Фонда помощи хосписам «Вера» является благотворительная программа «Добрые дела». В рамках проекта «Открытие» выпустило сувенирную продукцию и банковские карты с персонажами сказки «Ежик в тумане». Cash-back по картам и средства, собранные от распространения сувениров, идут на помощь неизлечимо больным людям.
При поддержке банка «Открытие» был построен стадион футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена» в Тушино.
«Открытие» стало меценатом личной библиотеки ученых-египтологов XX века Аллы Еланской и Олега Берлева, которая находится в культурном центре - библиотеке им. Волошина. Любой профессионал или любитель может абсолютно бесплатно работать с редчайшим собранием книг по египтологии и востоковедению.
«Открытие» является генеральным спонсором популярной телепередачи «КВН».
Поддержке искусства также уделяется большое внимание. «Открытие» - официальный спонсор фестиваля «Москва встречает друзей» - самого масштабного проекта Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который собирает на одной сцене одаренных детей со всего мира, - и Международного конкурса пианистов имени Скрябина.
* по данным Интерфакс-ЦЭА, с учетом показателей банка «Петрокоммерц», интеграция которого в состав группы «Открытие» будет осуществлена в 2014 году
** Источник - сайт ЦБ РФ на 01.01.2014
*** Источник - «Эксперт РА» на 01.01.2014
**** РБК-Рейтинг на 01.07.2013
***** РБК-Рейтинг на 01.07.2013
На правах рекламы. ОАО Банк «ФК Открытие», ген. лиц. ЦБ РФ № 2209.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2014 год.
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