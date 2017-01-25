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25 Января 2017, 09:00 | Финансы

Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу СГ "ХОСКА": Доверяй, но проверяй

Страховая отрасль возникла сотни лет назад. За прошедшее время менялись стандарты, расширялся перечень видов страхования, но главное осталось неизменным. Страхование призвано повышать уровень спокойствия клиента, то есть - снимать эти самые "страхи". Но чувствовать себя в полной безопасности можно только будучи полностью уверенным в надежности страховой компании.

В прошлом году Центральный банк продолжал очистку рынка от страховщиков, имеющих неустойчивые показатели работы: была отозвана 71 лицензия. Безусловно, это повышает прозрачность работы рынка в целом и призвано усилить доверие клиентов к отрасли и отдельным ее участникам. Но как обычному гражданину (пусть даже и ТОП-менеджеру предприятия) разобраться, можно ли доверять тому или иному страховщику? Как отличить устойчиво работающую компанию от той, что «дышит на ладан», но все еще имеет лицензию и продолжает собирать деньги клиентов? Как быть уверенным, что при наступлении страхового случая компания реально выплатит возмещение, а не будет прятаться и юлить?

Размер, возраст и громкое имя компании здесь могут не играть существенной роли: есть много примеров, когда вполне успешные (в свое время) страховщики меняли политику или уходили с рынка. Вместе с тем есть достаточно объективные показатели, которые подтвердят надежность даже не самой большой, но устойчиво работающей компании.

Официальные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств (например, РА «Эксперт») могут дать информацию о финансовой устойчивости и профессиональном управлении компанией. Рейтинг «А» и выше является достаточным для того, чтобы не волноваться.

Поскольку важно не только то, как компания «чувствует себя», но и то, насколько довольны ее клиенты, изучите официальную статистику по отказам в страховых выплатах на сайте Центрального банка. Возможно, вы будете удивлены, но многие компании с известным брендом отказывают гораздо чаще, чем их менее «именитые» собратья. Встречаясь с клиентами, я периодически слышу: «Да, мы судимся с такой-то страховой компанией, потому, что они нам не выплатили возмещение... Но продолжаем страховаться у них». Удивительно, что в наш век развитой конкуренции, когда мы свободно можем выбирать из более чем 200 страховых компаний, мы продолжаем терпеть такой сервис! Отрасль меняется, и сегодня стандартом становится клиентоориентированный сервис; на первое место выходят именно репутация страховщика и его готовность исполнять взятые на себя обязательства. Выплата - вторая продажа!

Говоря о выплатах, обязательно рекомендую обратить внимание на то, как в компании организована перестраховочная защита. Это особенно необходимо, если вы планируете застраховать что-то дорогостоящее. Почему это так принципиально? Для страховщика важно иметь умеренный, я бы даже сказала, консервативный «аппетит к риску», особенно когда речь идет о крупных сделках, и не оставлять все на собственном удержании, а подключать другие страховые или перестраховочные компании. Например, недавно мы произвели крупнейшую страховую выплату, по сумме равную почти трети всех наших годовых сборов. Всего один страховой случай с суммой более 300 млн рублей мог значимо пошатнуть финансовое состояние страховой компании, но благодаря тому, что львиная доля этого контракта была перестрахована, мы произвели эту выплату быстро, в полном объеме.

Также есть и очевидные «тревожные звоночки», которые, наоборот, должны насторожить вас при выборе страховой компании. Один из них - демпинг, готовность страховой компании давать тариф значительно ниже, чем предлагается конкурентами. Как правило, значительный дисконт говорит не о щедрости компании, а о надежде на то, что выплаты потом не будет. Если изучить сценарии ухода с рынка многих страховщиков, многие из них идентичны: за счет значительного занижения тарифов собрать побольше денег (выиграть тендеры и т. д.) и закрыться. Аналогично накануне закрытия или реорганизации часть недобросовестных участников рынка могут предлагать значимо более высокие тарифы вознаграждения для агентов и партнеров: если не планируешь потом выплачивать возмещение клиентам, почему бы не «пропылесосить» рынок напоследок? Любые значительные отклонения могут означать лишь сиюминутную выгоду. И если у вас нет цели купить «бумажку», держитесь подальше от таких заманчивых предложений. 

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: ХОСКА  страхование 


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