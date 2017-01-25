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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Января, 11:37 |
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Сбербанк предлагает поговорить…
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Сбербанк предлагают малому и среднему бизнесу квалифицированные мнения и оценки. Огромное количество российских государственных институтов включено в разработку специализированных продуктов для предпринимательского сообщества. Однако председатель Дальневосточного Сбербанка Евгений ТИТОВ и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (далее - фонд) Алексей ЧЕКУНКОВ на специализированном мероприятии Sberbank Talks не сговариваясь заявляют: помощь бизнесу - это не просто предоставление кредита под льготный процент, но и формирование некой философии ведения своего дела на российской почве, отбор лидеров мнений внутри бизнес-сообщества и предоставление им шанса развивать свое дело.
Микробизнес - первый
Соглашение, подписанное Дальневосточным Сбербанком и фондом, буквально за месяц позволило направить на финансирование 46 проектов малого и среднего бизнеса нашего большого региона 1,5 млрд рублей.
Однако, по мнению Евгения Титова, ставя вопрос о том, что изменит бизнес-ландшафт на Дальнем Востоке в положительную сторону, важно понимать, что нужен баланс инструментов, что поддержка малого бизнеса - это миссия не только Сбербанка, а всего банковского сообщества. И она заключается не столько в представлении финансирования, кредита, сколько в предоставлении банком знаний и квалифицированных оценок и мнений для бизнеса, их конвертации в реальные дела.
Бизнес-модель наших дальневосточных предпринимателей нуждается в разумном управлении логистическими и энергетическими затратами, которые по понятным причинам различны для Владивостока и для Чукотки. «93% от малого бизнеса Дальнего Востока составляет микробизнес - малые структуры хозяйствования. Они очень чутко реагируют на спрос. Реализация продукта совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона - это вполне реальные, подчас инфраструктурные истории: например, проекты, связанные продуктовой логистикой на Курильских островах, в Магаданской области и других отдаленных уголках нашего большого региона, уже реализованы. Торговая отрасль, к слову, дает настоящий мультипликативный эффект для развития всего ДФО», - замечает Евгений Титов.
Вместе с тем, по мнению совладельца и сооснователя Группы компаний DNS Константина БОГДАНЕНКО, сложилась уникальная ситуация. Такого насыщенного рынка с точки зрения расположения бизнеса, как здесь, в ДФО, нет нигде в России. И одновременно низкий уровень финансовой грамотности, слабая активность малого бизнеса в кризисный период нивелируют обозначенный плюс. Суровая сермяжная правда состоит в том, что часть предпринимателей действительно не получают кредиты сегодня, т. к. не готовы их освоить и вернуть, таковы оценки банков. Однако в целом уникальность всех факторов, сложившихся воедино на Дальнем Востоке, заставляет верить, что у региона большое будущее.
Философские основы
Сегодня на нашей территории создано много институтов, которые призваны помогать бизнесу развиваться: Свободный порт Владивосток, ТОРы, различные фонды. Вопрос в том, насколько действенна эта поддержка.
Алексей Чекунков призывает быть реалистами.
Государственная поддержка в такой большой стране, как Россия, - вещь очень деликатная. Так, своеобразная музыка, победные звуки фанфар, которые звучат в честь роста экспорта товаров сельскохозяйственного назначения, вероятно, продолжатся в 2017 году, но в другой форме, чем прежде. Данному направлению явно потребуется японский подход к ведению бизнеса «канбан», или «вытягивание» отрасли (яп.).
«Буквально перед глазами у нас опыт уникального большого соседа. В Китае, где существует большое количество государственных программ развития, создано 1800 центров помощи бизнесу, 800 из которых действуют на волонтерской основе. Там формируются навыки, как вести бизнес в той или иной отрасли. Научить клиентов грамотно использовать финансовый ресурс - это тоже миссия Сбербанка, все наши образовательные программы для бизнеса - это некий взгляд в будущее. И если заговорили о философии соседей, то японская практика кайдзен (яп. - идеология постоянного улучшения вспомогательных бизнес-процессов и управления всеми аспектами жизни - также пойдет отечественному бизнесу на пользу,» - считает Евгений Титов.
«Любой заработанный бизнесом рубль должен быть превращен в современное рабочее место, что в дальнейшем влечет рост капитализации всего предприятия, другой подход грозит убытком и разорением. Таким примером лично для меня стал испанский завод по производству картона для упаковки морской рыбы, стоимость которого на сегодня 55 млн евро при 110 рабочих местах. Одно место там эквивалентно 500 тыс. евро», - делится своим пониманием бизнес-стратегии предприниматель Василий БАШТОВОЙ.
«Мы побывали во многих сельскохозяйственных комплексах в центре России и ответ получили лишь один: кто желает развиваться, использует все инструменты для роста своего дела, - рассказывает генеральный директор управляющей компании «СГБ Хран» Александр БЕККЕР. - Однако даже сегодня не существует готовых программ и конкретных кейс-задач, которые бизнесмен смог бы использовать от начала до конца. Например, животноводческий проект действительно труден в эксплуатации, т. к. связан одновременно с животноводством, с растениеводством и переработкой сырья. Мы привлекаем и зарубежных экспертов из США, Германии для формирования оценок нашего бизнеса, но они приезжают, обучают и уезжают. Соответственно, успех любого дела заключен в формировании команды профессионалов на месте с четким пониманием целей и задач проекта».
Естественный отбор
«Вырисовывается непростая картина понимания, что такое помощь малому и среднему бизнесу на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, в частности. Во-первых, подобные программы, реализовывавшиеся в других федеральных округах, выявили много фальстартов. В какой-то период поддержка малого и среднего бизнеса превратилась в некую благотворительность. Во-вторых, представители малого предпринимательства - это настоящие лидеры, они двигают проекты, создают рабочие места, связывают, как молекулы углерода в бриллианте, сторонников и партнеров. Вопрос - как подойти к этой поддержке грамотно? Говорят, что 10-11% годовых - это высокий кредитный барьер для бизнеса, но в этой ставке априори содержится сбалансированный подход с учетом всех рисков и экспертной оценки, кредитов сроком на 10 лет. Надо осознавать, что такой квалифицированный эксперт, как Сбербанк, в ненадежные руки прожектеров деньги не отдаст. Кредит, разумеется, будет предоставлен более сильному предпринимателю, который будет развивать свое дело, откроет новые рабочие места, и таким образом, экономика региона останется в выигрыше. Так и происходит естественный отбор», - предполагает Алексей Чекунков.
«Сегодня у нас накопилось огромное количество кейсов с положительными и отрицательными историями взаимодействия с клиентами. Тот, кто слушает наши советы, получает нужный результат. Те предприниматели, кто выбирает направление, которое банк не поддержал, часто получают «токсичные» долги. Мы не претендуем на роль мегарегулятора в этой истории, но пойдем первыми, выстроим определенную бизнес-конструкцию, будем отрабатывать технику реализации продукта, применим риск-метрики Сбербанка и наши бизнес-амбиции, установим планы (поп-лайны), воссоединив все это в конкретном рыночном предложении», - полагает Евгений Титов.
«Ни один государственный институт не смог бы запустить такой проект самостоятельно, не заручившись поддержкой партнера с такой обширной инфраструктурой, как Сбербанк. Для нас это хорошая возможность почувствовать пульс живой экономики Дальнего Востока не только через призму гигантских проектов, а через содействие даже небольшому предприятию, будь то длинный инвестиционный кредит на открытие кафе или оборудование складов, производство кухонь. Сегодня наша цивилизационная задача - воспитать отечественного предпринимателя, скромного, работящего, цельного. Безграничная энергия, свободолюбие, ориентация на взаимодействие с внешними бизнес-партнерами помогут дальневосточному бизнесмену стать таковым», - уверен Алексей Чекунков.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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