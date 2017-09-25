"В портфеле банка финансирование внешнеэкономических сделок по экспорту занимает около 40%"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2017

Регион сегодня
13.10 |
На Чукотке добыли около 20 тонн золота
13.10 |
Участники российско-китайской научной экспедиции побывали в Амурской области
13.10 |
В Магаданской области автоматизируют 39 видов государственного контроля и надзора
13.10 |
25 тысяч россиян хотят получить "дальневосточный гектар"
13.10 |
Проведены аукционы на пользование рыбоводными участками на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2017, 11:15
Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 11:00
Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:40
Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:30
Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
статьи раздела
Финансы
25 Сентября 2017, 09:45
Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
25 Сентября 2017, 09:40 | Финансы |

"В портфеле банка финансирование внешнеэкономических сделок по экспорту занимает около 40%"

Дальневосточные импортеры и экспортеры найдут поддержку в Промсвязьбанке

Здесь и сейчас, практически в режиме реального времени, один из крупнейших частных банков страны использует современные инструменты международного финансирования, которые повышают конкурентоспособность дальневосточных компаний на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным Дальневосточного таможенного управления, объем экспорта товаров из Приморья по итогам января - июня 2017 года оценивается в $1 162 157,1 тыс., импорта - $1 778 600,6 тыс. Насколько сегодня наш бизнес готов в этом контексте к сложноструктурированным продуктам и сделкам, рассказывает региональный директор операционного офиса «Владивостокский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Солодушко.

- Сегодня конкуренция на банковском рынке очень высока, и на первый план в сфере международного финансирования выходит правильно подобранный продукт. Совместно с клиентом мы обсуждаем, какие продукты банка могут быть интегрированы в конкретную сделку и какие услуги будут ему интересны. Таким образом, мы получаем комплексное решение и чаще всего индивидуальное, которое способствует заключению выгодного контракта и оперативному проведению всех операций в его рамках. Поэтому в портфеле нашего офиса присутствуют договоры по финансированию сделок и на 10 млн рублей, и на 500 млн рублей. К слову, в портфеле банка финансирование внешнеэкономических сделок по экспорту занимает около 40%.

- Расскажите об актуальных инструментах поддержки импортеров, которыми пользуется Промсвязьбанк?

- Сейчас на первый план выходят наши уникальные продукты, одним из которых по праву считается импортный факторинг. Подобной услугой наши клиенты-импортеры пользуются на постоянной основе, а некоторые и вовсе отказываются от традиционного кредитования. Достаточно часто иностранные факторинговые компании из Японии и Китая (так называемые экспорт-факторы) выходят на ПСБ и предлагают организовать совместные сделки с приморскими импортерами. Компетенции, которыми обладает Промсвязьбанк, являющийся членом Всемирной факторинговой ассоциации (Factors Chain International), позволяют реализовать договоренности между нашими компаниями и зарубежными покупателями с выгодой для обеих сторон.

- Не секрет, что крупные компании- экспортеры уже сформировали определенные связи с иностранными контрагентами и их мало волнуют отсрочки платежа. Что в данном случае предлагает ваш банк?

- Часто возникает необходимость в увеличении объемов международного финансирования при отсутствии залога даже у крупных клиентов. В таких случаях Промсвязьбанк совместно с различными экспортными агентствами по страхованию сделок позволяет компаниям получить финансирование в необходимых объемах, например предэкспортное для закупки и производства сырья, оплаты издержек и т. д., с учетом субсидирования процентной ставки, а также возможности страхования клиентом предпринимательских рисков. В рамках работы Промсвязьбанк финансирует и зарубежные компании, желающие приобрести товары у наших поставщиков, а также дочерние российские компании, которые работают за рубежом. Мы финансируем сделки клиентов с компаниями из КНР, Южной Кореи, Японии и т. д.

- С учетом роста объемов импорта и экспорта товаров в Приморье, а также активности зарубежных партнеров часто ли возникает потребность в международных гарантиях?

- Международные гарантии от ПСБ позволяют получить отсрочку платежа у зарубежного контрагента. В данном случае срабатывают прямые гарантии от нашего банка в адрес иностранного поставщика товара, предоставляя отсрочку платежа и помогая провести сделку отечественному импортеру. Наши клиенты часто пользуются и контргарантиями, которые готовы предоставить банки-партнеры в адрес своего клиента. Например, ПСБ регулярно является гарантом сделок между российскими дочками крупнейших зарубежных компаний, таких как «Хейнекен» и т. п.

- С вашей точки зрения, увеличилось ли количество контрактов в национальных валютах?

- Не открою тайны, но доллар продолжает оставаться ключевой валютой международных контрактов. В то же время количество сделок между российскими компаниями - клиентами банка и их контрагентами из Китая, Республики Корея, Японии в юанях, вонах и иенах увеличилось в разы. Закономерно, что покрытие валютных рисков через хеджирование сегодня интересует компании все чаще, а банк имеет все возможности свести валютные риски клиента до минимума.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: Промсвязьбанк  АТР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика

Вкус жизни
25 Сентября 2017, 09:00
Байкеры Приморья о себе и своем увлечении Лето приморское еще хозяйничает, улицы городов наполняются звуком ревущих двигателей мощной двухколесной техники. В это время года байкеры становятся хозяевами дорог - их скорости и комфорту передвижения беззастенчиво завидуют автолюбители, стоящие на солнцепеке в пробках. О том, как зарождалось увлечение мотоциклами и почему сохранилось на долгие годы, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали байкеры Дальнего Востока.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
22 Сентября 2017, 16:02
"Звезду" в Приморье загрузят всем миром Вслед за "Роснефтью" в Большой Камень придут "Новатэк", "Лукойл", "Совкомфлот" и "Газпром"
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:42
Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:09
Квотное распутье Каких инвестиционных уловов ожидать от новых правил рыболовства
статьи раздела
Кадры
22 Сентября 2017, 14:19
И тысячи рабочих мест Предприятия Приморского края готовят кадры заранее
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика