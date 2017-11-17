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25 Декабря 2017, 09:00 | Финансы |

Венгерский банк с русским характером

О том, каких принципов в работе придерживается АО "ОТП Банк" на Дальнем Востоке и какие продукты готов предложить частным клиентам и бизнесу, рассказывает на страницах "Дальневосточного капитала" директор филиала "Дальневосточный" АО "ОТП Банк" Ася СЫСОЕВА.

Принадлежность к одной из самых больших финансовых групп, занимающей очень сильные позиции в Центральной и Восточной Европе и представленной в девяти странах, - это серьезное преимущество. Но не единственное. За свою многолетнюю историю бренд ОТП стал хорошо известен в Европе как символ качества и надежности в сочетании с инновациями. На российском рынке АО «ОТП Банк» также из года в год усиливает свои позиции.

- Как известно, АО «ОТП Банк» - банк с венгерским капиталом. Можно сказать, что это обстоятельство накладывает ответственность на коллектив, влияет на результаты работы?

- Наши сотрудники очень ценят возможность быть частью коллектива в компании с мировым именем. Каждому из нас приятно осознавать, что слаженные действия всей большой команды АО «ОТП Банка» приносят свои положительные результаты. Так, к примеру, на Дальнем Востоке, благодаря общим усилиям, за 9 месяцев текущего года мы увеличили объем выдаваемых кредитов на 30%, нарастили объем среднедневных остатков на счетах юридических лиц на 170%, успешно продолжили перезапуск продаж кредитных карт, начатый в 2016 году. В целом, в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО, прибыль Группы в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 9 месяцев 2017 года составила 4,5 млрд рублей, что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Недавно международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинг устойчивости нашего банка в сторону повышения - до уровня bb-, сохранив при этом рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на прежнем уровне BB. Одновременно с нами рейтинги были пересмотрены и у ряда других банков, но среди них у АО «ОТП Банка» самый высокий уровень основного капитала, рассчитанный в соответствии с методологией Fitch. Это тоже одно из наших преимуществ.

- Сейчас в экономике мы наблюдаем процесс стабилизации, что находит отражение в увеличении числа кредитных программ банков, расширении продуктового ряда в целом. Как с этим обстоят дела в АО «ОТП Банке»?

- На протяжении этого года мы также обновляли кредитную линейку. Для всех клиентов, соблюдающих платежную дисциплину, банк предлагает новые условия кредита наличными - «ОТП Отличный». Теперь получить кредит можно по сниженной ставке, а максимальную сумму кредита при этом можно увеличить. Данное предложение адресовано не только действующим клиентам банка, но и так называемым клиентам «с улицы».

Также хочется отметить, что АО «ОТП Банк» входит в ТОП-50 банков по привлечению депозитов физических лиц по версии ИД «КоммерсантЪ», а это значит, что люди нам доверяют. С октября мы предлагаем клиентам новый вид вклада, в котором объединены возможность получения высокого дохода по вкладу и дополнительная защита жизни и здоровья клиента благодаря полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Одним из преимуществ нового вклада «Двойная выгода плюс» является повышенная ставка. Полис ИСЖ включает в себя не только страховую часть (страхование жизни и здоровья), но и инвестиционную составляющую - средства вкладываются в акции и облигации, что позволяет нашим клиентам получать дополнительный доход.

Ни для кого не секрет, что все больше людей пользуются банковскими картами. О востребованности карт как платежного инструмента говорят высокие темпы роста безналичных операций по картам, которые сохраняются на протяжении уже нескольких лет. Именно поэтому мы изучили потребности наших клиентов и разработали два новых продукта. Первый предназначен для аудитории, которая по каким-то причинам боится или не умеет пользоваться картами - «Понятная карта». Это своего рода мостик, перекинутый между обычным «револьверным» кредитом и кредитной картой. Расчеты по ней просты и понятны.

Второй продукт называется «Домашняя карта», ее изюминкой является кэшбэк с покупок. С ее помощью очень выгодно совершать покупки в продуктовых магазинах.

Для людей пенсионного возраста совсем скоро мы планируем выпуск пенсионной карты «Счастливое время» на базе национальной платежной системы «Мир», с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью получения дохода на остаток собственных денежных средств.

- Какие продукты доступны для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока из линейки АО «ОТП Банка»?

- Хочется отметить, что банк в 2017 году много внимания уделял усовершенствованию сервисов и продуктового ряда для малого бизнеса. Мы в полной мере можем называть себя банком с набором решений, отвечающих основным потребностям бизнеса.

Сегодня ведение расчетного счета стало еще более удобным и понятным. Появилась возможность получить номер счета бесплатно и буквально за минуту.

Дальневосточный филиал АО «ОТП Банка» был выбран в качестве «пилотного» для запуска нового автоматизированного процесса открытия счетов. Это стало возможным благодаря переходу на новую платформу, которая обеспечивает рассмотрение заявок на открытие счета за один рабочий день. Я с уверенностью могу сказать, что данный процесс отлично работает, и мы действительно можем открыть расчетный счет за один день.

С июля мы предложили своим клиентам простое и удобное в использовании мобильное приложения для юридических лиц и предпринимателей. Мобильный банк «ОТПбизнес» позволил увеличить скорость доступа клиентов к информации, оперативно взаимодействовать с банком и своими контрагентами и, главное, управлять своим бизнесом без персонального компьютера.

И, конечно же, долгожданный новый продукт - овердрафт, который позволит нашим клиентам малого бизнеса закрывать кассовые разрывы и платить всегда вовремя, даже при длительной отсрочке покупателям или заблаговременной предоплате поставщикам. При этом воспользоваться кредитом просто - банк автоматически исполняет платежное поручение в пределах лимита при нехватке собственных средств.

- Какие ваши ожидания от следующего года?

- В следующем году мы планируем выйти на рынок с новыми продуктовыми предложениями, в том числе и для малого бизнеса. Есть планы по запуску кредитов на оборотные средства, инвесткредитов на развитие бизнеса, полной линейки банковских гарантий.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: банки  ОТП Банк 


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