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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Января, 11:37 |
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Кризиса нет, есть возможности
В 2017 году страховая компания «ВСК» отмечает свой 25-летний юбилей. За счет чего ей удалось не только пережить все возможные кризисы, но и войти в число ведущих игроков рынка страховых услуг? Каковы дальнейшие планы компании и как она планирует достигать тех целей, которые перед ней стоят? На эти и другие вопросы ответил председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.
- Сергей Алексеевич, рынок страховых услуг в России еще молодой и развивающийся. При этом ВСК отмечает 25-летний юбилей, а это серьезный срок для частной страховой компании... С какими сложностями вам приходилось сталкиваться в самом начале пути, на какие вызовы приходилось отвечать?
- Наша компания создавалась в начале 1990-х, когда по мере развития рыночных отношений в стране возникла потребность в самых разных страховых услугах. В ответ на эту потребность на рынке страхования появлялись новые игроки. Кто-то из них специализировался на страховании автотранспорта, кто-то - на страховании физических лиц, и т. д.
Специализация ВСК, которая тогда называлась «Военно-страховая компания», во многом была обусловлена моей предыдущей профессией. Я 16 лет прослужил в вооруженных силах, поэтому не понаслышке был знаком с теми проблемами, которые возникали из-за отсутствия страхования рисков, связанных с участием людей в боевых действиях. Вы наверняка помните, сколько в начале 1990-х годов было военных конфликтов вдоль границ нашей страны: Приднестровье, Кавказ, Таджикистан.
Тогда мы предложили систему обязательного государственного страхования для военнослужащих и членов их семей. Это была масштабная задача, и я могу с гордостью сказать, что нам удалось ее решить, а государство по достоинству оценило наши усилия. Подтверждением являются благодарность Президента Российской Федерации в адрес компании и государственные награды, которые получили наши коллеги.
- Не ставя под сомнение важность этой задачи, рискну предположить, что это довольно узкая ниша. Известно, что на сегодняшний день ваша компания оказывает куда более широкий спектр страховых услуг.
- Совершенно верно. Мы не остановились на достигнутом. Нам удалось создать дифференцированную продуктовую линейку по всем видам страхования и развить разветвленную региональную сеть. Мы занимаемся страхованием и в космической отрасли, и в банковской, и в агропромышленном комплексе. Оказываем услуги страхования автогражданской ответственности, опасных производств, перевозчиков и т. д. Всем этим мы прирастали постепенно, по мере развития и изменения масштабов компании.
Мы часто слышим, как цитируют китайскую поговорку: «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». Я с этим тезисом не совсем согласен: как раз в эпоху перемен жить хоть и нелегко, но очень интересно. И когда через 25 лет после создания компании отмечаешь ее юбилей, во-первых, удивляешься, как быстро пролетело время, а во-вторых, испытываешь настоящую гордость за то, что мы смогли преодолеть все трудности, не опустили руки и вывели компанию в число системообразующих игроков страхового рынка. С одной стороны, 25 лет - серьезный срок, а с другой стороны, не время останавливаться на достигнутом. Наоборот, это хороший трамплин для движения вперед.
- В какой момент пришло понимание, что заниматься только военным страхованием недостаточно?
- Мы изначально знали, что это невозможно. Понимали, что компании для развития нужен рынок и, что особенно важно, нужны территории. Поэтому филиальную сеть мы начали создавать практически сразу: в 1992 году, в год создания компании, появился первый филиал в Ростове-на-Дону, а уже в следующем, 1993-м были открыты филиалы еще в 54 субъектах РФ. Сейчас ВСК присутствует на территории всей страны, наша филиальная сеть насчитывает более 400 филиалов и отделений.
- Но сейчас на рынке начинают появляться компании с принципиально новой бизнес-моделью. Она предполагает централизацию всех процессов и реализует принцип удаленного взаимодействия с клиентами. Как это сочетается с вашей стратегией развития региональной сети?
- Одно другому не противоречит. Я согласен с тем, что информационные технологии очень важны для поддержания конкурентоспособности компании. Но это - задача, которую мы решаем постоянно, потому что внедрение новых технологий позволяет нам сокращать издержки, повышать качество обслуживания клиентов. Мы видим преимущества новых бизнес-моделей и некоторые компетенции формируем у себя.
И все же я глубоко убежден, что личный контакт очень важен при построении диалога с клиентом. Страхование - это тот бизнес, который в первую очередь строится на доверии.
- Если смотреть на бизнес с этой точки зрения, репутация страховщиков все еще оставляет желать лучшего. Как справляетесь?
- Мы максимально прозрачны и открыты для наших клиентов. Я помню, как 15 лет назад в компанию поступило предложение от агентства «Эксперт РА» провести исследование и на основании его результатов присвоить ВСК рейтинг надежности. Тогда я собрал своих коллег и задал им вопрос - должны ли мы принять это предложение. Было приятно услышать в ответ, что это важно и нужно. Таким образом, ВСК стала первой страховой компанией, получившей рейтинг от «Эксперт РА».
Считаю, что публичность - очень важное достоинство ВСК. Уже на протяжении нескольких лет мы работаем с аудитором из «большой тройки» PriceWaterhouseCoopers, которая ежегодно анализирует нашу отчетность с точки зрения ее прозрачности, открытости и соблюдения всех требований регулятора. Мы также сотрудничаем с российской аудиторской компанией «Мариллион». Должен отметить, что между ВСК и этими компаниями не возникает серьезных расхождений в оценках.
Более того, в этом году несмотря на сложную экономическую ситуацию и высокую конкуренцию мы получили международный рейтинг агентства Fitch на уровне ВВ-.
- ВСК собирается выходить на внешние рынки капитала?
- Пока нет. Для нас важнее, что благодаря этому мы попали в клуб компаний с международными рейтингами. Это знак качества и возможность осознать, в чем сильные стороны компании, а что необходимо скорректировать в ее бизнес-модели.
- По мнению многих экспертов, сейчас мы проходим через очередной кризис. Как, по вашим наблюдениям, переживает его страховая отрасль в целом и ВСК в частности?
- Как известно, кризис не появляется внезапно, он проявляет скрытые конфликты и диспропорции. Ни для кого не секрет, что некоторые наши коллеги по рынку оказались в тяжелом положении не столько потому, что ухудшилась экономическая ситуация в стране, сколько потому, что не выстроили стратегию многолетнего развития. Увы, налицо управленческая близорукость и отсутствие заинтересованности в стабильном развитии.
При этом основным мотиватором является получение сиюминутной выгоды. Рынку известны прецеденты, когда такие компании сворачивали свою деятельность и обманывали десятки и сотни тысяч людей.
- Положим, такие компании априори не могли пережить кризис. Но наверняка и для ответственных и устойчивых участников рынка события последних двух-трех лет стали серьезным испытанием на прочность?
- Возможно, я вас удивлю, но как раз для серьезных компаний кризиса нет, а есть возможности для развития. Судите сами: еще недавно в российском страховании было несколько тысяч игроков, сейчас их количество снизилось до двухсот шестидесяти, при этом активно работают всего два десятка компаний. Как раз между ними и происходит основная конкуренция по самым разным направлениям - в борьбе за клиента, долю рынка, повышение собственной эффективности и сокращение издержек.
- А вас не смущает, что на страховом рынке активно работают всего порядка 20 компаний? Получается, что он является очень концентрированным.
- Концентрация страхового рынка - это не системный сбой, а объективный процесс. Ужесточаются требования к деятельности страховых компаний со стороны Банка России, и я считаю, что принимаемые меры необходимы для здорового функционирования рынка. Важно учитывать, что мы работаем на достаточно сложном рынке.
В свое время большое количество страховых компаний возникло как раз потому, что многим рынок казался простым. Они были уверены, что смогут эффективно управлять своим бизнесом. Однако большинство совершили ошибку: на самом деле страхование требует от управленцев высочайшего уровня профессионализма и системного подхода. К сожалению, далеко не все руководители и акционеры смогли продемонстрировать эти качества.
- Как, на ваш взгляд, развивается рынок по сравнению с тем же банковским сектором?
- Считаю, что ключевая характеристика применительно к вашему вопросу - стихийно. За 25 лет работы на этом рынке я принимал участие в разработке нескольких концепций его развития. Увы, эти идеи так и не удалось воплотить в жизнь. Сегодня у нас есть мегарегулятор, но по-прежнему нет структуры, которая отвечала бы за развитие отрасли в целом.
Если посмотреть на российское страхование, нельзя не отметить, что нормы, устанавливаемые для отрасли, плохо проработаны и зачастую не отвечают интересам игроков рынка. Например, к страховым услугам применяется закон о защите прав потребителей, а банковский сектор не подпадает под его действие. Создание «Единого агента», переход на новый план счетов и новый формат отчетности - реализуются за счет страховых компаний, и никого не интересует вопрос об источнике финансирования.
Сейчас специально под один вид страхования - ОСАГО - создается страховой омбудсмен. Но будет ли от этого нового института практическая польза? Я думаю, что никакой омбудсмен не решит главные проблемы рынка, если не будут приняты обсуждаемые сегодня законодательные изменения.
На мой взгляд, необходимо не только жестко регулировать страхование, но и развивать его - создавать условия для повышения маржинальности и капитализации страховых компаний, снимать с них избыточную нагрузку. Без сильного лобби, которое есть у банков, эти вопросы решить почти невозможно.
- И заключительный вопрос - каковы дальнейшие планы ВСК?
- В этом году у нас состоялась сделка с финансовой группой «САФМАР». Считаю, что и для компании, и для российского рынка в целом это событие знаковое. В текущих рыночных условиях активный рост возможен за счет консолидации бизнеса, поэтому было принято решение объединить наши страховые активы. Мы ожидаем, и на самом деле уже начали ощущать, серьезный синергетический эффект от объединения наших компетенций.
Более того, бизнес семьи ГУЦЕРИЕВЫХ- ШИШХАНОВА включает самые разноплановые активы - от нефтяной промышленности до банков и пенсионных фондов. Взаимовыгодное сотрудничество с компаниями группы также увеличивает наши возможности с точки зрения капитала и положения ВСК на рынке.
На сегодняшний день мы оцениваем перспективу развития компании как достаточно серьезную. Наша цель очень амбициозна - мы стремимся занять лидирующую позицию на рынке страхования. В первую очередь - за счет повышения профессионализма, развития технологий и продуктов. Да, мы хотим, если так можно сформулировать, «прыгнуть выше головы». Но это для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения.
Досье «Дальневосточного капитала»: Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховых компаний страны по сборам и занимает лидирующие позиции в основных сегментах страхового рынка - автостраховании и добровольном медицинском страховании (ДМС). Компания характеризуется высокими показателями операционной деятельности: комбинированный коэффициент убыточности - ниже 100%, доходность собственного капитала за 9 месяцев 2016 года - более 29%. ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». По результатам работы компании в 2015 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ВСК долгосрочные рейтинги финансовой устойчивости на уровне «А+(rus)» по национальной шкале и «BB-» по международной. Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью президента России за большой вклад в развитие страхового дела (2002 и 2007 гг.). ВСК является дважды лауреатом Национальной премии «Компания года» (2013 и 2015 гг.), объединяющей лучшие российские предприятия.
Анастасия СКОГОРЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.
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