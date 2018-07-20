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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 06 Августа, 04:00 |
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Дальневосточники полюбили онлайн-вклады
«С каждым днем Сбербанк становится все более мобильным банком, обеспечивая клиентам круглосуточный доступ к самостоятельному управлению своими финансами с любого устройства, подключенного к Интернету, - рассказывает Евгений Титов, председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - Вклад можно открыть в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн», в том числе в мобильном приложении для смартфонов, а также в банкомате. Технология позволяет не только открывать вклады, но и пополнять их и при необходимости переводить денежные средства со вклада на карту».
Вместе с тем большой популярностью пользуются и традиционные банковские вклады. С начала 2014 года объем привлеченных средств дальневосточников в Сбербанке увеличился на 21,2 млрд рублей и превысил 322,9 млрд рублей.
Напоминаем, что с 18 декабря 2014 год Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам для физических лиц. По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), максимальное повышение процентных ставок составило 1,95 п. п. в долларах США и евро.
По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания Сбербанка («Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), максимальное повышение процентных ставок составило 0,75 п. п. в рублях, 1,95 п. п. в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй») до 1,05 п. п. в рублях, 0,25 п. п. в долларах США и евро.
Кроме того, Сбербанк увеличил процентные ставки по премиальным вкладам для состоятельных клиентов.
По вкладам, открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер», - «Особый Пополняй» и «Особый Управляй» - максимальное повышение процентных ставок составило 2 п. п. в рублях, 3,55 п. п. в долларах США и евро, по вкладу «Премьер Сохраняй» (для клиентов Московского банка) максимальное повышение процентных ставок составило в рублях 0,75 п. п.
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