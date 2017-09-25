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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
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Сергей КУЧУН, генеральный директор страховой компании АО "ДальЖАСО": Решающее значение имеют качество услуг и финансовый результат
- Сергей Викторович, четверть века удержаться на рынке страхования непросто. Как компании это удается?
- «ДальЖАСО» была создана в 1992 году при участии Дальневосточной и Сахалинской железных дорог и имела лицензию на два вида страхования. Сегодня их 32. Прошла путь от узкопрофильной до универсальной.
Первые пять лет направлением деятельности являлось страхование рисков, связанных с ж/д перевозками, что позволило получить опыт, сформировать профессиональную команду, завоевать авторитет среди партнеров на страховом рынке.
Был определен главный вектор развития - создание региональной универсальной страховой организации. И сегодня это устоявшаяся розничная компания с хорошими показателями рентабельности активов и собственного капитала, низкой убыточностью страхового портфеля и высоким уровнем ликвидности и платежеспособности, занимающая на страховом рынке лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в Забайкалье.
- Чем руководствуетесь в своей деятельности? Каковы приоритеты?
- Решающее значение для нас имеют качество услуг и финансовый результат. В меньшей степени - объемы собранных страховых премий. Эта установка за 25 лет доказала свою жизнеспособность.
Компания представлена сегодня в регионах от Читы до Камчатки, что позволяет реализовывать разные виды страхования, востребованные в конкретном регионе.
Мы оперативно реагируем на изменения в экономической ситуации, внося коррективы в условия страхования, доступные для клиентов. Приоритетными для нас являются страхование граждан, выезжающих за границу, добровольное медицинское страхование, а также наш традиционный вид - страхование грузов.
- Что такого особенного имеется в портфеле страхования, что клиенты отдают предпочтение «ДальЖАСО»?
- Наши преимущества - это годами подтвержденная надежность компании в виде оперативного принятия решений при заключении договоров страхования, своевременного урегулирования убытков, возникающих у наших клиентов, ценообразование, соответствующее рыночным стандартам, качество обслуживания.
Это - высокопрофессиональный коллектив специалистов, который адекватно оценивает риски различных видов страхования, формирует условия, привлекательные для клиентов.
В рамках Соглашения между правительствами РФ и КНР «О безвизовых групповых туристических поездках» (от 29.02.2000 г.) «ДальЖАСО» с 2011 года сотрудничает с компанией China Life Insurance Company Ltd по страхованию граждан России, осуществляющих безвизовые поездки в КНР.
При страховании граждан, выезжающих за границу, клиентам предлагается до десяти программ страхования. Создан сервис по дистанционной реализации страховых полисов, разработано собственное программное обеспечение, позволяющее партнерам компании быстро и качественно определить цену услуги и при необходимости оформить страховой полис не посещая офис.
Одним из перспективных направлений является добровольное медицинское страхование, где компания занимает лидирующие позиции уже 15 лет. Застрахованные получают высококвалифицированную медицинскую помощь в трехстах медицинских учреждениях и санаториях Дальнего Востока, лучших клиниках России и за рубежом.
Несколько лет назад было принято решение об организации собственного медицинского центра «МиРиТ», который сегодня успешно функционирует в Хабаровске, оказывая клиентам быстро и качественно медицинские услуги.
Мы разработали программу «Здравствуй, малыш» и, сотрудничая с родильными домами и перинатальными центрами Хабаровска и Владивостока, предоставляем будущим мамам качественную квалифицированную медицинскую помощь и нахождение в сервисных палатах.
По страхованию грузов. За 25 лет своего существования в компании смогли полностью понять сложности этого вида деятельности. И сегодня по уровню и качеству обслуживания клиентов в этом сегменте «ДальЖАСО» не уступает своим коллегам федерального уровня.
- Какие задачи ставит «ДальЖАСО» на перспективу?
- Мы не ставим цели покорить весь мир и выйти на международный уровень, а следуем принципу: сохранить те направления, которые есть, модернизировать их для удобства клиентов, чтобы вместе с «ДальЖАСО» они могли уверенно смотреть в будущее.
И пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив и всех наших партнеров с нашим праздником - 25-летием!
Вера КАЛИНИНА.
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