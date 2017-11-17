|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Декабря, 12:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Венгерский банк с русским характером
Принадлежность к одной из самых больших финансовых групп, занимающей очень сильные позиции в Центральной и Восточной Европе и представленной в девяти странах, - это серьезное преимущество. Но не единственное. За свою многолетнюю историю бренд ОТП стал хорошо известен в Европе как символ качества и надежности в сочетании с инновациями. На российском рынке АО «ОТП Банк» также из года в год усиливает свои позиции.
- Как известно, АО «ОТП Банк» - банк с венгерским капиталом. Можно сказать, что это обстоятельство накладывает ответственность на коллектив, влияет на результаты работы?
- Наши сотрудники очень ценят возможность быть частью коллектива в компании с мировым именем. Каждому из нас приятно осознавать, что слаженные действия всей большой команды АО «ОТП Банка» приносят свои положительные результаты. Так, к примеру, на Дальнем Востоке, благодаря общим усилиям, за 9 месяцев текущего года мы увеличили объем выдаваемых кредитов на 30%, нарастили объем среднедневных остатков на счетах юридических лиц на 170%, успешно продолжили перезапуск продаж кредитных карт, начатый в 2016 году. В целом, в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО, прибыль Группы в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 9 месяцев 2017 года составила 4,5 млрд рублей, что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Недавно международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинг устойчивости нашего банка в сторону повышения - до уровня bb-, сохранив при этом рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на прежнем уровне BB. Одновременно с нами рейтинги были пересмотрены и у ряда других банков, но среди них у АО «ОТП Банка» самый высокий уровень основного капитала, рассчитанный в соответствии с методологией Fitch. Это тоже одно из наших преимуществ.
- Сейчас в экономике мы наблюдаем процесс стабилизации, что находит отражение в увеличении числа кредитных программ банков, расширении продуктового ряда в целом. Как с этим обстоят дела в АО «ОТП Банке»?
- На протяжении этого года мы также обновляли кредитную линейку. Для всех клиентов, соблюдающих платежную дисциплину, банк предлагает новые условия кредита наличными - «ОТП Отличный». Теперь получить кредит можно по сниженной ставке, а максимальную сумму кредита при этом можно увеличить. Данное предложение адресовано не только действующим клиентам банка, но и так называемым клиентам «с улицы».
Также хочется отметить, что АО «ОТП Банк» входит в ТОП-50 банков по привлечению депозитов физических лиц по версии ИД «КоммерсантЪ», а это значит, что люди нам доверяют. С октября мы предлагаем клиентам новый вид вклада, в котором объединены возможность получения высокого дохода по вкладу и дополнительная защита жизни и здоровья клиента благодаря полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Одним из преимуществ нового вклада «Двойная выгода плюс» является повышенная ставка. Полис ИСЖ включает в себя не только страховую часть (страхование жизни и здоровья), но и инвестиционную составляющую - средства вкладываются в акции и облигации, что позволяет нашим клиентам получать дополнительный доход.
Ни для кого не секрет, что все больше людей пользуются банковскими картами. О востребованности карт как платежного инструмента говорят высокие темпы роста безналичных операций по картам, которые сохраняются на протяжении уже нескольких лет. Именно поэтому мы изучили потребности наших клиентов и разработали два новых продукта. Первый предназначен для аудитории, которая по каким-то причинам боится или не умеет пользоваться картами - «Понятная карта». Это своего рода мостик, перекинутый между обычным «револьверным» кредитом и кредитной картой. Расчеты по ней просты и понятны.
Второй продукт называется «Домашняя карта», ее изюминкой является кэшбэк с покупок. С ее помощью очень выгодно совершать покупки в продуктовых магазинах.
Для людей пенсионного возраста совсем скоро мы планируем выпуск пенсионной карты «Счастливое время» на базе национальной платежной системы «Мир», с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью получения дохода на остаток собственных денежных средств.
- Какие продукты доступны для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока из линейки АО «ОТП Банка»?
- Хочется отметить, что банк в 2017 году много внимания уделял усовершенствованию сервисов и продуктового ряда для малого бизнеса. Мы в полной мере можем называть себя банком с набором решений, отвечающих основным потребностям бизнеса.
Сегодня ведение расчетного счета стало еще более удобным и понятным. Появилась возможность получить номер счета бесплатно и буквально за минуту.
Дальневосточный филиал АО «ОТП Банка» был выбран в качестве «пилотного» для запуска нового автоматизированного процесса открытия счетов. Это стало возможным благодаря переходу на новую платформу, которая обеспечивает рассмотрение заявок на открытие счета за один рабочий день. Я с уверенностью могу сказать, что данный процесс отлично работает, и мы действительно можем открыть расчетный счет за один день.
С июля мы предложили своим клиентам простое и удобное в использовании мобильное приложения для юридических лиц и предпринимателей. Мобильный банк «ОТПбизнес» позволил увеличить скорость доступа клиентов к информации, оперативно взаимодействовать с банком и своими контрагентами и, главное, управлять своим бизнесом без персонального компьютера.
И, конечно же, долгожданный новый продукт - овердрафт, который позволит нашим клиентам малого бизнеса закрывать кассовые разрывы и платить всегда вовремя, даже при длительной отсрочке покупателям или заблаговременной предоплате поставщикам. При этом воспользоваться кредитом просто - банк автоматически исполняет платежное поручение в пределах лимита при нехватке собственных средств.
- Какие ваши ожидания от следующего года?
- В следующем году мы планируем выйти на рынок с новыми продуктовыми предложениями, в том числе и для малого бизнеса. Есть планы по запуску кредитов на оборотные средства, инвесткредитов на развитие бизнеса, полной линейки банковских гарантий.
- Бизнес без риска. Реальность?
- Правление банка "Восточный" возглавил выходец из "Русского стандарта"
- В Альфа-Банк перешел менеджер из "Открытия"
- Венгерский банк с русским характером
- В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП
- Центробанк примеряет на себя функции АСВ
- Промсвязьбанк запустил новую и удобную функцию мобильного банка "Мой Бизнес" - "Турбоденьги"
- Счет эскроу - гарантия безопасной сделки
- Телемедицина в страховании
- Льготный кредитный продукт разработан для МСП в ТОР и свободном порту Владивосток
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.