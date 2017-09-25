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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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МСП Банк ускоряет развитие Дальнего Востока
МСП Банк - единственный российский государственный банк, специализирующийся только на поддержке малого и среднего бизнеса, - приступил к созданию сети подразделений на Дальнем Востоке. Среди приоритетов банка - кредитование резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, бизнес-проектов на приграничных территориях и обладателей «дальневосточного гектара».
О перспективах и преимуществах кредитных продуктов МСП Банка, созданных специально для Дальнего Востока, «Дальневосточному капиталу» рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ.
- Дмитрий Ярославич, с момента открытия отделений МСП Банка во Владивостоке и Хабаровске прошло несколько дней. Понятно, что делать выводы еще рано, и все же спрошу: видите ли вы заинтересованность предпринимателей Дальнего Востока в кредитных продуктах МСП Банка? Есть ли среди обратившихся в банк резиденты ТОРов, свободного порта и обладатели «дальневосточного гектара»?
- Мы очень довольны стартом своей работы на Дальнем Востоке. Подразделения МСП Банка открылись в Приморском и Хабаровском краях совсем недавно, но мы уже видим результаты: за несколько дней одобрен первый кредит по новому продукту «Дальневосточный гектар». Его получателем стал индивидуальный предприниматель из Хабаровского края, который собирается построить рекреационный комплекс на полученном им гектаре. Это то, чего мы и хотели: буквально в конце августа мы разработали кредитные продукты, и уже неделю спустя они активно выдаются!
Преимущество наших кредитных продуктов, разработанных специально для Дальнего Востока, - это, в первую очередь, ставка ниже 10% как для малого, так и для среднего бизнеса. А предусмотренные нашими программами сроки кредитования от 3 до 7 лет позволяют реализовать крупный инвестиционный проект. Поэтому уже сейчас наши представительства в Хабаровске и Владивостоке отмечают большое количество заявок как от обладателей «дальневосточных гектаров», так и по проектам, связанным с территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток.
Кроме того, в офисах МСП Банка на Дальнем Востоке представителям малого и среднего бизнеса будет доступна стандартная линейка банковских продуктов. Это кредиты на различные цели, в том числе в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, а также гарантии в рамках Национальной гарантийной системы и федеральных законов №223 и №44. На мой взгляд, интересными для дальневосточников, помимо «специальных» кредитных продуктов, могли бы быть программы кредитования для поддержки женского предпринимательства.
- В чем преимущества продуктов МПС Банка для субъектов МСП, которым необходимо пополнить оборотные средства? Каковы преимущества кредитования в МСП Банке для участников госзакупок?
- Ключевое преимущество любого кредита по сравнению с другими - это процентная ставка. Безусловно, очень важны скорость выдачи кредита, а также количество документов, необходимых для рассмотрения заявки.
На сегодняшний день кредитные ставки МСП Банка для предпринимателей начинаются от 8,9%. Стандартная ставка по оборотным кредитам составляет 9,6-10,6%. Предприниматели, имеющие представление о рыночных ставках, уже оценили выгоду - эти продукты МСП Банка пользуются устойчивым спросом.
- Как строится работа МСП Банка с партнерами в Дальневосточном регионе?
- У МСП Банка есть несколько типов партнеров. Это банки региона, которые реализуют агентские функции либо вместе с нами участвуют в двухуровневой системе кредитования МСП. Банки-агенты реализуют наши кредитные продукты, в том числе новые продукты специально для Дальнего Востока. Кроме того, среди наших партнеров есть региональные гарантийные организации: мы вместе формируем перечень проектов, вместе кредитуем проекты, которые таким образом получают дополнительную гарантию. Есть постоянно работающие в регионе агенты по поиску кредитных заявок.
Очень активно мы взаимодействуем и с администрациями всех регионов Дальнего Востока. В ходе Восточного экономического форума мы подписали целый ряд соглашений, которые направлены на расширение присутствия МСП Банка в регионе и содействие этому со стороны администраций.
- Предусмотрена ли проверка целевого использования кредитных средств получателями кредитов МСП Банка по пониженным «дальневосточным» ставкам?
- Предприниматель при подаче заявки на кредит предоставляет бизнес-план и затем по нему отчитывается. Помочь в оформлении эффективного бизнес-плана предпринимателям призвана онлайн-платформа «Бизнес-навигатор МСП». Это очень важный проект, который реализуется Корпорацией МСП. Благодаря «Бизнес-навигатору» у предпринимателей есть доступ к бизнес-планам по типовым проектам.
Кроме того, МСП Банк активно создает удаленные рабочие места, которые также позволяют нам отслеживать целевое использование кредитных средств. Такие рабочие места будут открыты во всех субъектах Дальнего Востока. Это ускорит принятие решений по кредитным заявкам, создаст возможность кредитовать серьезные проекты в сфере высоких технологий, повысить узнаваемость банка и его кредитных продуктов.
- Что будет в случае, если прокредитованный МСП Банком проект застопорится в силу не зависящих от инвестора обстоятельств - например, из-за неготовности инфраструктуры для ТОР? Как тогда будут решаться вопросы, связанные с исполнением заемщиком своих обязательств по кредиту?
- История взаимоотношений банка и заемщика не всегда вписывается в договор, который был изначально подписан. Жизнь может внести коррективы, и в случае форс-мажорных обстоятельств МСП Банк достаточно гибко работает со своими клиентами. Мы принимаем решения в рамках логики и здравого смысла, и если по объективным причинам финансовое положение заемщика временно ухудшилось, мы готовы пойти ему навстречу.
- Существует ли разница в условиях выдачи кредитов для состоявшихся субъектов МСП и для стартапов?
- Сегодня кредитная история заемщика играет очень большую роль. Банки очень внимательно смотрят, как заемщик вел себя с другими кредитными организациями, какое впечатление он оставил о своей работе. Постепенно вся эта информация диджитализируется, и для проверки качества заемщика требуется все меньше времени. В этом контексте МСП Банк абсолютно не отличается от других крупных банков страны: мы работаем с большим количеством данных для ускоренного рассмотрения кредитных заявок. У МСП Банка есть все необходимые инструменты для того, чтобы проанализировать и понять заемщика, его финансовое положение.
- Консультирует ли МСП Банк начинающих предпринимателей по вопросам развития бизнеса и получения мер государственной поддержки?
- Как я уже сказал, Корпорацией МСП разработана и внедряется очень важная платформа - «Бизнес-навигатор МСП», позволяющая либо расширить уже существующий бизнес, либо открыть новый. Со своей стороны МСП Банк активно способствует распространению информации о преимуществах этого портала и регистрации на нем малых и средних предприятий. Эта работа ведется вместе с нашими партнерами - банками, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми организациями. Я уверен, что через некоторое время «Бизнес-навигатор МСП» станет незаменимым для каждого российского предпринимателя.
- Представители каких отраслей экономики наиболее часто обращаются за предоставлением кредитов в МСП Банк?
- На данном этапе среди заемщиков больше всего представлены предприятия перерабатывающей отрасли. В то же время МСП Банк фокусируется на поддержке инновационных проектов, особенно проектов на территориях опережающего развития, которые уже воспользовались государственной поддержкой в части внедрения новых технологий.
- Каковы итоги работы МСП Банка по реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году?
- По данным на 1 сентября, мы поддержали малый и средний бизнес на более чем 88 млрд рублей, сюда входит и прямое кредитование, и гарантии, и финансирование по двухуровневой системе через банки-партнеры.
Убежден, что создание нами удаленных рабочих мест, совместная работа с Корпорацией МСП по наращиванию объемов поддержки через «Бизнес-навигатор», создание специальных кредитных продуктов позволят нам по итогам 2017 года существенно увеличить объемы поддержки малого и среднего бизнеса.
Досье «Дальневосточного капитала»: Акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). По состоянию на 1 августа 2017 года уставный капитал МСП Банка составил 19,24 млрд рублей, работающие активы - 115,45 млрд рублей. В сентябре 2017 года подразделения МСП Банка открылись в крупных городах Дальневосточного федерального округа - Хабаровске и Владивостоке. В ходе третьего Восточного экономического форума МСП Банком заключены соглашения об открытии офисов кредитной организации в остальных регионах Дальнего Востока. Открыть подразделения планируется до конца года.
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