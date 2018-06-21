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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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26 Июля 2016, 09:00 | Финансы
Продажи страховых полисов упали на 22,1%
Страховые компании в Приморском крае в первом квартале 2016 г. заключили 250,8 тыс. договоров страхования, что на 22,1% меньше результатов аналогичного периода 2015 г., подсчитали аналитики "АльфаСтрахования".
Согласно данным ЦБ РФ, в январе - марте совокупные выплаты всех страховщиков в Приморском крае увеличились на 22,5% и достигли 842,8 млн рублей, тогда как сборы увеличились на 30,3% - до 2,2 млрд рублей. Одна из причин роста сборов - ОСАГО, возмещение по которому выросло за три месяца на 42,4%.
При этом продажи автокаско выросли на 8,6%, а число заключенных договоров снизилось на 15,7%, с 2,5 тыс. до 2,1 тыс. договоров.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.
Теги: страхование альфастрахования ОСАГО
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