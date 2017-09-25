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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
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Сбербанк кредитует Highland Gold Mining
«Кредитная линия позволит нашим партнерам увеличить объем добычи золота, что, в свою очередь, позитивно скажется на развитии всей отрасли», - приводится в сообщении комментарий зампреда банка Марины ПЕРЕБЕЙНУС. Финансирование будет направлено на развитие трех крупнейших золотых рудников России: кредитные линии открыты предприятиям, работающим на месторождениях Многовершинное и Белая Гора (Николаевский район Хабаровского края), и предприятию «Новоширокинское» (Забайкальский край). Средства пойдут на финансирование текущей деятельности, а также оптимизацию долговой нагрузки. Как отмечается, кредиты позволят высвободить дополнительные ресурсы компании на развитие новых месторождений.
Highland Gold входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Ежегодный объем добычи составляет порядка 265 тыс. унций золота и золотого эквивалента. Помимо названных проектов, компания ведет разработку на Чукотке (Кекура) и в Киргизии.
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