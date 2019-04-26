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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Не ипотекой единой
Банковский сектор на Дальнем Востоке в 2018 году показал умеренно хороший результат по динамике активов. Снижение уровня инфляции, ключевой ставки и, соответственно, ставок по банковским продуктам в первой половине 2018 вызвали активный рост потребительской активности, как в бизнес-сегменте, так и в части работы с физическими лицами.
На региональном поле
Но это общие характеристики. Для региональных банков год не был ординарным. Произошло событие, которое долго ожидали, и которое должно было, по задумке его инициаторов, упростить жизнь небольших региональных банков. Финансовые организации выбрали свою дальнейшую судьбу: ООО «Примтеркомбанк», ПАО КБ «САММИТ БАНК», АО «Роял Кредит Банк», КБ «Долинск» (АО), «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) сменили универсальную лицензию на базовую. Их акционеры не нашли в себе сил, да и желания, увеличить капитал банка до необходимых стандартов, по существу сделав шаг назад.
Малым банкам становится все непосильнее конкурировать с крупными коллегами. Казалось бы, их ниша - работа с малым бизнесом, однако они становятся все менее интересными и для этого клиентского сегмента. Одна из причин - сложность участия во всевозможных федеральных программах поддержки МСБ, а значит - и отсутствие дешевых ресурсов для кредитования. При этом, как признают в самих банках, администрирование со стороны Банка России не стало проще.
В прошлом году с дальневосточного рынка в силу отзыва лицензии ушли Банк «Таатта» (Якутия) и Банк «Уссури» (Хабаровский край). Нынешний год уже тоже принес потери: прекратил работу «Камчаткомагропромбанк». За банкротством этих финансовых учреждений - шлейф уголовных дел. По всей видимости, список региональных банков в ДФО может стать еще короче.
С универсальной лицензией работают ПАО КБ «Восточный», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (АТБ), ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО АКБ «Приморье», АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО), АО «Солид Банк», Банк «ИТУРУП» (ООО).
КБ «Восточный» и АТБ - самые крупные банки, зарегистрированные в ДФО (Амурская область), широко шагая, еще несколько лет назад вышли на передовые позиции рейтингов, по существу и став федеральными с дальневосточной пропиской. Оба они в последнее время пережили серьезные потрясения и являются постоянными ньюсмейкерами деловых СМИ.
В прошлом году Банк России спас АТБ. В апреле был утвержден план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка, Банк России выступил инвестором, использовав денежные средства Фонда консолидации банковского сектора. Стоимость санации составила около 9 млрд рублей. Таким образом была обеспечена финансовая устойчивость банка, он работает в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая сделки.
Напомним, на момент начала санации АТБ занимал 60-е место по величине активов среди российских банков (120 млрд рублей на 01.04.2018) и являлся одним из крупнейших и социально-значимых.
Уже через год - в марте 2019 г., практически поставив банк на устойчивые ноги, Банк России провел открытый аукцион, на котором планировал продать принадлежащие ему акции АТБ. Торги должны были пройти в форме голландского аукциона со стартовой ценой 9,85 млрд рублей. Минимальная стоимость АТБ определялась на уровне 6 млрд рублей. Однако он не состоялся в связи с тем, что ни один из допущенных (Совкомбанк и Московский кредитный банк) к аукциону участников не принял участие в торгах.
Как сообщил в интервью ТАСС зампред Банка России Василий ПОЗДЫШЕВ, АТБ продолжит работу в прежнем режиме.
- АТБ остается в собственности Банка России, продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на УК ФКБС. Клиенты банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств, размещенных в АТБ, решение Банка России о гарантировании непрерывности деятельности банка сохраняется. В ближайшей перспективе мы рассмотрим вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса банка, - обозначил ближайшее будущее банка зампред ЦБ, подчеркнув, что по итогам 2019 года банк вновь планируют выставить на продажу.
Языком цифр
Собственно, именно результаты работы этого банка наиболее существенно повлияли на общую статистику. Так, по данным, предоставленным «ДК» пресс-службой Дальневосточного ГУ Банка России, общая сумма вкладов населения в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Дальнего Востока, по итогам 2018 года уменьшилась на 2% и составила 321,4 млрд рублей.
На 4% уменьшился совокупный кредитный портфель дальневосточных банков. На 01.01.2019 года он составил 358 млрд рублей. Из них на кредиты реальному сектору экономики приходится 36% или более 129 млрд рублей, кредиты физическим лицам - 53,5% или около 192 млрд рублей.
По итогам прошлого года разнонаправленно сложилась динамика показателей просроченной задолженности. При том, что ее удельный вес по потребительским кредитам снизился с 21,1% до 13,7%, в корпоративном секторе наблюдалось заметное увеличение - с 8,3% до 12,8%.
Устойчивость рынка - превыше всего
По мнению экспертов, первое полугодие 2018 года отличалось стабильностью: инфляция сохранялась на низких уровнях, банки удешевляли кредиты вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, что простимулировало рост деловой активности, в том числе - спрос компаний на инвестиционные кредиты для расширения и модернизации производства. В первом квартале малый и средний бизнес проявил практически докризисную активность, отметил управляющий Приморским отделением банка «Открытие» Сергей МИХАЙЛЮКОВ.
«Главным триггером событий во второй половине стала, к сожалению, политика. Угрозы применения жестких санкций в отношении российских компаний и суверенного долга привели к серьезной девальвации рубля, всплеску инфляции, увеличению неопределенности, росту ипотечных и депозитных ставок. Банку России, впервые за последние годы, пришлось повысить ключевую ставку», - рассказал Сергей Михайлюков.
Директор Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА также сообщила, что в прошлом году в банке наблюдался рост экономической активности во всех клиентских сегментах: крупном, среднем, малом, микро- и розничном бизнесе, что позволило показать положительную динамику финансовых результатов, рост показателей эффективности бизнеса банковской Группы и улучшение качества кредитного портфеля.
Ипотека и потребительское кредитование стали локомотивом розничного направления для многих банков в ушедшем году. Как отмечают участники рынка, снижение ставок по займам, некоторая стабилизация экономики привели к активному спросу практически на все виды кредитов. Это коррелирует с данными Росстата, который на протяжении нескольких кварталов фиксировал рост индекса потребительской уверенности.
«Начиная с весны 2018 года мы наблюдали рост спроса населения на кредиты. Ставки плавно снижались по всем розничным кредитным продуктам. Особой популярностью пользовались программы по рефинансированию кредитов на более привлекательных условиях», - рассказала директор дивизиона Дальний Восток и Восточная Сибирь по розничному бизнесу Альфа-Банка Алла СОЛДАТОВА.
«Самым быстрорастущим сегментом розницы стало ипотечное кредитование. Ипотечные ставки летом 2018 года достигли беспрецедентно низкого уровня, в результате рынок ипотечного жилищного кредитования в целом по России продемонстрировал рекордный рост. Динамика выдач в Дальневосточном филиале банка «Открытие» подтверждает этот тренд», - рассказал Сергей Михайлюков.
Это комментарий убедительно подтверждает региональная статистика. По сообщению пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, объем ипотечных кредитов на Дальнем Востоке в 2018 году вырос в 1,5 раза. За год в регионе было оформлено почти 64 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму более 149 млрд рублей. Совокупная задолженность дальневосточников по ИЖК на 01.01.2019 составила 321,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с позапрошлым годом на 21%.
69% всех выданных в ДФО ипотечных жилищных кредитов пришлось на Приморский и Хабаровский края, Республику Саха(Якутия). Наибольший темп прироста показали Амурская и Еврейская автономная области - около 65%. Наименьший темп прироста в 45% был в Якутии.
«Одновременно необходимо отметить, что в настоящее время рынок изменился, было реализовано много нововведений: игроки приняли во внимание прошлые уроки, пересмотрели подходы и практики, внесли изменения в процессы выдачи кредитов, начали использовать различные новые источники информации для лучшей верификации клиентов и т.д. Политика Банка России по ограничению максимальных процентных ставок и долговой нагрузки также позволит контролировать ситуацию в необеспеченном кредитовании с точки зрения рисков», - подчеркнула управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка по Дальнему Востоку Наталья ПОПОВА.
Сбережения в поиске альтернатив
Рынок привлечений в 2018 году был отмечен двумя тенденциями, рассказал Сергей Михайлюков. С одной стороны, сберегательная модель поведения, характерная для периодов экономической нестабильности, не утратила актуальности. С другой, в связи со снижением депозитных ставок в середине 2018 года, интерес клиентов все больше стал смещаться в сторону альтернативных инструментов - более рисковых, но и потенциально более доходных (инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных компаний, гособлигации, ИИС, НСЖ, ИСЖ и др.).
«Интерес к альтернативным способам преумножения своих средств (впервые за последние несколько лет) «проснулся» даже у неискушенных граждан. Для консерваторов, которые предпочитают доверять проверенным инструментам, по-прежнему интересны депозиты. Для тех, кто ищет инструменты с более высокой доходностью, есть ПИФы и индивидуальные инвестиционные счета», - согласилась Алла Солдатова.
Портфель срочных депозитов жителей Дальнего Востока (Амурская область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалин и Якутия) в Росбанке по итогам 2018 года составил 107 млрд рублей. Наиболее популярными остались сроки размещения средств до 1 года, но также в последнее время наблюдается тренд на более длительное размещение средств с целью фиксации высоких ставок. При этом особый рост Наталья Попова отметила по сберегательным счетам: портфель сберсчетов по итогам 2018 года составил 22 млрд рублей.
В Россельхозбанке также отметили, что снижения объемов вкладов населения не наблюдается. Основным средством сбережения по-прежнему остаются банковские депозиты, по которым рост составляет порядка 20% в год. Но спрос на альтернативные и более доходные инструменты также набирает обороты.
«Тренд на диверсификацию инвестиционных портфелей будет иметь продолжение, несмотря на то, что доходность по инвестпродуктам не является гарантированной, а конъюнктура российского фондового рынка сильно зависит от внешнего фона. Но это не означает, что у традиционных банковских вкладов нет перспектив. В обозримом будущем они будут востребованы и останутся самым массовым инструментом сбережения. Сверхприбыли депозиты не приносят, но ставки по ним вдвое и более превышают инфляцию, а скромная доходность компенсируется минимальными рисками и страховыми гарантиями государства. Немаловажно, что в условиях недостаточного уровня финансовой грамотности населения вклады, в отличие от инструментов фондового рынка, доступны неквалифицированным инвесторам, не имеющим экономической подготовки и специальных знаний», - резюмировал Сергей Михайлюков.
Без купюр
Следует отметить еще одну яркую тенденцию прошлого года, которую Дальневосточный регион поддержал в полной мере. Развитие системы безналичных платежей обеспечило рост безналичных операций, объем которых по итогам прошлого года в ДФО превысил 3 трлн рублей. И это в два раза больше объема операций по снятию наличных с карт.
«Доля безналичных расчетов растет из года в год стабильными темпами, что связано с развитием технологий. При этом в 2018 году обозначилась интересная тенденция: люди стали все чаще переводить деньги с карты на карту. Объемы таких операций впервые превысили показатели по другим карточным транзакциям», - отмечает начальник Отдела платежных систем и расчетов Дальневосточного главного управления Банка России Олег БЕЛОХОН.
Досье "Дальневосточного капитала": По данным Банка России, прирост объема переводов с карты на карту по сравнению с 2017 годом составил 54%, показатель достиг 1,9 трлн рублей. Объем операций по оплате товаров и услуг вырос на 33%, до 1,2 трлн рублей. Общее количество банковских карт, выданных на территории ДФО, превысило 14,5 млн штук.
Будущее за комплексным подходом
На текущий год участники банковского рынка строят оптимистичные планы. Драйверами роста по-прежнему останутся кредитование как физических, так и юридических лиц, ипотека. Кроме того, игроки планируют сконцентрировать свое внимание на сервисной составляющей.
«Увеличение кредитного портфеля в сегментах розничного и корпоративно-инвестиционного бизнеса запланировано на уровне 60%, а в блоке МСБ - 120%. Внимание сосредоточим на компаниях с выручкой от 3 до 15 млрд рублей, с центром принятия решений в регионах. Отрасли, на которых будем фокусироваться: строительство, причем как жилое, так и инфраструктурное, фармацевтика, транспорт, АПК, производство и обрабатывающая промышленность, а также характерные для Дальнего Востока золотодобыча, рыбная и лесная отрасли и, безусловно, торговля», - поделился планами Сергей Михайлюков.
Как сообщила Наталья Попова, Росбанк сконцентрирован на росте наиболее доходных клиентских сегментов: премиум, малый бизнес, крупный и средний бизнес. В то же время, банк продолжает развивать бизнес в сегментах, которые приносили стабильный доход на протяжении многих лет, с крупнейшими российскими и международными компаниями и розничными клиентами массового сегмента.
«Благодаря качественному риск-менеджменту мы удерживаем стоимость риска на низком уровне, что внесло значительный вклад в финансовый результат, - отметила Наталья Попова. - Российские клиенты являются активными пользователями цифровых продуктов и хотят получать обслуживание в удобных для них каналах. Мы уделяем этому особое внимание Это позволяет нам ставить перед собой сложную, но достижимую цель - стать банком первого выбора.
«С учетом снижения маржинальности классических банковских продуктов, конкуренции, повышения рисков кредитования и недостаточности капитализации, лучший способ обеспечить эффективность в банковской отрасли - нарастить комиссионные доходы. В этой области банки активно развивают факторинг, сопровождение внешнеторговых операций, транзакционные продукты», - отметила Инга Клокова.
Анна МАЛЕЦКАЯ, Лариса ЛАРИНА
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