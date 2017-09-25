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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
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"В портфеле банка финансирование внешнеэкономических сделок по экспорту занимает около 40%"
Здесь и сейчас, практически в режиме реального времени, один из крупнейших частных банков страны использует современные инструменты международного финансирования, которые повышают конкурентоспособность дальневосточных компаний на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
По данным Дальневосточного таможенного управления, объем экспорта товаров из Приморья по итогам января - июня 2017 года оценивается в $1 162 157,1 тыс., импорта - $1 778 600,6 тыс. Насколько сегодня наш бизнес готов в этом контексте к сложноструктурированным продуктам и сделкам, рассказывает региональный директор операционного офиса «Владивостокский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Солодушко.
- Сегодня конкуренция на банковском рынке очень высока, и на первый план в сфере международного финансирования выходит правильно подобранный продукт. Совместно с клиентом мы обсуждаем, какие продукты банка могут быть интегрированы в конкретную сделку и какие услуги будут ему интересны. Таким образом, мы получаем комплексное решение и чаще всего индивидуальное, которое способствует заключению выгодного контракта и оперативному проведению всех операций в его рамках. Поэтому в портфеле нашего офиса присутствуют договоры по финансированию сделок и на 10 млн рублей, и на 500 млн рублей. К слову, в портфеле банка финансирование внешнеэкономических сделок по экспорту занимает около 40%.
- Расскажите об актуальных инструментах поддержки импортеров, которыми пользуется Промсвязьбанк?
- Сейчас на первый план выходят наши уникальные продукты, одним из которых по праву считается импортный факторинг. Подобной услугой наши клиенты-импортеры пользуются на постоянной основе, а некоторые и вовсе отказываются от традиционного кредитования. Достаточно часто иностранные факторинговые компании из Японии и Китая (так называемые экспорт-факторы) выходят на ПСБ и предлагают организовать совместные сделки с приморскими импортерами. Компетенции, которыми обладает Промсвязьбанк, являющийся членом Всемирной факторинговой ассоциации (Factors Chain International), позволяют реализовать договоренности между нашими компаниями и зарубежными покупателями с выгодой для обеих сторон.
- Не секрет, что крупные компании- экспортеры уже сформировали определенные связи с иностранными контрагентами и их мало волнуют отсрочки платежа. Что в данном случае предлагает ваш банк?
- Часто возникает необходимость в увеличении объемов международного финансирования при отсутствии залога даже у крупных клиентов. В таких случаях Промсвязьбанк совместно с различными экспортными агентствами по страхованию сделок позволяет компаниям получить финансирование в необходимых объемах, например предэкспортное для закупки и производства сырья, оплаты издержек и т. д., с учетом субсидирования процентной ставки, а также возможности страхования клиентом предпринимательских рисков. В рамках работы Промсвязьбанк финансирует и зарубежные компании, желающие приобрести товары у наших поставщиков, а также дочерние российские компании, которые работают за рубежом. Мы финансируем сделки клиентов с компаниями из КНР, Южной Кореи, Японии и т. д.
- С учетом роста объемов импорта и экспорта товаров в Приморье, а также активности зарубежных партнеров часто ли возникает потребность в международных гарантиях?
- Международные гарантии от ПСБ позволяют получить отсрочку платежа у зарубежного контрагента. В данном случае срабатывают прямые гарантии от нашего банка в адрес иностранного поставщика товара, предоставляя отсрочку платежа и помогая провести сделку отечественному импортеру. Наши клиенты часто пользуются и контргарантиями, которые готовы предоставить банки-партнеры в адрес своего клиента. Например, ПСБ регулярно является гарантом сделок между российскими дочками крупнейших зарубежных компаний, таких как «Хейнекен» и т. п.
- С вашей точки зрения, увеличилось ли количество контрактов в национальных валютах?
- Не открою тайны, но доллар продолжает оставаться ключевой валютой международных контрактов. В то же время количество сделок между российскими компаниями - клиентами банка и их контрагентами из Китая, Республики Корея, Японии в юанях, вонах и иенах увеличилось в разы. Закономерно, что покрытие валютных рисков через хеджирование сегодня интересует компании все чаще, а банк имеет все возможности свести валютные риски клиента до минимума.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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