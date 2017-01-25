Этот непростой банковский "Мир"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 25 Января, 11:37 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 860 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2017

Регион сегодня
24.01 |
Поправки в федеральный закон повысят эффективность управления имуществом, передаваемым КРДВ
24.01 |
ВТБ в 1,8 раза увеличил общий объем выданных в Амурской области кредитов среднему региональному бизнесу
24.01 |
В Свободном порту Владивосток инвесторы из Китая запустят деревообрабатывающее производство
23.01 |
В Хабаровском крае ДГК ограничит подачу тепловой энергии заводу-должнику "Амурметалл"
20.01 |
Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:10
На Москву больше не рассчитывать? Дальний Восток учится жить без финансовой помощи из центра
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
25 Января 2017, 10:00 | Финансы

Этот непростой банковский "Мир"

В 2017 году новая пластиковая карта "Мир" намерена серьезным образом потеснить привычные для россиян Visa, MasterCard. Прошлый год у банков ушел на подготовку к этому броску.

Как известно, наличие собственной платежной системы - один из признаков развитой финансово устойчивой экономики. Напомним, причиной создания АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) в РФ послужили серьезные сбои в обслуживании карт Visa и MasterСard в 2014 году. В связи с введением санкций против России, упомянутые платежные системы остановили процесс обработки транзакций по картам нескольких банков. Именно это послужило толчком к разработке собственной российской системы платежей.

Досье «Дальневосточного капитала»: Официальной датой рождения карты называют 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - «Мир». Оператором платежной системы «Мир» стало АО «НСПК».

В практику без суеты

Новый банковский продукт - карта «Мир» - входит в наш обиход в спокойном русле, без суеты и особого ажиотажа. Даже как-то обыденно. Я, к примеру, получила ее осенью 2016 года в Крыму, когда работала в одной из бюджетных организаций. Накануне дня перечисления зарплаты главбух всем объявила о том, что нужно сходить в РНКБ (банк, действующий на территории Крыма) и получить новую банковскую карту. Никто нам ничего не объяснял, почему и зачем меняли зарплатные карты. Да, в общем-то, в этом не было необходимости, поскольку мы продолжали проводить все операции по новой карте и даже не почувствовали разницы.

А вот в Хабаровске, куда я вернулась в конце октября, первый же терминал в одном из офисов Дальневосточного Сбербанка не распознал мою крымскую карту «Мир», пришлось обращаться к операционисткам. Было видно, что девушки впервые видят банковскую карту такого образца, обращались они с ней с особой осторожностью. Порадовало, что операция в итоге прошла успешно.

Устройства адаптированы

Наверное, в том, что в хабаровском отделении одного из крупнейших банков страны терминалы не среагировали на банковскую карту «Мир», не было ничего удивительного. Как сообщил источник в Дальневосточном Сбербанке, финансовая организация приступила к выпуску карт национальной платежной системы «Мир» только в ноябре 2016 года. Однако в конце 2016 года Сбербанк завершил тестирование ПС «Мир» и адаптировал под нее банковские и терминальные сети банка. В настоящее время кредитная организация обеспечила возможность приема карт «Мир» в более чем 82 тысячах своих устройств самообслуживания (100%) и в 500 тысячах своих торговых POS-терминалов по всей стране (почти 60% pos-терминалов Сбербанка).

Карты для розницы

Как отметили в хабаровском отделении Центробанка России, большинство крупных кредитных организаций, действующих в регионе, в 2016 году приступили к выпуску новых карт на базе национальной платежной системы «Мир». Одним из первых к процессу подключился банк ВТБ, который в конце прошлого года начал эмиссию карт «Мир» для розничных клиентов на Сахалине.

По словам руководителя дальневосточного розничного филиала ВТБ Елены ЛИ, «сахалинские клиенты ВТБ могут пользоваться картой «Мир» во всех банкоматах и терминалах объединенной сети Группы ВТБ как на Сахалине, так и в любом городе России. Первыми эти карты получили сотрудники бюджетных учреждений, военнослужащие».

Таким образом, уже сейчас любой желающий может оформить в розничных офисах ВТБ на Сахалине дебетовую карту «Мир», а при заключении зарплатного договора юридические лица будут иметь возможность выпустить своим сотрудникам карту «Мир» ВТБ для начисления заработной платы.

На сегодняшний день владельцам карт «Мир» ВТБ доступен базовый платежный функционал. С помощью данной карты можно вносить и снимать денежные средства в банкоматах и сети терминалов самообслуживания банка, а также оплачивать товары и услуги во всех торговых точках на территории России, принимающих карту «Мир».

«Бюджетники» - первые

Стоит отметить, что в соответствии с законом прежде всего картой «Мир» обеспечиваются представители бюджетного сектора. К примеру, в Хабаровске первыми владельцами карт «Мир», эмитированных ВТБ24, стали призывники, а также представители бюджетной сферы: сотрудники Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, МВД.

«На сегодняшний день владельцам карт «Мир» ВТБ24 доступны операции по внесению и снятию средств во всех банкоматах, а также в сети терминалов самообслуживания банка (всего более 11 тысяч устройств во всех регионах присутствия ВТБ24), - комментирует директор филиала ВТБ24 в Хабаровске Владимир СЕЛИВАНОВ. - Владельцы национальной карты могут оплачивать товары и услуги в большинстве торговых точек на территории России и снимать средства в банкоматах с наклейками «Мир» сторонних банков».

Владимир Селиванов также сообщил, что специалистами разработано бесконтактное приложение, которое может быть установлено как на банковскую карту, так и в любое современное платежное устройство - смартфон, часы.

«Ожидаем, что коллеги из НСПК в ближайшее время передадут банкам технологию бесконтактной оплаты», - сказал банкир.

Эквайринг для авиаперевозчика

В числе первых банков России, которые стали участниками платежной системы «Мир», Альфа-Банк.

«Мы рады внести свой вклад в развитие национальной платежной системы «Мир» и расширить возможности нашей банкоматной сети, обеспечив ее пользователям полноценные сервисы выдачи приема наличных, а также переводов между картами разных платежных систем», - комментирует директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Павел ХИЖНЯК.

Он также сообщил, что Альфа-Банк начал осуществлять интернет-эквайринг для крупнейшего российского авиаперевозчика ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» по картам платежной системы «Мир» на сайте авиакомпании.

«Обеспечение Альфа-Банком интернет-эквайринга для ключевой российской авиакомпании - важный этап в развитии сети обслуживания карт «Мир». Реализация этого проекта позволит расширить возможности держателей карт, предоставив им доступ к новым услугам», - отметил Павел Хижняк.

Сдержанный спрос

«В настоящий момент мы выпускаем карты «Мир» в рамках зарплатных проектов для тех наших клиентов - юридических лиц, которые интересуются данным продуктом. В первую очередь это муниципальные и бюджетные организации, с которыми заключаются договоры на зарплатное обслуживание. Я предположу, что это стратегическая позиция этих компаний по переводу зарплат своих сотрудников в национальную платежную систему, - сказала в интервью Banki.ru директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка «Открытие» Ольга ОВЧИННИКОВА. - Спрос со стороны зарплатных компаний в 2016 году был сдержанным, основная активность пришлась на конец года, поэтому у нас пока речь идет о нескольких десятках тысяч карт. В 2017 году мы рассчитываем выпустить примерно до 200 тысяч карт».

По ее словам, банк «Открытие» намерен начать эмиссию пенсионных карт на базе национальной платежной системы «Мир» уже в первом квартале 2017 года. Не исключает представитель финансовой организации и подключения банка «Открытие» к программе лояльности карты «Мир».

«НСПК анонсировала ее совсем недавно, и до конца марта 2017 года платформа лояльности ПС «Мир» будет реализовываться в формате пилотной эксплуатации. Мы с интересом ожидаем результатов пилота и официального запуска этой программы», - поделилась планами Ольга Овчинникова.

Аутентификация - поведение

Для безопасных электронных платежей по карте «Мир» используется технология MirAccept, основанная на технологии 3D-Secure. В декабре 2016 года АО «НСПК» в партнерстве с российскими банками первое в мире начало тестирование новой версии технологии 3D-Secure - 2.0, которая выводит на новый уровень использование интернет- и мобильных приложений. Если сейчас владельцы карт должны вводить код СVV и одноразовый пароль из SMS, то при использовании технологии 3D-Secure 2.0 этот шаг может быть пропущен без ущерба для безопасности онлайн-платежей. Для аутентификации пользователя будет использоваться анализ покупательского поведения клиента, а также внешние инструменты проверки подлинности банковской карты.

Равноценная замена

Наверняка многих пользователей волнует, станут ли карты «Мир» равноценной заменой уже имеющихся банковских карт Visa, MasterCard, и вообще, есть ли у нового банковского продукта какие-то преимущества? Аналитики банковской сферы в один голос заявляют, что платежная карта «Мир» является на сегодняшний день конкурентоспособным многофункциональным продуктом, который имеет ту же функциональность, что и карты других международных платежных систем. При этом отмечается, что стоимость обслуживания карт «Мир» в банках-партнерах намного дешевле. Тарифы по межбанковским комиссиям построены таким образом, чтобы сбалансировать интересы банков-эмитентов, банков-эквайеров и торгово-сервисных предприятий. Кстати, в карте «Мир» есть все то, к чему мы уже давно привыкли: бонусы, кешбэк, проценты на остаток и т. д.

Досье «Дальневосточного капитал»: В настоящее время более 40 банков-эмитентов приступили к выпуску платежных карт «Мир», более 100 банков полностью или частично подготовили свои банкоматные и терминальные сети к приему карт «Мир». На сегодняшний день карту «Мир» принимают свыше 1,3 млн POS-терминалов в популярных торговых сетях, ресторанах, салонах связи и туристических агентствах как в регионах, так и на федеральном уровне.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: visa  mastercard  мир 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 13:24
Маргарита КОНОВАЛОВА, управляющая дальневосточной региональной дирекцией БИНБАНКа: Наше кредо - оптимизм и индивидуальность БИНБАНК, входящий в ТОП-15 банков страны и являющийся финансовым ядром одной из крупнейших промышленных групп РФ, осваивает Дальний Восток. Банк, реализуя собственную стратегию роста до 2020 года, пришел в восточную часть России немногим более года назад.
статьи раздела
Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика