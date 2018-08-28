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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Января 2016, 13:33 | Финансы
Объем операций ВТБ в юанях превысил 120 млрд в 2015 году
Объем проведенных банком расчетов в юанях по итогам года вырос более чем на 250% и превысил 120 млрд юаней. Количество платежей в юанях выросло более чем на 50% и составило 5,5 тыс.
Объем сделок по свопам с китайской валютой с начала года вырос более чем в 12 раз, до $14,2 млрд (в эквиваленте). Объем аккредитивных сделок в юанях по итогам 2015 года увеличился в 13 раз.
Теги: ВТБ
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