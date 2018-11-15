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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Страховой рынок Дальнего Востока пережил год непредвиденных потерь
В прошлом году в ДФО работали, согласно данным Службы Банка России по финансовым рынкам, 19 региональных компаний, из которых 3 брокерских и 5 медицинских. Наименьшие потери пришлись на Хабаровский край, где продолжают работать 7 местных страховщиков, включая одну медицинскую компанию.
Регионалы меняют стратегию
Впрочем, в ближайшее время число местных компаний все же уменьшится. Правда, на этот раз никаких существенных изменений на рынке, очевидно, не последует, поскольку перемены коснутся только одного региона - Якутии. В прошлом году было объявлено о слиянии двух якутских компаний: РСК «СТЕРХ» и медицинской страховой компании ОАО ГСМК «Сахамедстрах». В Республике Саха (Якутия) будет создана в этом году страховая группа «Стерх-Сахамедстрах», а на страховом рынке Дальнего Востока появиться впервые за последние годы новый региональный бренд.
В общем-то, это событие, по большому счету, не стало полной неожиданностью. Еще несколько лет тому назад, когда один за другим уходили с рынка региональные страховщики, ходили разговоры о намерении РСК «СТЕРХ» приобрести одну из хабаровских компаний. Но до сделки тогда дело не дошло, а ускорившийся в связи с изменившимися требованиями к уставным капиталам процесс концентрации страхового рынка продолжался в основном в одном направлении: исчезавшие дальневосточные компании меняли свои бренды на федеральные. Теперь же тенденция укрупнения страховщиков коснулась непосредственно и региональных компаний.
Процесс приобретения региональных страховых компаний крупными федеральными игроками сопровождался изменениями и на самом рынке. Кроме того, в последние годы довольно активно менялась клиентская база местных страховщиков. Часть дальневосточных компаний-клиентов местных страховщиков вошла в структуры крупных федеральных холдингов. Значительная доля сделок по продажам страховок перешла из региональных офисов в московские. Решения о страховании имущества, сотрудников, ДМС, транспорта, ОСАГО и др. принимаются теперь в Москве, и потоки уходят туда же, отмечают в местных компаниях. В этой ситуации оставшиеся на рынке региональные страховщики вынуждены были менять свою стратегию.
«Многие годы наша компания была ориентирована на корпоративное страхование, нашими основными клиентами всегда были предприятия и компании транспортного сектора экономики, - говорит директор департамента регионального развития СК «Дальакфес» Михаил МИСЬКОВ. - В последние годы было принято решение об изменении стратегии работы на страховом рынке Дальнего Востока, с ориентацией на розничный сегмент. Разработаны и внедрены страховые продукты, ориентированные на потребности страховой защиты жителей Дальнего Востока. Имея долгосрочный опыт обслуживания корпоративных клиентов, мы успешно применяем его в предоставлении страховой защиты физическим лицам. Объем продаж в СК «Дальакфес» за 2013 г. увеличился почти в 2 раза».
В некоторых случаях стратегию меняли кардинально. Например, хабаровская СК «Спектр Авиа С», чья деятельность раньше была сосредоточена в значительной степени на страховании авиационных рисков, перевела свой портфель в СК «Гелиос». Сейчас же, сменив название на СК «Резерв», она перешла в другой сегмент рынка.
«Мы ориентированы на сегмент банкострахования, - говорит генеральный директор ЗАО СК «Резерв» Елена БРОДЯГИНА. - Поскольку в принципе сконцентрированы на высокомаржинальном виде страхования, то каких-то потрясений в ушедшем году не испытали. У нас довольно высокие темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, когда мы начинали работать и портфель был чистый. В следующем году в связи с тем, что рынок розничного кредитования будет показывать снижение темпов прироста, ожидается и снижение темпов в банкостраховании. Но тем не менее расти будем».
На пороге кризиса
Прошлый год, по мнению экспертов, был непростым для страхового рынка, причем настолько, что это дало повод говорить о надвигающемся системном кризисе в автостраховании. Основная проблема связана с тарифами по ОСАГО. И без того непростую ситуацию усложнило решение Верховного суда о распространении закона о защите прав потребителей на правоотношения по ОСАГО. В итоге страховщики отметили рост убыточности в 2013 году.
«Весь прошлый год так активно обсуждавшееся решение по увеличению лимитов ответственности и корректировке тарифов было перенесено на 2014 год, - говорит заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Николай НИКОЛЕНКО. - Страховщики во главе с РСА настаивают на том, что при росте страховых сумм необходимо проводить корректировку тарифов, в противном случае рынок ОСАГО будет крайне убыточным для страховщиков. Эта проблема касается не только Дальнего Востока, но и России; кстати, именно Камчатский край занимает первое место по убыточности ОСАГО из всех регионов страны. Так, за 2013 год выплаты по ОСАГО увеличились на 26%. Это в основном было связано с распространением закона о защите прав потребителей на ОСАГО и, соответственно, ростом судебного взыскивания штрафов, компенсации морального вреда и пени. Это еще одна «головная боль» страхового рынка».
Убыточность по ОСАГО на Камчатке, по данным ряда СМИ, в 2013 году составила свыше 90%. Страховщики связывают это с долгой камчатской зимой, на которую приходится наибольшее количество аварий. За оплатой ремонта авто по ОСАГО в этом регионе обращаются 120-140 человек в неделю. Это привело к тому, что некоторые федеральные страховщики ограничили там выдачу полисов. Правда, пока Камчатский край остается единственным дальневосточным регионом с такими высокими показателями по убыточности.
В то же время высокую убыточность отметили и другие дальневосточные регионы. В Магаданской области, например, по словам директора филиала «Росгосстраха», причина в активизации так называемых представителей страхователей, т. е. схем посредников-автоюристов, зарабатывающих, манипулируя законодательством, на дополнительных страховых выплатах после решений судов. Высокая активность бизнеса автоюристов отмечена и в Амурской области, также попавшей в перечень регионов с высокой убыточностью. В то же время региональные страховщики не отмечают роста убыточности. На Дальнем Востоке работают три местные компании, являющиеся членами Российского союза автостраховщиков: якутская «СТЕРХ», приморская «Дальакфес» и хабаровская «Дальлесстрах». По данным компании «Дальлесстрах», убыточность сохраняется в рамках прошлых лет.
Большой шаг
И все же главным страховым событием на Дальнем Востоке в прошлом году было масштабное наводнение. Именно оно заставило вновь обратить внимание законодателей на некоторые нерешенные вопросы, прежде всего, страхования жилья. Сегодня, отмечают страховщики, уровень проникновения этого вида страхования крайне низок - от 3,7 до 5% по стране. Обсуждение возможности введения обязательного страхования жилья было возобновлено еще после наводнения в Крымске, когда государство так же, как и в случае наводнения на Дальнем Востоке, почти все выплаты по ущербу, нанесенному стихией жилью граждан, взяло на себя. Но тогда дальше разговоров решение вопроса не продвинулось. Сегодня же подготовлен и проходит согласование проект закона об оказании помощи гражданам, чье имущество было утрачено во время пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, уже получивший положительные отклики страховщиков.
«Буквально на днях Министерство финансов внесло в правительство документ, который предполагает поэтапное сокращение финансовой помощи от государства пострадавшим в результате ЧС, - говорит заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Николай Николенко. - Полное возмещение смогут получить только те граждане, которые застраховали свое имущество. Как мы уже говорили, добиться полного охвата вряд ли получится в силу причин экономического, географического и психологического свойства. С другой стороны, это большой шаг со стороны государства и попытка все-таки мотивировать граждан защищать свое имущество, как происходит во всех развитых странах, где после природных ЧП платят страховщики, но никак не государство. Также было предложение ЦБ простимулировать граждан страховать свое имущество путем установления налоговых льгот, однако это не нашло поддержки. При этом данное предложение было бы очень серьезной мотивацией».
Сельхозриски стали неинтересны страховщикам
К обсуждению проблем еще одного сегмента страхового рынка вернуло наводнение на Дальнем Востоке - агрострахованию с господдержкой. Изменившиеся пару лет тому назад правила страхования сельхозрисков с господдержкой с самого начала вызвали поток критики со стороны страхового сообщества. Дальнейшее развитие ситуации привело к тому, что многие страховщики, долгие годы активно работавшие на этом рынке, покинули его. По странному стечению обстоятельств именно в год наводнения они отказались заключать договоры. Сельхозпроизводители на всех южных территориях ДФО еще до начала стихии жаловались на отказы страховщиков продавать им страховки.
В итоге, по данным СК «Альянс», если в Российской Федерации было застраховано 16% посевных площадей, то в ДФО, по предварительным оценкам, с господдержкой было застраховано всего 8,7% посевов, в т. ч. в Амурской области - 4,6%, в Хабаровском крае и Еврейской АО - 0%, в Приморском крае - 11%. Если в Приморском крае договоры страхования с сельхозпроизводителями заключали порядка пяти компаний, то в Амурской области страховала только одна компания. В общей сложности из 250 страховых компаний, работающих в регионах ДФО, сельхозриски страховали по договорам с господдержкой всего 6 федеральных страховщиков и один региональный.
«Действительно, на рынке агрострахования заметен отток желающих на нем работать страховых компаний, - говорит директор по агрострахованию СК «Альянс» Юрий ВОЛОВИК. - В первую очередь это относится к крупным страховщикам, предлагающим классическое страхование. Связано это с несовершенством законодательной базы агрострахования, отсутствием четких регламентов и критериев оценки наступления страховых случаев, значительным увеличением выплат в последние годы, ростом мошенничества, отсутствием системы независимой экспертизы. «Альянс» с оптимизмом смотрит на перспективы российского сельского хозяйства и классического агрострахования как одного из важнейших финансовых инструментов для обеспечения стабильности бизнеса российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Потому мы не планируем покидать этот сегмент страхования, а намерены активнее использовать в своей работе огромный международный опыт компаний группы Allianz и инновационные технологии, в частности спутниковый мониторинг».
СК «Альянс» отмечает в этой связи организующую роль в активизации агрострахования региональных министерств сельского хозяйства: «Мы не первый год работаем в Амурской области и видим реальное стремление минсельхоза Амурской области к развитию агрострахования. Например, на 2014 год в области запланировано вдвое увеличить расходы на субсидирование агрострахования по сравнению с 2013 годом». В итоге хозяйства Амурской области, потерявшие часть своего урожая в результате наводнения и переувлажнения почвы в прошлом году, получили от «Альянса» около 80 млн рублей страхового возмещения.
Активно работает в этом направлении и департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, где региональная программа поддержки страхования позволила компенсировать сельхозпроизводителю до 90% затрат на страховку. Подобная программа есть и в Республике Саха (Якутия), где застраховано было в прошлом году порядка 23% полей.
В настоящее время Госдумой готовятся некоторые изменения в закон о страховании с господдержкой. В частности, предлагается дополнительно включить в список страховых рисков «наводнение», снизить порог полной гибели урожая с 30 до 25%. «Закон нуждается в совершенствовании, - говорят в СК «Альянс». - И у нас есть пожелание, чтобы все нововведения в закон учитывали мнение страхового сообщества и обеспечивали увязку размеров ставок государственных субсидий и страховых тарифов».
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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