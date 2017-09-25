Сергей КУЧУН, генеральный директор страховой компании АО "ДальЖАСО": Решающее значение имеют качество услуг и финансовый результат

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2017

Регион сегодня
13.10 |
На Чукотке добыли около 20 тонн золота
13.10 |
Участники российско-китайской научной экспедиции побывали в Амурской области
13.10 |
В Магаданской области автоматизируют 39 видов государственного контроля и надзора
13.10 |
25 тысяч россиян хотят получить "дальневосточный гектар"
13.10 |
Проведены аукционы на пользование рыбоводными участками на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2017, 11:15
Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 11:00
Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:40
Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:30
Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
статьи раздела
Финансы
25 Сентября 2017, 09:45
Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
25 Сентября 2017, 09:35 | Финансы

Сергей КУЧУН, генеральный директор страховой компании АО "ДальЖАСО": Решающее значение имеют качество услуг и финансовый результат

О дне сегодняшнем и перспективах Дальневосточной страховой компании "ДальЖАСО", отмечающей в этом году свое 25-летие, поделился с "ДК" генеральный директор Сергей КУЧУН.

- Сергей Викторович, четверть века удержаться на рынке страхования непросто. Как компании это удается?

- «ДальЖАСО» была создана в 1992 году при участии Дальневосточной и Сахалинской железных дорог и имела лицензию на два вида страхования. Сегодня их 32. Прошла путь от узкопрофильной до универсальной.

Первые пять лет направлением деятельности являлось страхование рисков, связанных с ж/д перевозками, что позволило получить опыт, сформировать профессиональную команду, завоевать авторитет среди партнеров на страховом рынке.

Был определен главный вектор развития - создание региональной универсальной страховой организации. И сегодня это устоявшаяся розничная компания с хорошими показателями рентабельности активов и собственного капитала, низкой убыточностью страхового портфеля и высоким уровнем ликвидности и платежеспособности, занимающая на страховом рынке лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

- Чем руководствуетесь в своей деятельности? Каковы приоритеты?

- Решающее значение для нас имеют качество услуг и финансовый результат. В меньшей степени - объемы собранных страховых премий. Эта установка за 25 лет доказала свою жизнеспособность.

Компания представлена сегодня в регионах от Читы до Камчатки, что позволяет реализовывать разные виды страхования, востребованные в конкретном регионе.

Мы оперативно реагируем на изменения в экономической ситуации, внося коррективы в условия страхования, доступные для клиентов. Приоритетными для нас являются страхование граждан, выезжающих за границу, добровольное медицинское страхование, а также наш традиционный вид - страхование грузов.

- Что такого особенного имеется в портфеле страхования, что клиенты отдают предпочтение «ДальЖАСО»?

- Наши преимущества - это годами подтвержденная надежность компании в виде оперативного принятия решений при заключении договоров страхования, своевременного урегулирования убытков, возникающих у наших клиентов, ценообразование, соответствующее рыночным стандартам, качество обслуживания.

Это - высокопрофессиональный коллектив специалистов, который адекватно оценивает риски различных видов страхования, формирует условия, привлекательные для клиентов.

В рамках Соглашения между правительствами РФ и КНР «О безвизовых групповых туристических поездках» (от 29.02.2000 г.) «ДальЖАСО» с 2011 года сотрудничает с компанией China Life Insurance Company Ltd по страхованию граждан России, осуществляющих безвизовые поездки в КНР.

При страховании граждан, выезжающих за границу, клиентам предлагается до десяти программ страхования. Создан сервис по дистанционной реализации страховых полисов, разработано собственное программное обеспечение, позволяющее партнерам компании быстро и качественно определить цену услуги и при необходимости оформить страховой полис не посещая офис.

Одним из перспективных направлений является добровольное медицинское страхование, где компания занимает лидирующие позиции уже 15 лет. Застрахованные получают высококвалифицированную медицинскую помощь в трехстах медицинских учреждениях и санаториях Дальнего Востока, лучших клиниках России и за рубежом.

Несколько лет назад было принято решение об организации собственного медицинского центра «МиРиТ», который сегодня успешно функционирует в Хабаровске, оказывая клиентам быстро и качественно медицинские услуги.

Мы разработали программу «Здравствуй, малыш» и, сотрудничая с родильными домами и перинатальными центрами Хабаровска и Владивостока, предоставляем будущим мамам качественную квалифицированную медицинскую помощь и нахождение в сервисных палатах.

По страхованию грузов. За 25 лет своего существования в компании смогли полностью понять сложности этого вида деятельности. И сегодня по уровню и качеству обслуживания клиентов в этом сегменте «ДальЖАСО» не уступает своим коллегам федерального уровня.

- Какие задачи ставит «ДальЖАСО» на перспективу?

- Мы не ставим цели покорить весь мир и выйти на международный уровень, а следуем принципу: сохранить те направления, которые есть, модернизировать их для удобства клиентов, чтобы вместе с «ДальЖАСО» они могли уверенно смотреть в будущее.

И пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив и всех наших партнеров с нашим праздником - 25-летием! 

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: юбилей  ДальЖАСО 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика

Вкус жизни
25 Сентября 2017, 09:00
Байкеры Приморья о себе и своем увлечении Лето приморское еще хозяйничает, улицы городов наполняются звуком ревущих двигателей мощной двухколесной техники. В это время года байкеры становятся хозяевами дорог - их скорости и комфорту передвижения беззастенчиво завидуют автолюбители, стоящие на солнцепеке в пробках. О том, как зарождалось увлечение мотоциклами и почему сохранилось на долгие годы, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали байкеры Дальнего Востока.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
22 Сентября 2017, 16:02
"Звезду" в Приморье загрузят всем миром Вслед за "Роснефтью" в Большой Камень придут "Новатэк", "Лукойл", "Совкомфлот" и "Газпром"
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:42
Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:09
Квотное распутье Каких инвестиционных уловов ожидать от новых правил рыболовства
статьи раздела
Кадры
22 Сентября 2017, 14:19
И тысячи рабочих мест Предприятия Приморского края готовят кадры заранее
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика