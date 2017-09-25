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25 Сентября 2017, 09:50 | Финансы

ВТБ сверил часы с Дальним Востоком

ВТБ извлек немалую пользу из участия в третьем Восточном экономическом форуме. В руководстве банка уже традиционно позиционируют крупнейшее международное и экономическое событие страны на Дальнем Востоке как определенный рубеж: команда ВТБ с успехом "отыграла" еще один год на самом отдаленном, но и самом перспективном в России деловом поле.

Все ли сложилось в бизнесе банка по сценарию, который определяли его акционеры и руководство? Как подстроить свои внутренние стандарты и продуктовую линейку под меняющиеся потребности дальневосточных компаний? Оценить: как вообще чувствует себя сегодня региональная экономика и в каких ее точках приложение сил банка ВТБ будет наиболее эффективно? Все эти вопросы были главной повесткой для делегации банка на ВЭФ.

За эти несколько дней руководством банка подписан ряд соглашений с администрациями дальневосточных регионов, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), а также крупнейшими компаниями.

«ДК» побывал на стенде банка ВТБ на площадке ВЭФ в тот момент, когда президент - председатель правления банка Андрей КОСТИН и генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ подписывали соглашение о расширении сотрудничества по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ДФО «Доступный кредит для МСП». Из соглашения следовало, что с учетом софинансирования со стороны банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит порядка 3 млрд рублей.

Как отметили участники форума, дело даже не в размере выделяемых средств, а в опыте совместной работы на Дальнем Востоке по упрощению малому и среднему бизнесу доступа к более дешевым финансовым ресурсам. В глобальном смысле это большой шаг в сотрудничестве по продвижению проектов регионального бизнеса: от малого - к среднему. Андрей Костин акцентировал внимание на заинтересованности банка ВТБ в развитии регионального бизнеса, а Алексей Чекунков эту обоюдную заинтересованность подтвердил примером. Накануне состоялась церемония ввода в эксплуатацию первой очереди маслоэкстракционного завода «Амурский» - резидента ТОР «Белогорск».

- Банк ВТБ сыграл ключевую роль в этом проекте, - говорит гендиректор ФРДВ. - Мы успешно прошли сложную дистанцию, научились вместе «толкать» новые крупные проекты на Дальнем Востоке. Очень важно, что наши позиции совпадают и в том, что нужно не забывать о бизнесах, которые находятся в начале пути. Энергичные люди составляют основу социальной материи Дальнего Востока, они создают здесь рабочие места. Будем поддерживать предприимчивых людей вместе.

Разговор о потребностях клиентов банка ВТБ, представителей малого и среднего бизнеса, о логике развития мер поддержки мы продолжили с руководителем департамента региональной сети - старшим вице-президентом ВТБ Русланом ЕРЕМЕНКО.

- Руслан Юрьевич, расширение сотрудничества с ФРДВ предусмотрено на сумму порядка 3 млрд рублей, а какие еще программы поддержки сейчас наиболее актуальны и востребованы?

- Мы постепенно наращиваем сотрудничество с ФРДВ, уже отработали первые 1,5 млрд рублей, о которых договаривались на питерском форуме, сейчас движемся дальше. Мы нашли сделки, которые будут профинансированы в рамках этого нового соглашения, даже здесь, на площадке ВЭФ, о таких проектах провели переговоры.

Вы, наверное, знаете, что банк ВТБ - один из самых активных участников «Программы 6,5», которую реализует Корпорация МСП. И в ней наша доля - более 50%. Мы продвигаем программу поддержки предприятий АПК, инициированную Минсельхозом РФ. В чем-то все эти программы пересекаются, хотя и имеют свою специфику. Мы смотрим на работу с малыми и средними предприятиями через призму участия во всех программах и хотим, чтобы для наших клиентов было доступно максимальное количество возможностей.

- Не случится ли так, что спрос на эти продукты потихоньку исчерпается? Вы удовлетворите существующие сегодня потребности активных предпринимателей и окажетесь перед фактом отсутствия хорошо проработанных проектов. Как вы видите эту динамику в перспективе?

- Мое мнение: программы поддержки для того и созданы, чтобы успешные результаты первых стимулировали других предпринимателей, повышали уверенность в собственных возможностях. Согласитесь, еще немало тех, кто оценивает себя как слишком маленький бизнес и боится делать следующие шаги. Ровно таким путем мы шли с Корпорацией МСП. Изначально участниками программы себя видели только предприятия со стабильно растущей выручкой, можно сказать верхний сегмент среднего бизнеса. Сейчас банки уже прорабатывают очень широкий спектр предпринимательских проектов в рамках программ господдержки.

Но такая ситуация не будет вечной, проекты должны развиваться, а следовательно, необходимо трансформировать существующие меры поддержки, создавать другие механизмы, расширять цели. Сегодня в приоритете инвестиционное кредитование, и планируется, что «Программа 6,5» будет направлена главным образом на высокотехнологичные отрасли. Это правильно: мы наполнили бизнес оборотными средствами, типовыми проектами, теперь нужно двигаться дальше - в сторону отраслей, где у нас еще большой потенциал для роста. Мы обсуждали на ВЭФ эту тему с командой Корпорации МСП и пришли к выводу, что сегодня необходимо сформулировать новые законодательные инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. И банк ВТБ готов здесь участвовать на уровне экспертизы.

- Дальний Восток - территория приграничная. Наше будущее - это экспортное производство, внешняя торговля… Какие здесь передовые предложения у ВТБ?

- Расширение экспорта - это важный драйвер. Активно растет число отраслей, где мы работаем на мировом уровне. Знаете, сколько в сельском хозяйстве качественной продукции появляется? По свинине, куриному мясу, яйцу страна приблизилась к полному обеспечению своего спроса. Далее - фармацевтика: все ведущие производители пошли в Россию, можно вести речь о создании фармацевтических кластеров. Рыбодобыча: сейчас пришло время вкладываться в корабли. Здесь, на ВЭФ, мы встречались с Преображенской базой тралового флота, «Доброфлотом»: наши клиенты хотят строить суда и получать под них новые квоты. ВТБ имеет опыт работы и в этой области.

- Банк ВТБ на Дальнем Востоке практически во всех сегментах рынка демонстрирует хороший рост. Скажите, как это понимать: экономика у нас так поднимается или это банк внутри себя что-то «подкрутил», улучшил работу своих подразделений? Как вы оцениваете состояние региональной экономики?

- Большие плоды дает работа над качеством портфеля, взаимодействие с проблемными заемщиками. Уже с прошлого года мы наблюдаем рост выручки, в этом году его динамика увеличилась. За счет чего? Первое, что приходит в голову, - инфляция, но она под контролем, не сильно растет и не такая большая. Второе - это, конечно, рост объемов производства. И это абсолютно точно: он идет практически во всех отраслях российской экономики, в некоторых особенно хорошая динамика - это, например, сельское хозяйство, где сегодня двукратный рост, пищевая промышленность, фармацевтика, ряд других.

На Дальнем Востоке такие же тенденции, как и в целом по России. Мы накануне собрали во Владивостоке руководителей наших подразделений из всех регионов ДФО и попытались в рабочем порядке посмотреть на динамику роста региональной экономики и нашего кредитного портфеля. Эти показатели коррелируют по всем регионам. Кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса на Дальнем Востоке у нас сегодня более 40 млрд рублей. Драйверы роста - опять же те программы, о которых мы говорили, благодаря им процентные ставки стали очень лояльными для бизнеса: 5,1% для сельского хозяйства, 9,6-10,6% в рамках программы Корпорации МСП, такие же условия по ФРДВ. Это уже волне «подъемные» деньги для клиентов.

У нас есть планы «подкрутить» и свою систему управления, сделать ее более эффективной, приблизив центры принятия решений к регионам. Это может быть единый дальневосточный центр управления средним бизнесом, у которого будут очень широкие компетенции и полномочия по работе с МСБ, и эту профессиональную команду будут привлекать все регионы Дальнего Востока.

Плюс в сегменте среднего бизнеса мы намерены внедрить механизм отраслевых команд. Такая практика давно существует в ВТБ для крупного бизнеса. Считалось, что у среднего бизнеса достаточно простые запросы, он потребует традиционные инструменты. Но сегодня мы убеждаемся, что и этот сегмент нуждается в нестандартных продуктах и сложноструктурированных сделках, а для этого необходим в том числе и глубокий отраслевой анализ.

И такой опыт у нас уже в регионе есть. Мы, например, участвовали в открытии гранильной фабрики во Владивостоке, предварительно подписали соглашение о развитии сотрудничества с ООО «С.Д.Даймонд», входящим в KGK Group, которая является глобальным игроком на рынке бриллиантов. Мы намерены использовать в этом сотрудничестве самый широкий спектр банковских инструментов. Ранее ВТБ одобрил российскому дивизиону международной Группы KGK документарный лимит, в том числе для выдачи гарантий в пользу компании «АЛРОСА», основного поставщика алмазов для Группы KGK в России. Первая сделка состоялась. ООО «С.Д.Даймонд» является резидентом свободного порта Владивосток - это хороший пример того, как средний бизнес интегрировался в глобальную мировую группу.

Я могу привести еще целый ряд проектов на Дальнем Востоке, которые сегодня реализуются в рамках льготных режимов ТОР и СПВ и где банк выступает финансовым партнером. Это строительство береговой рыбопереработки, обновление судов, создание логистических центров и холодильных мощностей. Я думаю, новые экономические стимулы, появившиеся на Дальнем Востоке, плюс программы поддержки малого и среднего бизнеса сделали свое дело. Уже сегодня региональная экономика демонстрирует гораздо более существенный рост по сравнению с другими территориями страны. И эта тенденция только набирает обороты.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: ВЭФ  ВТБ 


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