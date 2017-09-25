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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам
Граждане активно размещают средства во вклады. Для банковского сектора очень важно, чтобы складывающиеся тенденции укреплялись. Финансовые же учреждения, в свою очередь, готовы, с одной стороны, подстраиваться под спрос, с другой - последовательно улучшают сервис, становятся все более технологичными и удобными для клиентов с самыми разными запросами и уровнем финансовой грамотности.
О последних тенденциях в банковском бизнесе разговор с членом правления ПАО «Бинбанк» Алексеем ФАРАФОНТОВЫМ.
- Алексей, многие участники рынка говорят о том, что спрос населения на кредитные продукты понемногу растет. Так ли это и каковы предпосылки наметившегося оживления?
- Да, мы видим оживление на рынке, вызванное политикой Центробанка и ключевых игроков рынка. Регулятор снижает ключевую ставку, кредиты становятся доступнее, банки в целом предъявляют к клиентам более лояльные требования. Мы фиксируем рост количества заявок, люди по-прежнему берут кредиты на большие покупки, ремонт, отдых и строительство. Мы наблюдаем сезонную активность в сегменте кредитных карт, клиенты активно открывают лимиты перед отпусками. Отдельную лепту в рост объемов кредитования вносят и программы рефинансирования, при помощи которых банки сегодня конкурируют за качественных заемщиков.
- Означает ли это, что ставки продолжат снижаться до конца года?
- Сейчас получить нецелевой кредит можно по ставке 15-16% годовых, особенно если ты зарплатный клиент. Мы не исключаем, что снижение ставок продолжится до конца 2017 года. Вероятно, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. В этом случае снижение ставок в целом по рынку может составить от 1 до 1,5 процентных пунктов, что, в свою очередь, поможет банкам нарастить кредитные портфели. Еще в прошлом году в банковской системе наблюдалось снижение объемов кредитования. Однако с начала 2017 года по всей отрасли объем потребительских кредитов вырос на 2,7%, при этом ипотека - на 3%.
- Если посмотреть на рынок недвижимости, то объем предложения сегодня превышает спрос. Но люди все равно берут ипотечные кредиты. Какие перспективы у этого рынка?
- Дело в том, что потребность в отдельном жилье - одна из базовых в любые времена. А значит, спрос на ипотечные продукты будет оставаться стабильным. Ставки по ипотеке в целом по рынку опустились ниже докризисного уровня, теперь приобрести квартиру в кредит можно под 10-11% годовых. Модель сотрудничества банков и застройщиков в целом не изменилась, эти сегменты по-прежнему взаимодействуют и создают интересные предложения для клиентов. Так, например, при ипотеке в конкретных ЖК клиент может получить скидку в размере 10-15%, что зачастую является определяющим при выборе объекта.
- Для потенциальных заемщиков сейчас хороший период. А что касается вкладчиков?
- Если снижается ключевая ставка, то ставки по депозитам, как и ставки по кредитам, также неминуемо снижаются. Сейчас можно получить доходность в районе 8-8,5% годовых. Если вы располагаете определенным количеством свободных средств, то вклад лучше всего сделать сейчас, чтобы зафиксировать приемлемую доходность. К концу года ставки могу дополнительно снизиться. Полагаю, что не более чем на 1 процентный пункт.
- Уровень финансовой грамотности населения растет. Много ли среди ваших клиентов пенсионеров и людей старшего возраста? Насколько активно они пользуются банковскими продуктами?
- В настоящий момент Бинбанк обслуживает более 1 миллиона пенсионеров. Пожилые люди активно пользуются банковскими картами, получают на них пенсию, накапливают бонусы за безналичные траты и компенсируют совершенные покупки. Аудитория клиентов старшего возраста нам хорошо известна, и мы заинтересованы в работе с ней. Недавно мы запустили продукт по кредитованию неработающих пенсионеров и увеличили максимальный возраст заемщика на дату погашения кредита до 70 лет. В рамках нашего нового сервиса для пенсионеров «Забота» клиентам предоставляется возможность в режиме 24/7 обратиться на горячую линию за получением консультаций по юридическим, финансовым, медицинским и бытовым вопросам.
- По уровню дистанционных сервисов и финтех-оснащенности российские банки серьезно обгоняют зарубежные. Куда движется отрасль? Каких ждать новинок?
- Российский банковский сектор действительно отличается большим вниманием к финансовым технологиям и дистанционным сервисам. Да и российские клиенты уже привыкли к тому, что большая часть типовых услуг и продуктов банка им доступна через смартфон или планшет. Сегодня уже каждый седьмой вкладчик открывает депозит через интернет-банк, в то время как еще пару лет назад такой способ предпочитал каждый одиннадцатый клиент. Еще в прошлом году мы внедрили возможность оплачивать покупки и услуги при помощи смартфона. Кроме того, работаем над запуском пилотного проекта по идентификации клиентов в банкоматах по лицу. Основная цель - расширить возможности устройств самообслуживания по аутентификации клиентов. За этим будущее. В перспективе клиенты смогут совершать все основные операции через банкомат без карты.
- Как обстоят дела с кредитованием малого и среднего бизнеса?
- Сегодня мы видим, что деловая активность в сегменте МСБ несколько оживилась. Рост кредитования МСБ во многом зависит от состояния экономики, а также наличия программ господдержки - таких как «6,5». Такие программы позволяют малому и среднему бизнесу получать финансирование под невысокую ставку. К факторам, способствующим росту кредитования, относятся и другие виды государственных субсидий: послабления и льготы для бизнеса, в том числе «налоговые каникулы», снижение стоимости риска.
Но далеко не всегда клиентов интересует только цена. Количество клиентов МСБ, которые имеют кредит, не превышает 5% от всего пула. Основная доля клиентов используют банк для осуществления расчетных операций и размещения свободных денежных средств. Для них важна сервисная составляющая, а именно - омниканальность, наличие небанковских сервисов и услуг, страховые продукты, дистанционное обслуживание.
Досье «Дальневосточного капитала»: ПАО «Бинбанк» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар», одну из крупнейших в России, включающую промышленные, финансовые, банковские активы, активы в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, розничной торговли. Банк входит в топ-3 частных банков по активам, располагает широкой филиальной сетью - более 180 городов присутствия.
- Как вы оцениваете устойчивость банковской системы?
- Банковский рынок постепенно консолидируется и стабилизируется. Не только величина банка является одним из критериев его надежности. Также важно, когда банк является частью мощной группы, объединяющей различные активы. Такая структура позволяет диверсифицировать бизнес и сделать его более устойчивым. Бинбанк входит в состав одной из крупнейших на рынке промышленно-финансовых групп - «Сафмар». Группа объединяет как промышленные и финансовые активы, так и бизнес наших акционеров в сфере строительства, недвижимости, ретейла и прочих направлениях.
- Консолидация на банковском рынке - тренд последних лет, а Бинбанк - один из крупнейших игроков в этой области. Что это дает вам с точки зрения бизнеса?
- Крупные банки за счет объединений становятся еще сильнее, а параллельно рынок, благодаря эффективным действиям регулятора, очищается от слабых игроков, что способствует развитию здоровой конкуренции. На финансовом рынке остаются сильнейшие и самые надежные. Масштабы бизнеса - это очень важный критерий для клиента. Чем больше банк - тем более выгодные условия он может предложить. В том числе и по кредитам.
Что касается нас, то за последнее время мы объединили под брендом Бинбанка десять кредитных организаций. Ключевым событием стала успешная интеграция с МДМ Банком, которая позволила нам приобрести уникальный опыт, объединить лучшие практики двух банков с точки зрения обслуживания клиентов, разработки продуктов и инновационных сервисов.
Сегодня Бинбанк - один из крупнейших банков страны, обслуживающий клиентов по всей России - от Калининграда до Владивостока. Достигнув определенных масштабов, мы сфокусировались на совершенствовании продуктов и технологий. Мы строим универсальный банк, в котором клиент может получить любой финансовый продукт или услугу по оптимальной цене.
Юрий РОГОВ.
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