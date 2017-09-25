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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
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МСП Банк пришел в Хабаровск и Владивосток
В офисах МСП Банка на Дальнем Востоке представителям малого и среднего бизнеса будет доступна стандартная линейка банковских продуктов, включающая в себя кредиты на различные цели, в том числе в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, а также гарантии в рамках Национальной гарантийной системы и федеральных законов №223 и №44.
При этом дальневосточным предпринимателям, в том числе владельцам бизнеса в форме ИП, будут доступны новые продукты банка, направленные на поддержку развития сегмента МСП в регионе со ставкой от 8,9% годовых. Ключевыми потребителями таких кредитных продуктов станут получатели «дальневосточного гектара», резиденты территорий опережающего развития, приграничных территорий и свободного порта Владивосток.
Хабаровское подразделение банка возглавит Дмитрий ГРИДНЕВ, выпускник Хабаровской государственной академии экономики и права с более чем пятнадцатилетним стажем работы в банковской сфере, в том числе на руководящих позициях крупных российских банков. На должность руководителя подразделения МСП Банка во Владивостоке назначена Елена ЯКИМЕНКО, выпускница Дальневосточного коммерческого института, обладающая многолетним опытом работы с корпоративным бизнесом в банковской сфере.
На данный момент офисы МСП Банка открыты практически во всех федеральных округах.
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